Келдон Джонсон признан лучшим шестым игроком НБА на фоне драмы в семье

Келдон Джонсон стал частью «Сан-Антонио Спёрс» в 2019 году, когда техасский клуб выбрал его на драфте под общим 29-м номером. Уже на второй сезон в команде форвард закрепился в стартовой пятёрке, но со временем стал выходить со скамейки. За эти годы Джонсон превратился в одного из самых надёжных и универсальных баскетболистов команды. А теперь получил свою первую в НБА индивидуальную награду — 26-летний спортсмен признан лучшим шестым игроком лиги.

Переход Келдона на скамейку стал стратегическим решением тренерского штаба. По мере перестройки состава и перераспределения ролей в атаке Джонсон окончательно принял на себя новые функции. В нынешнем сезоне он принял участие во всех 82 матчах, ни разу не выйдя в старте, но при этом оставаясь незаменимым универсалом. При необходимости он закрывал позицию атакующего защитника или брал на себя роль лёгкого или тяжёлого форварда. В среднем за 23 минуты на паркете Джонсон набирал 13,2 очка, делал 5,4 подбора и отдавал 1,4 передачи. В голосовании он обошёл Джейми Жакеза-младшего («Майами») и Тима Хардуэя-младшего («Денвер»).

Особую значимость достижению придаёт тот факт, что Келдон вписал своё имя в историю франшизы. Он набрал 1081 очко со скамейки, что позволило ему побить рекорд легендарного Ману Джинобили, установленный в сезоне-2007/2008. Ману тогда также был признан лучшим шестым игроком НБА и до настоящего момента оставался единственным игроком «Сан-Антонио», который удостаивался этого приза. При этом за спортивными успехами Джонсона скрывался тяжёлый личный период. Принимая награду, Келдон признался, что этот год стал для него одним из самых непростых в жизни из-за болезни дедушки.

«Я говорил об этом партнёрам по команде и поделюсь с вами: это был один из самых трудных периодов в моей жизни. Мой дедушка борется с раком, поэтому родители постоянно в разъездах. Мы с ними очень близки, они мои лучшие друзья. Так что то, что их не было рядом на протяжении сезона, далось мне непросто».

Несмотря на семейные обстоятельства, нельзя не признать, что Джонсон держит фокус на командных целях и продолжает вносить вклад в общий успех. Также хочется отметить, что награда, которую получил Келдон, примечательна не только для него, но и для «Спёрс» в целом. Клуб строит новую систему и делает это успешно. Чуть ранее свою статуэтку как лучший оборонительный игрок забрал Виктор Вембаньяма, что лишний раз подчёркивает прогресс «шпор».

Сейчас команда, возглавляемая Митчем Джонсоном, считается одним из главных претендентов на титул. Конечно, от проблем в плей-офф никто не застрахован, и это как раз то, что в ближайшее время нужно будет решить. В условиях отсутствия из-за повреждения Вембаньямы «Сан-Антонио» надо пройти крепкий «Портленд». К счастью для болельщиков, «Спёрс» на верном пути, и индивидуальные награды только подтверждают, что в долгосрочной перспективе всё точно должно быть хорошо.