Новичок отгрузил «Бостону» 30 очков. Эджкомб повторил редкий рекорд в плей-офф НБА

В этом матче основным героем оказался Ви Джей Эджкомб. Он набрал 30 очков, собрал 10 подборов и доказал, что умеет быстро принимать правильные решения. Даже получив небольшую травму, Эджкомб продолжал активно участвовать в защите и не выпадал из ротации. Его шесть трёхочковых бросков оголили слабые места в защите «Селтикс» после пик-н-роллов. Не так, как в первом матче — «Филадельфия» теперь предпочитала нападение через заслоны и коллективную игру.

Тайриз Макси набрал 29 очков и раздал передачи, но главное — он теперь гораздо лучше защищается. Его больше не используют как слабое звено. Он много раз сдерживал Джейлена Брауна и портил ему статистику. Вместе с Эджкомбом Макси был хорош на обеих сторонах площадки. «Филадельфия» играла командно, все страховали друг друга и мешали сопернику пасовать. Поэтому «Бостону» часто приходилось затягивать атаки и бросать уже в неудобный момент. Только Браун с Джейсоном Тейтумом постоянно набирали очки, остальные в этот раз подвели.

Процент попаданий у обеих команд был далёк от идеала, однако свою разницу «Сиксерс» сделали благодаря хорошей игре в отдельных моментах. После заслонов Эджкомб и Макси реализовали несколько важных бросков, а вот у «Бостона» с трёхочковыми всё было плохо: лишь 13 из 50. Гости были точнее, особенно издали, и ещё смогли воспользоваться ошибками соперника. В решающей четверти в счёте держался баланс, однако серия из 11 очков всё решила в пользу гостей. Этот рывок стал логичным продолжением их давления по ходу матча. Основная проблема «Бостона» — отсутствие оборонца, который может остановить динамичных соперников вроде Макси и Эджкомба. Система в защите строится на командных перестроениях, и с быстрыми атаками «Сиксерс» хозяева не справились.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Пока Джоэл Эмбиид восстанавливается, «Филадельфии» пришлось перестроиться — в атаке больше движения, не так много остановок, мячу никто не мешает. Сказать, что команда сильнее без звезды, нельзя, однако сейчас у «Сиксерс» сбалансированный состав: Макси практически незаметно стал настоящим лидером, Пол Джордж по-прежнему классно действует на обеих сторонах паркета, а молодые парни вроде Эджкомба неплохо подпитывают глубину.

Важно не только то, что Эджкомба выбрали на драфте, но и то, что он сразу проявил себя: во второй игре плей-офф Ви Джей набрал 30 очков. Для новичков такая результативность — редкость и показатель серьёзного потенциала. В последний раз такая статистика была у Тима Данкана в 1998 году, а среди защитников — у Мэджика Джонсона. Счёт в серии стал равным, и команды переезжают в Филадельфию. Теперь «Бостону» нужно подстраиваться под новые условия, потому что во второй игре темп задавали именно «Сиксерс».