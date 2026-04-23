И тишина. Как Си Джей Макколлум поставил на место обезумевших фанатов «Нью-Йорка»

«Мэдисон Сквер Гарден» — легендарное место, известное своей давящей атмосферой, где гости редко чувствуют себя комфортно. Список тех, кто удостаивался особой «любви» трибун Нью-Йорка огромен: от Майкла Джордана и Реджи Миллера до современных героев вроде Тайриза Халибёртона. Однако противостояние «Хоукс» и «Никс» в последние годы стояло особняком благодаря фигуре Трея Янга.

История вражды Янга с Нью-Йорком началась ещё в плей-офф сезона-2020/2021. Тогда молодой защитник не просто делал всё для победы «Атланты», а превращал каждый матч в личное шоу. Трей активно троллил фанатов, регулярно отвечал трибунам жестами после точных бросков и эмоционально реагировал на свист и оскорбления. В концовках матчей он часто брал игру на себя и после ключевых попаданий демонстративно успокаивал зал. Однако никто не успокаивался, и накал только нарастал. Но чем громче становилась реакция болельщиков, тем более раскрепощённо вёл себя и сам Трей. Ответ последовал незамедлительно: Янг стал чуть ли не самой ненавистной фигурой в городе, а оскорбительные скандирования в его адрес стали обязательным атрибутом каждого визита «Хоукс».

Градус этой неприязни не снижается и сегодня, хотя Янг уже не выступает за «Атланту». На матче первого раунда плей-офф болельщики «Нью-Йорка» вновь вспомнили о старых обидах, затянув привычные оскорбления в адрес Трея. Имя баскетболиста упомянул даже мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. Отвечая на вопрос журналистов о заоблачных ценах на билеты в плей-офф, он не упустил случая сострить: «Я бы сказал, что во всём виноват Трей Янг. И вообще, вини во всём Трея Янга».

Тем не менее пока фанаты упражнялись в остроумии за счёт своего старого врага, на паркете «Гардена» появился персонаж, который быстро переключил на них всё своё внимание. По иронии судьбы новым антагонистом для публики Нью-Йорка стал Си Джей Макколлум — человек, на которого «Атланта» как раз и обменяла столь ненавистного здесь Янга. Так, вместе с ролью одного из лидеров «Хоукс» Си Джей невольно унаследовал и статус главной мишени для трибун «Никс».

Си Джей Макколлум (№3) и Карл-Энтони Таунс (№32) Фото: Al Bello/Getty Images

Страсти во втором матче серии между «Нью-Йорком» и «Атлантой» накалились после стычки Си Джея с Хосе Альварадо. По привычке местные фанаты тут же разразились бранью. Макколлум, набравший 32 очка и ставший самым результативным игроком встречи, оказался в эпицентре бури, но отреагировал на это с ледяным спокойствием. Хладнокровие 34-летнего защитника в итоге помогло «Хоукс» отыграть отставание в 14 очков и сравнять счёт в серии — 107:106, 1-1.

Послематчевые комментарии Си Джея относительно оскорблений в его адрес окончательно расставили всё по своим местам. Защитник отказался принимать на себя роль «злодея», которую ему так настойчиво предлагали трибуны.

Си Джей Макколлум защитник «Атланты» «Я никакой не злодей. Я славный парень, у меня жена и двое детей. Для меня это не вражда, а скорее признание. Здесь великолепные, страстные болельщики, и играть в такой атмосфере — одно удовольствие. В том, как трибуны затихают после финальной сирены, когда ты уходишь с площадки победителем, ощущается особое, негласное уважение».

В концовке Си Джей смазал два штрафных броска, подарив шанс сопернику на спасение. Как знать, быть может, нервы у опытного игрока сдали как раз из-за едкого гула, доносившегося со всех сторон. Так или иначе, серия переезжает в Атланту, и теперь каждому предстоит доказать свою состоятельность в новых условиях: Макколлуму — что его хладнокровие действительно непоколебимо, а игрокам «Нью-Йорка» — что они способны побеждать и без энергетической подпитки от собственных трибун. Противостояние продолжается, и следующая глава обещает быть не менее интересной.