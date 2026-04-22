Гилджес-Александеру покорилась новая вершина. Никто так не играл в клатче

Шей Гилджес-Александер за последние несколько лет собрал целую россыпь различных индивидуальных и командных наград в НБА. Только за прошлый год лидер «Оклахомы» стал MVP регулярного чемпионата, чемпионом, MVP финальной серии, вошёл в первую символическую пятёрку лучших игроков, а также был лучшим бомбардиром в НБА. Теперь Шей добрался до нового достижения в карьере.

НБА объявила, что Гилджес-Александер стал лучшим игроком в клатче в сезоне-2025/2026. Эта награда была введена с чемпионата-2022/2023, и ранее её выигрывали ДеАарон Фокс, Стефен Карри и Джейлен Брансон. Примечательно, Шей оказался практически единогласным победителем, получив 96 первых мест из 100 возможных. Вторым стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй, третьим — защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс.

Сразу же на ум приходит резонный вопрос: каким образом Гилджес-Александер получил эту награду, если в большинстве матчей «Оклахома» громила соперников, а Шей садился на скамейку запасных уже к началу заключительной четверти? В подавляющем большинстве матчей так и было, однако у «Тандер» было достаточно плотных игр, исход которых решал именно канадец.

Если брать статистику, Шею просто нет равных. Гилджес-Александер набрал 175 очков в последние пять минут игры или в овертайме, когда разница в счёте составляла меньше пяти очков. Мюррэй ушёл не так далеко — 165 очков, однако при этом Джамал провёл в клатче на 52 минуты больше! Вдумайтесь только: Шей оформил свои 175 очков за 125 минут… Но самое важное это, конечно, победы. Гилджес-Александер принёс «Оклахоме» 20 побед в 27 плотных матчах. У того же Мюррэя показатель — 20-18, у Эдвардса — 15-9. Ни у кого не было такого влияния на успех команды в решающие минуты, как у лидера «Тандер».

Ещё одним невероятным показателем является «плюс-минус». Да, он не полностью отражает влияние отдельно взятого игрока на результат, но тем не менее с Шеем на паркете у «Оклахомы» космические «+93» в последние пять минут игры. Ближайшим к нему оказался Джеймс Харден с «+67», у Мюррэя — «+17», у Эдвардса — «+23». Разница колоссальная! Добавьте к этому 16 эпизодов, когда Шей своим точным броском выводил команду вперёд, что является лучшим результатом в НБА, и получите по-настоящему исключительное выступление в клатче по ходу всего сезона.

И Мюррэй, и Эдвардс, и, например, тот же Кейд Каннингем в регулярке были очень хороши в клатче, принося своим командам победы. Однако такой эффективности, как у Гилджес-Александера, не продемонстрировал никто и близко. Шей полностью заслужил эту награду. 96 первых мест говорят о том, что практически все оказались едины в этом мнении. Космический сезон от канадца — с учётом ещё и побитого рекорда Уилта Чемберлена по количеству игр подряд с 20+ очками. При этом разыгрывающий всё ещё претендует на звание MVP — он поборется с Виктором Вембаньямой и Николой Йокичем. Получит ли Гилджес-Александер ещё одну награду?