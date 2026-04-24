Митчелл не спас, Харден исчез. «Торонто» больно ударил по «Кливленду»

Бывает, что счёт в матче плей-офф не совсем отражает расстановку сил, но тут всё честно. «Рэпторс» выиграли 126:104, и видно, что добились этого благодаря дисциплине и продуманной игре. Они не ловили кураж и не надеялись на случай, а последовательно использовали все уязвимости «Кливленда» и планомерно дожимали гостей. Как проходил третий матч серии — в материале «Чемпионата».

До финальной четверти игра складывалась спокойно и предсказуемо, команды шли практически вровень. «Кавс» не позволяли хозяевам уйти в отрыв, а соперник продолжал искать пути к кольцу, противодействуя плотной защите. После трёх четвертей разница в счёте была минимальной. Всё решили заключительные 12 минут: «Рэпторс» стали попадать почти всё из-за дуги, реализовав восемь дальних бросков из девяти, и набрали 43 очка. Им удалось растянуть оборону гостей, найти свободные броски, а у «Кавальерс» защита дала сбой. Проблема, кстати, у команды наблюдается уже не в первый раз в сезоне.

Скотти Барнс вёл «Торонто» вперёд. Он набрал 33 очка, отдал 11 передач и продолжал играть уверенно даже тогда, когда у него уже было три фола к большому перерыву. После этого Скотти не ошибался и продолжал оставаться полезным. Ар Джей Барретт провёл очень качественный матч. Он тоже набрал 33 очка, уверенно бросал трёхочковые (6/8) и отлично работал в «краске». У Барретта не было спешки, он быстро думал на площадке. В паре с Барнсом он создавал защитникам «Кливленда» постоянные проблемы.

Особенно хочется выделить игроков, которые вышли со скамейки. Коллин Мюррей-Бойлс набрал 22 очка, став первым дебютантом в истории клуба, которому удалось достичь подобного результата в плей-офф. Он часто подключался к быстрым атакам, хорошо боролся за подборы и уверенно завершал свои моменты. Джеймисон Баттл набрал все свои 14 очков в последней четверти, поразив кольцо четырьмя трёхочковыми подряд. Именно эта серия помогла снять все вопросы о победителе. А у «Кливленда» игра не пошла — особенно в нападении: команда потеряла мяч 22 раза и позволила сопернику набрать много лёгких очков. Главная проблема оказалась в том, что сразу несколько лидеров сыграли ниже своего уровня. Донован Митчелл и Джеймс Харден действовали нестабильно, а Эван Мобли реализовал только четыре броска из 13.

У «Кливленда» возникли проблемы с защитой при дальних бросках — «Торонто» хорошо попадал из-за дуги в первой и третьей играх, часто находя свободные броски через размены. Пока «Кавс» не придумают, как с этим справляться, защите будет становиться всё тяжелее. Им нужно что-то менять в тактике, поскольку «Рэпторс» легко находят нужные размены и потом почти без сопротивления оказываются под кольцом. Было видно, что игроки «Кливленда» поздно помогают друг другу и не успевают вернуться к своим.

Ещё не всё ясно в серии, но для «Кавальерс» многое решается уже сейчас. Им стоит меньше терять мяч и принимать более точные решения. От Митчелла нужно ждать более сильной игры, а Хардену стоит действовать хладнокровнее и держать темп, особенно когда против него агрессивно защищаются. «Торонто» наглядно продемонстрировал, что может доминировать за счёт командных действий, а не благодаря отдельным игрокам. У «Кливленда» теперь есть понимание, какие аспекты требуется улучшить — это игра на дуге, реакция на смены и контроль в сложных ситуациях. Четвёртая встреча пройдёт вечером 26 апреля.