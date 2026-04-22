Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2025/2026, Бостон — Филадельфия: обзор матча от 22 апреля, счёт в серии стал 1-1, выступление новичка Эджкомба

Новичок отгрузил «Бостону» 30 очков. Эджкомб повторил редкий рекорд в плей-офф НБА
Артемий Берстенев
Новичок отгрузил «Бостону» 30 очков
Комментарии
«Филадельфия» без Джоэла Эмбиида сумела сравнять счёт в серии — 1-1.

В этом матче основным героем оказался Ви Джей Эджкомб. Он набрал 30 очков, собрал 10 подборов и доказал, что умеет быстро принимать правильные решения. Даже получив небольшую травму, Эджкомб продолжал активно участвовать в защите и не выпадал из ротации. Его шесть трёхочковых бросков оголили слабые места в защите «Селтикс» после пик-н-роллов. Не так, как в первом матче — «Филадельфия» теперь предпочитала нападение через заслоны и коллективную игру.

Тайриз Макси набрал 29 очков и раздал передачи, но главное — он теперь гораздо лучше защищается. Его больше не используют как слабое звено. Он много раз сдерживал Джейлена Брауна и портил ему статистику. Вместе с Эджкомбом Макси был хорош на обеих сторонах площадки. «Филадельфия» играла командно, все страховали друг друга и мешали сопернику пасовать. Поэтому «Бостону» часто приходилось затягивать атаки и бросать уже в неудобный момент. Только Браун с Джейсоном Тейтумом постоянно набирали очки, остальные в этот раз подвели.

Процент попаданий у обеих команд был далёк от идеала, однако свою разницу «Сиксерс» сделали благодаря хорошей игре в отдельных моментах. После заслонов Эджкомб и Макси реализовали несколько важных бросков, а вот у «Бостона» с трёхочковыми всё было плохо: лишь 13 из 50. Гости были точнее, особенно издали, и ещё смогли воспользоваться ошибками соперника. В решающей четверти в счёте держался баланс, однако серия из 11 очков всё решила в пользу гостей. Этот рывок стал логичным продолжением их давления по ходу матча. Основная проблема «Бостона» — отсутствие оборонца, который может остановить динамичных соперников вроде Макси и Эджкомба. Система в защите строится на командных перестроениях, и с быстрыми атаками «Сиксерс» хозяева не справились.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Пока Джоэл Эмбиид восстанавливается, «Филадельфии» пришлось перестроиться — в атаке больше движения, не так много остановок, мячу никто не мешает. Сказать, что команда сильнее без звезды, нельзя, однако сейчас у «Сиксерс» сбалансированный состав: Макси практически незаметно стал настоящим лидером, Пол Джордж по-прежнему классно действует на обеих сторонах паркета, а молодые парни вроде Эджкомба неплохо подпитывают глубину.

Важно не только то, что Эджкомба выбрали на драфте, но и то, что он сразу проявил себя: во второй игре плей-офф Ви Джей набрал 30 очков. Для новичков такая результативность — редкость и показатель серьёзного потенциала. В последний раз такая статистика была у Тима Данкана в 1998 году, а среди защитников — у Мэджика Джонсона. Счёт в серии стал равным, и команды переезжают в Филадельфию. Теперь «Бостону» нужно подстраиваться под новые условия, потому что во второй игре темп задавали именно «Сиксерс».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
97 : 111
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 36, Тейтум - 19, Вучевич - 9, Уайт - 8, Кета - 8, Хозер - 6, Шейерман - 5, Притчард - 4, Гарза - 2, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Бэнтон, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Эджкомб - 30, Макси - 29, Джордж - 19, Убре - 12, Драммонд - 10, Граймс - 6, Эдвардс - 5, Лоури, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Бона, Уокер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android