Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2025/2026, Сан-Антонио — Портленд: обзор матча от 22 апреля, счёт в серии стал 1-1 и травма Виктора Вембаньямы

Вембаньяма упал на паркет и получил сотряс. Без Виктора «Сан-Антонио» провалил концовку
Артемий Берстенев
Вембаньяма упал на паркет и получил сотряс
«Портленд» сравнял счёт в серии — 1-1.

«Портленд» довёл матч до победы, выиграв 106:103 и сравняв счёт в серии. Почти всю четвёртую четверть инициативой владели хозяева, ведя в счёте с преимуществом 14 очков за счёт уверенных действий в атаке и защите. Но потом у них наступил спад, и привычный ход игры изменился. В последние три с лишним минуты «Спёрс» не забили ни разу с игры, не могли пройти в «краску» и замедлились, теряя мяч на периметре. Проблемы в нападении были не случайными — сбился весь атакующий ритм.

«Портленд» показал собранную концовку. Скут Хендерсон набрал 31 очко, много создавая изоляций, но не рискуя понапрасну. Джру Холидэй при этом уверенно вёл игру и набрал 16 очков. Концовка встречи осталась за гостями — вышла атака через проход Дени Авдии и его пас на Роберта Уильямса, который эффектно завершил эпизод. «Портленд» поймал нужный ритм и провёл концовку лучше соперника. У «Сан-Антонио» не нашлось игрока, который взял бы всё на себя в клатче: Стефон Касл, ДеАарон Фокс и Девин Васселл сыграли ровно, однако без ярко выраженного лидера команда упустила шансы реализовать сложные броски.

Самый заметный момент матча случился во второй четверти. Виктор Вембаньяма пошёл в проход, столкнулся с Холидэем, потерял равновесие и упал лицом на паркет. Он полминуты пролежал на площадке, потом сел, немного поговорил с товарищами и сразу ушёл в раздевалку — тренеры быстро провели замену. После игры выяснилось, что у Вембаньямы сотрясение мозга. В скором времени его ждут дополнительные обследования. Вернуться на паркет он сможет только после всех этапов специального протокола, даже в лучшем случае играть не разрешат как минимум двое суток.

До травмы Вембаньяма провёл всего 12 минут, за которые набрал пять очков, сделал четыре подбора, блок-шот и отдал передачу. Но его польза выходит за пределы статистики — он сильно влияет на игру в «краске» и заставляет соперника менять тактику. В первой игре он набросал 35 очков и помог команде одержать важную победу. Третий матч пройдёт в Портленде, и теперь, когда счёт в серии равный, значение имеют не только точные броски, но и умение команды держать форму. Для «Сан-Антонио» это напрямую связано с тем, будет ли на площадке Вембаньяма и смогут ли его как-то заменить.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 18, Фокс - 17, Васселл - 16, Харпер - 10, Корнет - 10, Шампани - 9, Джонсон - 7, Брайант - 7, Вембаньяма - 5, Барнс - 4, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 31, Холидэй - 16, Авдия - 14, Уильямс - 11, Камара - 10, Шарп - 9, Клингэн - 9, Грант - 5, Мюррэй - 1, Уэсли, Тибулл, Ян, Крейчи, Сиссоко
