Вембаньяма упал на паркет и получил сотряс. Без Виктора «Сан-Антонио» провалил концовку

«Портленд» довёл матч до победы, выиграв 106:103 и сравняв счёт в серии. Почти всю четвёртую четверть инициативой владели хозяева, ведя в счёте с преимуществом 14 очков за счёт уверенных действий в атаке и защите. Но потом у них наступил спад, и привычный ход игры изменился. В последние три с лишним минуты «Спёрс» не забили ни разу с игры, не могли пройти в «краску» и замедлились, теряя мяч на периметре. Проблемы в нападении были не случайными — сбился весь атакующий ритм.

«Портленд» показал собранную концовку. Скут Хендерсон набрал 31 очко, много создавая изоляций, но не рискуя понапрасну. Джру Холидэй при этом уверенно вёл игру и набрал 16 очков. Концовка встречи осталась за гостями — вышла атака через проход Дени Авдии и его пас на Роберта Уильямса, который эффектно завершил эпизод. «Портленд» поймал нужный ритм и провёл концовку лучше соперника. У «Сан-Антонио» не нашлось игрока, который взял бы всё на себя в клатче: Стефон Касл, ДеАарон Фокс и Девин Васселл сыграли ровно, однако без ярко выраженного лидера команда упустила шансы реализовать сложные броски.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самый заметный момент матча случился во второй четверти. Виктор Вембаньяма пошёл в проход, столкнулся с Холидэем, потерял равновесие и упал лицом на паркет. Он полминуты пролежал на площадке, потом сел, немного поговорил с товарищами и сразу ушёл в раздевалку — тренеры быстро провели замену. После игры выяснилось, что у Вембаньямы сотрясение мозга. В скором времени его ждут дополнительные обследования. Вернуться на паркет он сможет только после всех этапов специального протокола, даже в лучшем случае играть не разрешат как минимум двое суток .

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

До травмы Вембаньяма провёл всего 12 минут, за которые набрал пять очков, сделал четыре подбора, блок-шот и отдал передачу. Но его польза выходит за пределы статистики — он сильно влияет на игру в «краске» и заставляет соперника менять тактику. В первой игре он набросал 35 очков и помог команде одержать важную победу. Третий матч пройдёт в Портленде, и теперь, когда счёт в серии равный, значение имеют не только точные броски, но и умение команды держать форму. Для «Сан-Антонио» это напрямую связано с тем, будет ли на площадке Вембаньяма и смогут ли его как-то заменить.