«Это не российские хоккеисты». Босс купил клуб НБА за $ 4 млрд и стал экономить на всём

Когда в марте 2026 года Том Дандон официально стал мажоритарным владельцем «Портленда», закрыв сделку стоимостью примерно в $ 4,25 млрд, немногие могли представить, что для игроков и сотрудников команды это в итоге может стать настоящим культурным шоком. Но новый босс сразу дал понять: эпоха роскоши былых времён осталось в прошлом, а то, что было при Поле Аллене, уже не повторится. На смену щедрым тратам пришёл жёсткий прагматизм, где под сокращение попадают любые расходы, не влияющие на статистику побед.

Проявления политики Дандона особенно остро сотрудники штаба почувствовали на себе в день важнейшего матча плей-ин с «Финикс Санз». По личному распоряжению владельца команды весь персонал (за исключением игроков и тренеров) был обязан освободить гостиничные номера до 12:30, чтобы клуб не переплачивал за поздний выезд. Ситуация дошла до абсурда, когда клубной массажистке просто негде было проводить предматчевые процедуры для баскетболистов. Исполняющий обязанности главного тренера Тьяго Сплиттер в итоге был вынужден отвлекаться от подготовки, чтобы выслушивать жалобы персонала.

Том Дандон Фото: Soobum Im/Getty Images

В тот вечер «Трэйл Блэйзерс» всё же обыграли «Финикс» и впервые с 2021 года вышли в плей-офф, но триумф не стал поводом для ослабления режима экономии. Список мер по сокращению расходов действительно впечатляет:

игроки с двусторонними контрактами (Калеб Лав, Крис Янгблад и Джейсон Кент) остались в Портленде и не поехали с командой на встречи постсезона, чтобы сэкономить на суточных и отелях;

сокращение персонала в поездках : в Сан-Антонио на серию не полетели даже штатный фотограф и командный журналист;

: в Сан-Антонио на серию не полетели даже штатный фотограф и командный журналист; отмена бесплатных футболок: на третьем матче серии на сиденьях «Мода-центра» болельщики не найдут привычных подарков. Официальная версия — клуб хочет «поэкспериментировать» с другими способами поддержки, но, как пишут инсайдеры, в лиге это считают просто банальной жадностью.

Для Дандона, сколотившего состояние на дорогих автокредитах для рискованных заёмщиков, это привычный стиль работы. Аналогично он начинал в хоккейном клубе «Каролина Харрикейнз», где его тоже критиковали за скупость, однако в итоге команда стала одним из лидеров НХЛ. По оценке источника в команде, принимаемые меры позволят сэкономить около $ 1 млн в течение года. Сам босс команды дал понять, что его не волнует репутация скряги, а деньги, как добавляют инсайдеры, он готов перенаправить на усиление состава и приглашение звёзд.

Второй матч первого раунда плей-офф «Портленд» — «Сан-Антонио» Фото: Ronald Cortes/Getty Images

В случае с Дандоном манера вести финансовые дела — не единственное, что бросается в глаза. Куда большее раздражение в лиге вызывает сам его стиль управления и ведения переговоров. По слухам, Том сейчас неформально рассматривает десятки кандидатов на пост главного тренера и генменеджера, надеясь, что это останется внутри офиса. Однако в НБА, в отличие от НХЛ, скрыть подобное почти невозможно. Один из источников The Athletic подчеркнул этот контраст: «Это вам не российские хоккеисты, которые не говорят по-английски. В НБА все общаются со всеми. Дандон привык собирать данные, опрашивая сотни людей, но в баскетболе, если ты поговорил с сотней людей, 70 из них тут же перескажут этот разговор другим».

В конечном счёте Дандон ставит на результат, и его не пугает статус самого скупого владельца в лиге. Как отмечает источник внутри клуба, через три-пять лет фанаты могут оценить Тома по победам, даже если ближайший год будут его искренне ненавидеть. Как знать, быть может, всё так и будет. «Портленд» уже преподнёс сюрприз, забрав матч серии с «Сан-Антонио» в гостях. Иногда здорово, когда события развиваются не по сценарию и выбиваются из привычной колеи. В случае с Дандоном и «Портлендом» пока так и происходит.