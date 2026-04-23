Историческое решение для России: баскетбол возвращается на международную арену. Пока 3х3

Еще в феврале 2026 года появились надежды, что нынешний апрель станет поворотным моментом для российского баскетбола. Президент РФБ Андрей Кириленко тогда подтвердил, что весной Международная федерация баскетбола (ФИБА) может официально рассмотреть вопрос о допуске отечественных команд. Изоляция, которая продолжается с начала 2022 года, долгое время казалась чуть ли не бессрочной, а регулярные продления отстранения клубов и сборных лишь укрепляли такой взгляд.

Однако сегодня ситуация меняется, и, судя по последним сигналам, многолетняя тенденция на изоляцию постепенно сходит на нет, уступая место осторожному оптимизму. Первым реальным шагом в этом направлении стало решение Центрального совета ФИБА, который дал «зелёный свет» на возвращение российской сборной U21 в дисциплине 3х3. В результате наши спортсмены смогут сыграть в турнире Nations League под эгидой ФИБА, который состоится уже этим летом в Китае и Малайзии.

Импульс к изменениям во многом был задан на высшем уровне. В феврале издание New York Times сообщало, что в Милане состоялось заседание членов МОК, где делегаты выразили готовность содействовать возвращению российских спортсменов в мировое сообщество. Сигналы были и на зимней Олимпиаде-2026. Несмотря на то что российские спортсмены оставались в стороне от праздника спорта на церемонии открытия Игр в Италии, закрывать их решено было по-другому: решение МОК позволило нашим атлетам попрощаться с главным стартом четырёхлетия наравне со всеми.

Баскетбол 3х3 идеально подходит на роль «тестовой площадки» для реинтеграции. Решение принималось на фоне благоприятного внутреннего климата в самой ФИБА. По словам Кириленко, в руководстве федерации сохраняется благожелательное отношение к возвращению России. Большинство членов Центрального совета — люди, которые заинтересованы в высокой конкуренции.

Фактически ФИБА сделала первый и важный шаг, присоединившись к числу организаций, которые выбрали путь диалога. Ранее рекомендациям МОК уже последовали международные федерации волейбола, фехтования, тяжёлой атлетики, борьбы, шахмат, бейсбола и софтбола, а также федерации кёрлинга, конного спорта, пятиборья и водных лыж. Все эти организации уже сняли ограничения для юниоров. ФИБА, сделав шаг в сторону баскетбола 3х3, фактически расширяет этот тренд на командные дисциплины.

Внимания к формату 3х3 в последнее время стало заметно больше. Символично, что именно здесь Россия исторически показала очень хороший результат. Когда мужской и женский турниры были впервые в истории включены в программу летних Олимпийских игр в Токио, отечественные спортсмены громко заявили о себе, выиграв сразу два комплекта серебряных медалей. Несмотря на поражение в финалах, результат женщин и мужчин показал интерес и высокий уровень развития дисциплины в стране.

Хотя в классическом баскетболе положение дел остаётся более консервативным, пример дисциплины 3х3 с осторожным оптимизмом можно воспринимать как первый сигнал. В случае, если всё пройдёт гладко, опыт может оказаться решающим аргументом для деполитизации спорта при обсуждении полноценного возвращения сборных на международную арену. Следующей контрольной точкой станет сентябрь 2026 года — именно тогда вопрос о статусе россиян снова поднимут на уровне исполкома ФИБА. Путь обратно в большую баскетбольную семью начат, и теперь это лишь вопрос времени и последовательных шагов.