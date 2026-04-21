Поражение для российского баскетбола? Уехавший в США Елатонцев выиграл спор у «Локомотива»

Сагу с отъездом Кирилла Елатонцева из России в США можно смело назвать самым громким юридическим прецедентом в отечественном баскетболе последних лет. Конфликт игрока с руководством краснодарского клуба давно перестал быть просто спортивным спором, превратившись в многослойную юридическую драму. В деле, которое тянулось с осени прошлого года, наконец поставлена точка, однако её последствия могут изменить правила игры для всего российского баскетбола.

Начиналась история максимально драматично. Перед домашним матчем с «Зенитом» в ноябре прошлого года Елатонцев вызвал скорую помощь, однако обследование не выявило причин для госпитализации. В «Локомотиве-Кубань» тогда предположили, что игрок вводит клуб в заблуждение и симулирует болезнь. Вскоре Кирилл обнаружился в Санкт-Петербурге, а затем и вовсе за океаном — в составе «Оклахомы Сунерз» из NCAA.

Юридическая подоплёка спора строилась вокруг долгосрочных обязательств баскетболиста: летом 2024 года Елатонцев подписал с железнодорожниками пятилетний контракт по схеме «3+2». Согласно договору, полноценный выход из него был возможен лишь через два года. На этом пункте настаивало руководство «Локо», в то время как игрок пытался доказать наличие уважительных причин для расторжения соглашения в одностороннем порядке.

Ещё в январе РФБ отклонила запрос Елатонцева о признании его свободным агентом, полностью поддержав позицию кубанцев. Генеральный и спортивный директор клуба Виктор Мелешенко тогда отмечал, что «Локомотив» не получил никакой компенсации ни от игрока, ни от его новой команды, хотя эти средства критически важны для развития молодёжной системы Краснодара. Так что вполне очевидно, что потеря такого исполнителя, как Елатонцев — двукратного лучшего молодого игрока Единой лиги, — стала для клуба ощутимым ударом.

Предполагалось, что Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА) в Москве вынесет решение в начале марта, но окончательный вердикт последовал только сейчас. Арбитраж обязал стороны расторгнуть контракт, при этом Елатонцев должен выплатить «Локомотиву» денежную компенсацию.

Впрочем, в Краснодаре решение восприняли без воодушевления. В официальном заявлении ПБК «Локомотив-Кубань» выразил глубокое разочарование, назвав произошедшее «опасным прецедентом». По мнению клуба, вердикт фактически легализовал модель поведения, при которой игрок может разорвать многолетнее соглашение в разгар сезона и уехать в иностранную лигу, заплатив лишь символическую сумму, которая значительно ниже его реальной трансферной стоимости. В «Локо» подчеркнули, что такое решение ставит под удар все российские клубы, инвестирующие в детско-юношеский спорт.

«Данное решение ставит все российские профессиональные баскетбольные клубы, инвестирующие в детско-юношеский спорт, в крайне уязвимую и юридически незащищённую позицию. Если решение НЦСА станет новой «нормой правоприменения», это приведёт к негативным последствиям для всего отечественного баскетбола», — помимо прочего, говорится в заявлении краснодарцев.

При этом железнодорожники не исключают, что действия Елатонцева были частью заранее спланированного плана, и намерены обжаловать решение НЦСА на всех доступных правовых уровнях. Очевидно, что юридическая борьба продолжится, но уже в других инстанциях — это могут быть Баскетбольный арбитражный суд (BAT) или CAS. Будем продолжать следить за развитием этого прецедента, который может изменить правила игры для российского баскетбола.