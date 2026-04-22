Леброн прижал «Хьюстон»! «Лейкерс» ведут 2-0 даже без Дончича и Ривза

Вторая встреча оказалась не такой захватывающей, как ждали болельщики, зато хорошо показала, на чём строится игра «Лейкерс». Калифорнийцы снова оказались сильнее — 101:94. Их успех не был случайным, поскольку они набирали очки постепенно, за счёт контроля и внимания к деталям, особенно в защите. 2-0 выглядит удивительно, ведь у «Лейкерс» до сих пор нет двух лучших снайперов — Луки Дончича и Остина Ривза.

В этом матче самое важное — контроль над скоростью, и этим Леброн Джеймс занимался на протяжении всей игры. Его цифры говорят о многом, но главное — он не давал «Хьюстону» играть быстро, как гостям нравится. Леброн часто затягивал розыгрыши, специально тянул время, и соперники не успевали совершать резкие переходы в атаку. Несмотря на то что тактический подход Короля бывал предсказуем, «Рокетс» не смогли подобрать противоядие. Череда долгих решений с мячом у него в руках полностью сбивала темп встречи.

Травмы до сих пор мешают «Лейкерс», из-за этого команда теряет очень много очков со скамейки. В такой ситуации выигрывать помогает только умелое распределение ролей. Во второй встрече это стало особенно заметно. Хозяева сделали ставку на надёжную и спокойную игру. Маркус Смарт взял инициативу на себя, набрал 25 очков, очень редко ошибался и раздавал передачи вместо того, чтобы слишком напирать на атаку. Люк Кеннард был полезен издали и реализовал штрафные в концовке. Оба были очень точны — по восемь попаданий из 13 попыток.

С возвращением Кевина Дюранта «Хьюстон» добавил в атаке, однако проблему с организацией игры это не сняло. Он набрал 23 очка, но во второй половине оборона соперника его нейтрализовала. У команды было девять потерь, а попыток бросков немного — значит, под давлением устраивать нападение не получилось. Весь сезон ощущался дефицит разыгрывающего, и теперь это мешает особенно сильно. Если защита сосредотачивалась на Дюранте, у команды не оставалось вариантов быстро продолжить атаку.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тренерам «Рокетс» ещё предстоит научиться грамотно управлять концовками. Когда команда уступала пять очков за 20 секунд до конца, игроки не сразу стали фолить, и соперник тихо-мирно «съел» драгоценное время. Два владения провели достаточно медленно и потеряли почти полминуты, хотя в плей-офф это решающий отрезок. Такие моменты практически лишают команду шансов на камбэк, поэтому здесь нужна точность. К тому же игра «Хьюстона» была нестабильной и по персоналиям. Алперен Шенгюн сделал дабл-дабл, однако в защите у него были проблемы, а в атаке не хватало универсальности. Амен Томпсон здорово отработал у своего кольца, но его вклад в нападении был ограниченным. Так что атаковать чаще приходилось поодиночке, чем благодаря командной игре.

В первых двух матчах стало видно, что «Лейкерс» предпочитают играть аккуратно и последовательно, а «Рокетс» пока не нашли лучшую схему, чтобы справиться с обороной соперника. Хотя перевеса по очкам нет, обе команды по-разному распоряжаются мячом и реагируют на давление. В плей-офф именно такие детали могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. Третий матч в серии — в ночь на 25 апреля.