Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2025/2026, Атланта — Нью-Йорк: обзор матча от 24 апреля, Хоукс повели в серии со счётом 2-1, победный Макколлума

Макколлум эффектно закрыл игру с «Нью-Йорком»! Кажется, у «Никс» всё плохо?
Артемий Берстенев
Макколлум эффектно закрыл игру с «Нью-Йорком»!
Комментарии
Ожидали, что «Атланта» поведёт в серии?

В третьей игре между «Атлантой» и «Нью-Йорком» всё шло по любимому для плей-офф сценарию. Сначала одна команда владела инициативой, потом соперник почти сравнял счёт в концовке, и всё решилось в последних секундах. На этот раз удача оказалась на стороне хозяев. За 12,5 секунды до финальной сирены Си Джей Макколлум забросил сложный мяч с отклонением и принёс «Атланте» победу — 109:108. В серии первого раунда плей-офф НБА команда теперь впереди — 2-1.

Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!

С самого начала матча «Хоукс» захватили инициативу. Хозяева быстро переходили в атаку, хорошо боролись за подборы и ловко находили свободные броски, просто двигая мяч по дуге. Особенно заметный отрезок случился в концовке первой четверти, когда «Атланта» смогла сделать солидный рывок 27:12. В этот момент «Никс» часто ошибались в защите и оставляли оппонентам много пространства, чем тут же воспользовались и основные, и запасные игроки. В частности, скамейка отличилась благодаря активной игре Жонатану Куминги, который попал несколько дальних бросков. Это помогло увеличить разницу в счёте и задать удобный темп.

Джош Харт и Си Джей Макколлум

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

К середине второй четверти хозяева смогли оторваться на двузначную разницу и некоторое время контролировали ход матча. Но «Нью-Йорк» продолжал цепляться и вскоре подобрался поближе. К перерыву гости проигрывали только восемь очков. Это показало, что у команды хватило характера и не пришлось кардинально менять тактику. После этого игра стала намного жёстче, много сил уходило на защиту, а результативность снизилась. Джален Джонсон был самым полезным у «Атланты», часто забивал под кольцом и набрал 24 очка. Куминга с 21 очком со скамейки здорово усилил ротацию, благодаря чему команда держала высокий уровень на обеих сторонах паркета.

Гости ближе к финальному свистку сумели переломить ход встречи. Брансон попал важный бросок с фолом и вывел свою команду вперёд. После этого стало заметно, что в атаке команда полагается в основном на индивидуальные действия Джейлена, из-за чего другие игроки, например, Карл-Энтони Таунс, почти не бросают. Всего 12 попыток для него — явно мало. В таких условиях нападение стало однобоким. «Атланта» на последних минутах подошла к своим шансам организованно: довели мяч до корректного исполнителя и получили нужный результат в атаке, а в обороне не дали «Никс» даже нанести бросок — Куминга выбил мяч у Брансона прямо перед сиреной.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

О Джи Ануноби набрал больше всех — 29 очков, Брансон поддержал его 26, ещё 21 добавил Таунс. Но сильнее всего бросилась в глаза игра Микала Бриджеса. Клуб ради него когда-то пожертвовал «Бруклину» сразу несколькими драфт-пиками, а в итоге он завершил матч без очков.

Кажется, что после этой встречи фанаты «Нью-Йорка» начнут ещё сильнее недолюбливать Макколлума. Раньше они больше злились на Трея Янга, но недавно их раздражение перешло на Си Джея — об этом мы писали отдельно. Сейчас «Атланта» ведёт в серии 2-1 и следующая игра снова будет у них дома.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
109 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Джонсон - 24, Макколлум - 23, Куминга - 21, Александер-Уолкер - 14, Оконгву - 9, Дэниэлс - 8, Винсент - 5, Гуйе - 5, Уоллес, Хилд, Рисашер, Брэдли, Ньюэлл, Кисперт
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 29, Брансон - 26, Таунс - 21, Макбрайд - 15, Кларксон - 8, Альварадо - 5, Харт - 2, Робинсон - 2, Дадье, Колек, Сохан, Бриджес, Шамет, Диавара, Хукпорти
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android