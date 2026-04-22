Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Михаил Кулагин перешёл в УНИКС перед стартом плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026

Возвращение снайпера и чемпиона: перед плей-офф Единой лиги УНИКС сделал важный ход
Виталий Весёлый
Михаил Кулагин перешёл в УНИКС
Братья снова в деле — Михаил Кулагин приехал за очередным титулом в Казань.

Под конец регулярного чемпионата команды зачастую проводят точечные усиления, чтобы лучше подготовиться к играм на вылет. Именно так и поступил УНИКС, объявивший о подписании контракта с защитником Михаилом Кулагиным. Соглашение с 31-летним игроком рассчитано до конца нынешнего сезона. Примечательно, что для Михаила это возвращение в знакомую систему: в сезоне-2022/2023 он уже выступал под руководством Велимира Перасовича и помог казанскому клубу впервые в истории выиграть золотые медали Единой лиги ВТБ.

Последние три года Михаил защищал цвета «Самары», где со временем стал не только одним из ключевых игроков коллектива, но и капитаном. Его статистика в нынешнем розыгрыше впечатляет: 14,1 очка, 3,9 передачи и 2,7 подбора в среднем за игру. По результативности Кулагин на данный момент занимает третье место среди всех российских баскетболистов лиги, уступая лишь уже бывшему товарищу по команде Никите Михайловскому (20,5 очка) и Андрею Зубкову (14,9 очка) из МБА-МАИ.

Главным оружием Михаила остаются его снайперские навыки. Реализация трёхочковых по карьере составляет солидные 35,4%, что делает его крайне опасной опцией на периметре. При этом Кулагин обладает феноменальным показателем на линии штрафных — 88,2%, что может стать ключевым фактором в напряжённых концовках встреч. Габариты защитника (191 см, 84 кг) позволяют ему эффективно защищаться и при необходимости размениваться на более крупных соперников, не уступая в борьбе в «краске».

Михаил Кулагин

Михаил Кулагин

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Конечно, решение УНИКСа вернуть Кулагина продиктовано не ностальгией по «золотому» сезону, а жёсткой необходимостью. В нынешнем розыгрыше чемпионата подопечные Перасовича столкнулись с чередой травм в задней линии. Наличие игрока с российским паспортом, способного давать результат здесь и сейчас, выглядит как чуть ли не роскошь. Опыт новобранца казанцев также говорит сам за себя. Ранее он на протяжении пяти сезонов защищал цвета московского ЦСКА, с которым стал двукратным чемпионом Евролиги, а также четырёхкратным победителем Единой лиги. Статус одного из самых ярких отечественных исполнителей подтверждает и участие в Матчах всех звёзд — там он выступал трижды (2018, 2021, 2024).

Важным психологическим фактором станет воссоединение Михаила со старшим братом Дмитрием. Вместе они уже играли за ЦСКА. По словам президента УНИКСа Евгения Богачёва, Дмитрий поддержал идею приглашения брата, отметив, что это пойдёт команде только на пользу.

Характер Михаила и его готовность выкладываться на обеих сторонах паркета должны помочь ему быстро интегрироваться в ротацию, даже несмотря на риск рецидивов старых травм, которые мешали ему в последние сезоны. Поэтому ход казанцев на трансферном рынке выглядит максимально логичным и своевременным. УНИКС получает опытного исполнителя с чемпионским менталитетом, способного усилить скамейку и взять на себя лидерские функции в моменты отсутствия лидеров. Если Кулагин-младший сумеет избежать повреждений и продолжит демонстрировать свои фирменные снайперские качества, его возвращение может стать ключевым фактором в борьбе за медали.

