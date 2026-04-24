От Дончича до Вембаньямы: кто из звёзд НБА рискует пропустить решающие матчи плей-офф

Как известно, плей-офф НБА не только битва тактик и характеров, но и настоящее сражение на истощение. К сожалению, уже на старте завершающей части сезона или даже перед ним сразу несколько ключевых игроков лиги выбыли из-за повреждений. Сейчас медицинские штабы команд работают в круглосуточном режиме, пытаясь вернуть лидеров в строй. Каковы же шансы на камбэк главных звёзд, чьё отсутствие может кардинально изменить расстановку сил в сериях?

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»)

Виктор Вембаньяма Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Первый раунд для «Сан-Антонио» омрачился тревожными новостями. Лидер команды Виктор Вембаньяма, только что получивший награду лучшему оборонительному игроку, рискует пропустить важнейшие выездные матчи из-за травмы, полученной во второй встрече с «Портлендом». Инцидент произошёл во второй четверти, когда французский центровой во время прохода под кольцо потерял равновесие и жёстко упал, ударившись лицом о паркет. Врачи диагностировали у игрока сотрясение мозга и внесли его в соответствующий протокол НБА. Без своего лидера «шпоры» не удержали преимущество в 14 очков, позволив «Трэйл Блэйзерс» сравнять счёт в серии.

Текущий статус французского бигмена остаётся неопределённым, но появились первые позитивные сигналы. Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что Виктор уже посетил тренировочную базу клуба.

Шэмс Чарания инсайдер НБА «Виктор Вембаньяма прибыл в расположение «Спёрс», но его участие в третьем матче под вопросом. Мне сообщили, что он надеется отправиться вместе с командой в Портленд в четверг, однако окончательное решение будет принято только перед вылетом».

Чуть позже стало известно, что центровой всё же отправился с командой на выезд. Главный тренер «Сан-Антонио» Митч Джонсон подтвердил, что состояние игрока улучшается и он будет тренироваться со всеми.

Согласно правилам лиги, после диагноза игрок обязан соблюсти 48-часовой режим покоя перед полноценными нагрузками. Для участия в третьей игре серии ему необходимо последовательно пройти все этапы протокола без повторения тревожных симптомов. При этом в официальном отчёте лиги от 24 апреля статус француза обновлён до «под вопросом», что даёт болельщикам реальную надежду увидеть его на паркете. Если медицинский штаб даст зелёный свет, возвращение в строй Виктора наверняка станет ключевым фактором для исхода этого противостояния.

Лука Дончич и Остин Ривз («Лос-Анджелес Лейкерс»)

Лука Дончич и Остин Ривз Фото: Kevin Terrell/Getty Images

Ситуация в «Лейкерс» остаётся особенно тяжёлой, ведь у «озёрников» из строя ещё до плей-офф выбыли сразу двое лидеров — Лука Дончич и Остин Ривз. Примечательно, что оба получили повреждения в одном и том же матче с «Оклахомой», который состоялся в начале апреля. Словенец заработал растяжение мышц задней поверхности бедра второй степени, а у американца диагностировали растяжение косых мышц живота той же степени.

С тех пор Лука приложил максимум усилий для возвращения, включая поездку в Испанию для прохождения курса специальной терапии. Несмотря на это, разыгрывающий всё ещё официально значится в списке травмированных на неопределённый срок. По словам главного тренера Джей Джей Редика, на данный момент чёткого графика его возвращения нет, хотя спортсмен уже приступил к индивидуальной работе на паркете.

Параллельно с Дончичем в лазарете находится и Ривз. Однако в случае с Остином новости более обнадёживающие: всё тот же Чарания сообщил, что атакующий защитник уже начал тренировки «один на один». В четверг же клуб официально обновил его статус до «под вопросом» перед третьим матчем с «Хьюстоном». Таким образом, ожидается, что он сможет вернуться в строй если не в ближайшей игре, то к концу первого раунда или к началу полуфинала конференции.

При этом дела у калифорнийцев сейчас идут более чем хорошо. «Озёрники» забрали оба домашних матча с «Хьюстоном». Во многом успех «Лейкерс» обеспечивают ветеран Леброн Джеймс и недавний ролевик Люк Кеннард, начавший оба матча в старте.

Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»)

Джоэл Эмбиид Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Для «Филадельфии» противостояние в первом раунде с «Бостоном» превратилось в настоящую проверку глубины состава. Главная звезда команды Джоэл Эмбиид продолжает восстанавливаться после перенесённой операции. В отличие от большинства игроков в этом списке, причина отсутствия центрового не связана с баскетбольной травмой — 9 апреля он перенёс операцию по удалению аппендикса.

