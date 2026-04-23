Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Плей-офф НБА — 2025/2026, Детройт — Орландо: обзор матча от 23 апреля, счёт в серии стал 1-1, аналитика и статистика

«Детройт» положил конец унылой серии в плей-офф. 18 лет мучений позади
Артемий Берстенев
«Орландо» посыпался в один миг.

Во втором матче «Детройт» и «Орландо» долго боролись на равных, но третья четверть всё поменяла. Хозяева включили максимальные обороты и добыли важную победу — счёт в серии стал равным, а ещё «Пистонс» наконец-то прервали неудачную домашнюю серию в плей-офф, которая длилась с 2008-го. Это, конечно, добавило положительных эмоций всей команде, при этом самое важное — игра у «Детройта» наконец стала уверенной и целостной.

Главный акцент на Кейде Каннингеме, который записал на свой счёт 27 очков и 11 ассистов. В отличие от прошлой встречи, в этом матче он не пытался спасать команду в одиночку. Ему помогли сразу пятеро партнёров, набравших больше 10 очков каждый. Среди них особенно выделились ветераны. Тобиас Харрис стабильно набирал очки в позиционном нападении, а Данкан Робинсон забросил несколько трёхочковых, и это помогло «Детройту» справиться со старыми проблемами с бросками. Даже пара удачных попыток из-за дуги заставила соперника изменить защиту.

В первой половине команды шли ровно. «Мэджик» старались не отпускать «Пистонс», и на старте третьей четверти счёт был равный — 46:46. Дальше всё изменилось: хозяева прибавили в защите и стали быстрее переходить в атаку, подбирая много мячей и забивая после этого. В итоге отрезок 38:16 получился не случайно — команда шаг за шагом переламывала матч. По статистике игра была странной: у «Детройта» по ходу встречи наблюдалось одинаковое количество передач и потерь — по 22, у «Орландо» тоже совпали оба показателя — по 17.

Главный сбой у гостей произошёл в нападении. Команда набрала всего 83 очка, а это очень мало по меркам лиги. Попаданий мало, большинство атак получились сумбурными и не приносили результата. Джейлен Саггс и Паоло Банкеро набрали побольше остальных, однако их броски тоже редко были по-настоящему удобными. Неудивительно, что нападение стало очень однообразным, а соперник легко подстраивался под такие атаки.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После перерыва команды заиграли совсем по-разному. «Детройт» сразу прибавил в концентрации, и «Орландо» не сумел перестроиться под новый темп. В плей-офф такие моменты часто решают исход встречи, потому что очки даются тяжело и почти каждая атака важна. Пусть «Пистонс» и победили, вопросы к их составу остались. Им по-прежнему в первую очередь помогает хорошая защита — там основной их козырь. В атаке команда действует слишком однообразно, и со временем ей точно понадобится кто-то, кто сможет стабильно забивать без особых усилий на подготовку броска.

Вклад Джейлена Дюрена нужно оценивать сдержанно: с его физикой он может быть полезен в регулярке, однако в плей-офф соперники быстро находят против него решения, ведь его возможности в атаке довольно ограничены. К тому же в защите он часто ошибается, и именно это мешает стать важным игроком в сложных тактических сериях. Теперь противостояние переезжает в Орландо — там хозяевам обычно играть комфортнее. Но всё равно главное значение будет иметь не площадка, а то, как команда сможет наладить свою атаку. Если не прибавит в нападении — даже домашний зал не спасёт. Третья встреча команд — вечером 25 апреля.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
98 : 83
Орландо Мэджик
Орландо
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Харрис - 16, Дюрен - 11, Томпсон - 11, Стюарт - 10, Робинсон - 10, Леверт - 4, Дженкинс - 4, Хаертер - 3, Грин - 2, Холланд, Рид, Ланир, Сассер, Смит
Орландо Мэджик: Саггс - 19, Банкеро - 18, Бейн - 12, Вагнер - 12, Ричардсон - 6, Блэк - 5, Да Силва - 3, Картер - 3, Битадзе - 3, Кэйн - 2, Картер, Ховард, Вагнер, Пенда
