«Зениту» так и не покорился ЦСКА. Клубы зажгли перед стартом плей-офф

ЦСКА и «Зенит» — уже классика нашего баскетбола. Команды претендуют на золото каждый год, но именно сегодня своим противостоянием закрывают регулярный чемпионат. Какой получилась игра грандов Единой лиги ВТБ перед скорым стартом плей-офф?

ЦСКА начал очень бодро — с рывка 7:2, в котором делали разницу Иван Ухов, Антон Астапкович и Каспер Уэйр. «Трёшки» от Трента Фрейзера, Андре Роберсона и Павла Земского позволили «Зениту» перехватить инициативу. У хозяев летело из-за дуги: после выхода на паркет забросил издали и Джонни Джузэнг. Бело-голубые повели со счётом 15:11. Но со скамейки вышли Никита Курбанов и Мело Тримбл. Благодаря удачным действиям этого дуэта армейцы догнали соперника. В итоге четверть завершилась вничью — 19:19.

Не успел начаться второй отрезок, как Антониус Кливленд забросил две «трёшки». Ещё Тримбл оформил 2+1, а ЦСКА вышел вперёд (28:19). Яркий рывок армейцев прервал лишь дальний успешный бросок от Андрея Воронцевича. Правда, тут же Кливленд положил в цель ещё два подряд трёхочковых. Была настоящая перестрелка! Чем ответил «Зенит»? Конечно же, «трёшкой» от Джузэнга. Команды за 16 минут на паркете реализовали 12 дальних бросков на двоих. Хозяева изменили тактику, начав больше проходить под кольцо, и это дало свои плоды, однако не настолько, чтобы питерцы достали улетевших вперёд армейцев. Гости забрали четверть со счётом 24:14.

Антониус Кливленд Фото: Единая лига ВТБ

«Зенит» продолжил уповать на действия вблизи кольца, так как дальний бросок пропал. ЦСКА же, напротив, прекрасно действовал на периметре. «Трёшки» записали на свой счёт Тримбл и Кливленд. Причём команды продолжили так играть практически на протяжении всего отрезка. Фрейзер и Андрей Мартюк прорывались в «краску», а Курбанов и тот же Тримбл реализовали по ещё одному трёхочковому. Деян Радоньич пытался своими тайм-аутами перевернуть игру в свою пользу, но Андреас Пистиолис качественно проводил замены и реагировал на любые мини-рывки питерцев своими паузами.

Заключительная четверть началась ужасно для «Зенита»: команда позволила сопернику совершить рывок 9:0, а сама при этом долгое время ничего создать не могла. Разница уже перевалила за 20 очков в пользу ЦСКА. Казалось, всё уже ясно, однако питерцы не могли упасть в грязь лицом перед родными трибунами, поэтому домашняя команда включилась на максимум. Джузэнг, Мартюк, Роберсон и Фрейзер сократили отставание до восьми очков — 72:80. Оставалась одна минута, а Пистиолис взял тайм-аут, чтобы привести своих парней в чувство. После выхода Мартюк забросил из-под кольца, а «Зенит» тем самым оформил рывок 18:0. Однако «трёшка» Владимира Карпенко поставила точку в этой встрече — ЦСКА одержал победу со счётом 83:74.

Джузэнг оказался самым результативным игроком матча с 18 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами. Правда, пять потерь и не лучшая реализация (40%) подпортили впечатление от игры Джонни. Фрейзер руководил атаками, набрав в итоге 17 очков, три подбора, шесть передач и два перехвата. Трент стал самым эффективным во встрече (21 балл). Роберсон тоже был очень полезен: 12 очков, девять подборов, две передачи и три перехвата. В составе победителей лучшим был Тримбл. На счету Мело 17 очков, два подбора и четыре передачи. Кливленд знатно поливал из-за дуги, оформив 16 очков и два подбора. Ещё качественную игру провёл Жан-Шарль, набравший 12 очков и восемь подборов.

«Зенит» за первую четверть реализовал четыре трёхочковых броска, а за оставшиеся три отрезка — пять. Армейцы же не лучшим образом сперва бросали из-за дуги, но затем полетело так, что даже питерцы не смогли остановить москвичей. ЦСКА забросил 15 «трёшек» с шикарной эффективностью (41,7%). Пистиолис моментально внёс коррективы в игру своих подопечных после того, как «Зенит» слишком вольно чувствовал себя на дуге, поэтому после этого питерцы слабо смотрелись на периметре, сместив акцент на «краску». Однако и там получалось с переменным успехом.

В этом сезоне «Зениту» ещё ни разу не удалось одолеть ЦСКА. Поражения были в Суперкубке Единой лиги (одно), регулярном чемпионате (четыре) и Winline Basket Cup (одно). Причём почти во всех из них питерцы бились до самого конца, одна из игр завершилась в пользу москвичей лишь благодаря точной «трёшке» Астапковича на последних секундах. Возможно, клубы встретятся в финале в плей-офф, но до него сначала надо дойти. Регулярка подошла к концу, ожидаем яркий постсезон.