На данный момент сроки возвращения Эмбиида всё ещё не определены. Анализ подобных случаев в лиге показывает, что среднее время восстановления после подобного хирургического вмешательства составляет около 23 дней. Если ориентироваться на этот график, Джоэл сможет выйти на паркет не раньше начала мая. Единственный матч серии, запланированный на этот месяц, — потенциальная седьмая игра, которая может состояться 2 мая.

Тем не менее в процессе реабилитации наметился прогресс. В понедельник, 20 апреля, клуб сообщил, что Эмбиид уже приступил к силовым и общефизическим тренировкам в Филадельфии. При этом, несмотря на прогнозы и тяжёлое поражение в первой встрече, «Сиксерс» проявили характер. Команда смогла перестроиться и сравняла счёт в серии с «Селтикс», что даёт бигмену призрачный шанс вернуться в строй, если «Филадельфия» сумеет затянуть противостояние или выйти в следующий раунд. Однако без форсирования реабилитации участие центрового в ближайших играх остаётся под большим вопросом.

Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити Тандер»)

Джейлен Уильямс Фото: Joshua Gateley/Getty Images

Действующие чемпионы также столкнулись с кадровыми потерями в серии первого раунда с «Финиксом». Форвард Джейлен Уильямс получил растяжение левой мышцы задней поверхности бедра первой степени во втором матче. Инцидент произошёл в третьей четверти: после прохода под кольцо Уильямс схватился за ногу и сразу просигнализировал скамейке о необходимости замены.

По официальному сообщению клуба, состояние игрока будет оцениваться еженедельно. Это означает, что Уильямс гарантированно пропустит как минимум третью и четвёртую игры серии, которые пройдут в Финиксе 25 и 27 апреля. Травма стала особенно досадной, так как Джейлен блестяще начал этот плей-офф: в первом матче он набрал 22 очка, а во втором до травмы — 19. Как правило, восстановление при таком типе повреждения занимает от одной до двух недель. «Оклахома» сейчас ведёт в противостоянии со счётом 2-0, так что болельщики в целом могут быть спокойны.

Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»)

Кевин Дюрант Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

Для «Хьюстона» ситуация в серии с «Лейкерс» становится критической не только из-за счёта 0-2, но и из-за состояния здоровья Кевина Дюранта. 37-летний форвард, пропустивший первую встречу из-за ушиба правого колена, вернулся в строй во второй, где провёл на паркете 41 минуту и стал самым результативным в составе «Рокетс», набрав 23 очка. Однако вторая половина матча далась ветерану тяжело: он набрал всего три очка, реализовав лишь один бросок из пяти, и совершил пять потерь. Всего за игру потерь набралось девять — это худший показатель в его карьере в плей-офф.

Согласно свежему медицинскому отчёту, теперь к списку проблем Дюранта добавилось растяжение левого голеностопа. Его участие в третьем матче официально находится под вопросом. На тренировке в четверг, 23 апреля, Кевин занимался по индивидуальной программе, и решение о его выходе на паркет будет принято медицинским штабом непосредственно перед игрой. Безусловно, для «Рокетс» потеря лидера в такой момент может стать фатальной, так что остаётся надеяться, что форвард всё-таки успеет вернуться в строй.

Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»)

Дэмьен Лиллард Фото: Soobum Im/Getty Images

Пожалуй, самая интригующая история этого плей-офф разворачивается в Орегоне. Дэмьен Лиллард, пропустивший весь регулярный чемпионат из-за разрыва ахиллова сухожилия, может совершить сенсационное возвращение в серии со «Спёрс». Лиллард получил травму около года назад, ещё выступая за «Милуоки», после чего вернулся в родной «Портленд», посвятив весь сезон реабилитации.

Хотя изначально планировалось, что разыгрывающий вернётся в строй только к следующему сезону, сейчас появились намёки на его более ранее появление на паркете. Масла в огонь подлила публикация на странице «Трэйл Блэйзерс» в соцсетях, которую можно расценить как намёк на скорый камбэк звёздного игрока. Вездесущие инсайдеры сообщают, что возвращение «не является невозможным», если серия с техасцами затянется или команда пройдёт дальше. Впрочем, болельщикам придётся ещё немного подождать. Несмотря на последние новости, в протоколах НБА перед третьим матчем отмечается, что Лиллард не сыграет.

Матчи плей-офф — самое долгожданное время сезона. И теперь, когда они наступили, хочется, чтобы все лидеры оставались в строю, а мы в полной мере наслаждались борьбой. К сожалению, пока на паркет выходят не все, а для кого-то нынешний розыгрыш и вовсе может быть закончен. Но травмы — тоже часть игры, напрямую влияющая на итоговый результат. Остаётся следить за обновлениями от медицинских штабов и надеяться, что ситуация будет развиваться по оптимистичным сценариям.