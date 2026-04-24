Йокича закрыли как следует. «Денвер» болезненно проиграл и отстаёт в серии

Третий матч между «Миннесотой» и «Денвером» прошёл без захватывающих сюрпризов и бурных эмоций. Команда хозяев хладнокровно закручивала гайки в защите, поэтому противнику не оставалось ничего, кроме как сбиваться с ритма. Итогом стала убедительная победа 113:96, а теперь и серия заиграла новыми красками, ведь счёт уже 2-1 в пользу «Тимбервулвз». Подробнее — в материале «Чемпионата».

«Миннесота» с первых минут включилась на полную, позволив «Денверу» взять лишь 11 очков за четверть. Это лучший оборонительный результат клуба в плей-офф . Такого хозяева добились за счёт плотной защиты, грамотных подборов и своевременной подстраховки. У «Наггетс» потому все атаки были через силу — времени не хватало, броски не проходили. В нападении «Тимбервулвз» делали упор на проходы и давление у самого кольца. Особенно отличился Джейден Макдэниэлс. Он провёл очень зрелую игру, собрал 20 очков и 10 подборов и выглядел максимально собранным, не допуская ошибок. Такой подход позволил каждому игроку внести свою лепту.

Запасные тоже сыграли очень важную роль. Так, Айо Досунму хорошо провёл свой отрезок, набрал 25 очков и отдал девять передач. Он быстро реагировал, когда соперники ошибались в защите, и не тормозил игру. Донте Дивинченцо активно действовал на дуге, благодаря чему команда часто уходила в быстрый отрыв после перехватов. Самая интересная борьба шла между Руди Гобером и Николой Йокичем. Центровой «Миннесоты» уверенно мешал сопернику разыгрывать привычные комбинации под щитом. Йокич в итоге набрал 27 очков и сделал 15 подборов, но реализовал всего семь бросков из 26. Много раз ему приходилось бросать под плотной опекой.

После игры Гобер спокойно высказался о том, как непросто сдерживать Йокича, назвав его лучшим атакующим соперником в своей карьере. Руди признал, что ему нравится этот вызов, и он старается сделать каждое очко для Йокича максимально сложным. Такой настрой как раз таки и даёт результаты — Йокич только дважды в плей-офф попадал хуже 30%, и оба раза это было против Гобера . Кроме того, он чаще всего ошибался в матчах именно с «Миннесотой». Всё это говорит о том, что для Йокича именно эти встречи самые сложные.

У «Денвера» сложности не только в защите, но и в нападении. Джамал Мюррэй реализовал мало бросков — у него 16 очков при очень плохом проценте, потому что соперники не давали ему пространства. Йокич тоже пока не может провести все матчи на уровне. Если так продолжится, «Наггетс» трудно будет что-либо противопоставить. Им надо срочно вернуть былую точность, иначе шансов мало. Это не говоря уже о том, что форвард «Денвера» Аарон Гордон пропустил сегодняшнюю встречу из-за перенапряжения в икроножной мышце.

Третий матч наглядно показал, что в этой серии всё решает умение команды защищаться и держать игру под контролем. «Миннесота» действовала грамотно, собранно и не давала сопернику перехватить инициативу даже под давлением. Следующую встречу команды проведут в ночь на 26 апреля.