«Он просто ужасен». Скандал вокруг судейства после победы «Оклахомы» в матче с «Финиксом»

В этой серии многое зависит не от количества попаданий, а от того, насколько команда собранно играет. Это чётко проявилось во втором матче между «Оклахомой» и «Финиксом». Команда победила за счёт грамотной игры и минимального количества ошибок. Шей Гилджес-Александер показал себя лидером — после неудачного старта стал играть взвешеннее, чередовать индивидуальные действия и передачи и набрал 37 очков с девятью передачами. Всё это результат спокойствия и правильных решений. Он не пытался любой ценой исправить прежние промахи и атаковал тогда, когда это действительно было необходимо.

Уже в первой половине встречи «Оклахома» уверенно контролировала события на площадке. Джейлен Уильямс отлично вошёл в игру, реализовал все свои начальные броски, и команда всё время была впереди. Это преимущество стало возможным потому, что атаки строились не только на нём: мяч ходил по рукам, игра не ломалась при выходе запасных. Счёт в пользу «Оклахомы» к концу первой половины заслуженно был «+8». Во второй половине игра стала намного более агрессивной — появилось больше силовой борьбы и пауз. После небольшого конфликта между Диллоном Бруксом и Лу Дортом «Финикс» начал чаще терять мяч, в то время как соперник хладнокровно продолжал гнуть свою линию. К концу третьей четверти преимущество увеличилось до 23 очков.

Ограниченная глубина состава сильно мешает «Санз». Они чаще теряют мяч, чем соперник, и это связано не только с активной защитой, но и с тем, что второстепенные игроки проводят меньше времени на площадке. Основные баскетболисты тратят больше сил, и атакующие возможности у команды становятся меньше. В играх на вылет это становится заметным минусом. Однако «Финикс» не стал менять стилистику даже при большом отставании: команда не запаниковала и продолжила действовать позиционно. Благодаря этому удалось избежать полного развала, несмотря на неудачный результат.

Букер в решающие минуты делал всё, чтобы спасти матч. После его бросков отставание стало чуть меньше, однако «Оклахома» быстро всё вернула на свои места. И стало понятно: камбэка уже не будет. Самый громкий эпизод — технический фол Букеру, хотя он просто боролся за мяч и почти не выражал эмоций. После игры он довольно резко высказался о судействе.

Девин Букер защитник «Финикса» «Это определённо вещь, на которую стоит обратить внимание. Я отчётливо слышал, как Карузо сказал судье дать мне технический фол, и он действительно это сделал. За все свои 11 лет в лиге я никогда публично не называл арбитров по именам, но сегодня судья был просто ужасен — без исключений. Это плохо для самой игры, плохо для её честности. Если такие моменты останутся без последствий, люди начнут относиться к нашему спорту, как к реслингу WWE».

Скандалы в плей-офф не распространяются только на две команды, они почти сразу становятся делом принципа для всей лиги. Всё потому что каждый сомнительный свисток влияет на то, насколько люди вообще верят судейству. Сейчас серия идёт в пользу «Оклахомы» — счёт 2-0. Её главное оружие ― организация игры. Будет интересно посмотреть, что изменится в третьем матче, который состоится вечером 25 апреля.