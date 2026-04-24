Самая интригующая пара в плей-офф Единой лиги. «Локо» и «Парма» точно дадут жару

Плей-офф Единой лиги ВТБ начнётся совсем скоро. Если в первых трёх парах фаворит очевиден без особого разбора, то в противостоянии «Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма» не всё так однозначно. Об этих командах и поговорим.

«Локомотив-Кубань»

Томислав Томович Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Смена тренера пошла на пользу краснодарцам. Томислав Томович привнёс баланс, чёткую структуру и дал лидерам чуть больше свободы на паркете. Никто не говорит, что при Антоне Юдине был полнейший мрак, это не так, но в матчах с прямыми конкурентами за чемпионство, «большой четвёркой», «Локо» стал лучше действовать именно при Томовиче.

Перейдём к плюсам и минусам игры клуба. У команды есть явная и очевидная проблема — трёхочковые. Мало того, что реализация одна из худших в лиге — 32,7% (хуже только у «Автодора», «Пари НН» и «Самары»), так и бросают «трёшки» кубанцы меньше всего в Единой лиге (всего 19,3 попытки). Без дальнобойного оружия выступления команды становятся очень предсказуемыми. Если менее именитых соперников получается одолеть из-за разницы в классе игроков, то с грандами возникают большие трудности. Получается, просто компактнее и агрессивнее действуй в «краске» — преимущество на твоей стороне. Ещё есть проблемы с подборами, но после подписания Алена Хаджибеговича всё должно нормализоваться.

Джеремайя Мартин Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Плюсом можно считать отменную игру на перехватах (9,6 в среднем). Каждый в составе «Локо» действует агрессивно, стараясь выбить мяч из рук соперника. Причём лучше всего в этом компоненте Винс Хантер, что довольно неожиданно. Также подопечные Томовича в регулярке совершали мало потерь (11,8 — второй результат в лиге), за это можно похвалить. В неоспоримых плюсах и количество передач — 20,9 в среднем — второй показатель в Единой лиге.

Если говорить конкретно про игроков, то Патрик Миллер очень сильно прибавил в марте, заслуженно получив MVP месяца в Единой лиге. Капитан «Локо» вышел на пик формы прямо перед плей-офф. Джеремайя Мартин выходит со скамейки и даёт команде тот самый необходимый запал, добавляя огневой мощи. Если Хаджибегович решит все свои недавние проблемы со здоровьем, то станет настоящим X-фактором серии с «Пармой», потому что без Алена клубу из Краснодара будет очень тяжело. Хантер очень полезен во всём, однако его одного уже не хватает, чтобы противостоять мощным дуэтам в передней линии. Всеволод Ищенко, Кирилл Темиров и Антон Квитковских сделали шаги вперёд, став незаменимыми частями системы Томовича. Каждый из них уникален и помогает всем, чем может.

«Бетсити Парма»

Глеб Фирсов Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Клуб из Перми в этом сезоне удивил многих. Команда не раз дарила нам яркие сенсации по ходу этой регулярки. Кто первым в сезоне обыграл ЦСКА, кто дома остановил УНИКС и «Локо», кто отнял бронзовые медали Winline Basket Cup у «Зенита»? Это всё «Парма»! Подопечные Евгения Пашутина полностью поменяли костяк легионеров перед чемпионатом-2025/2026 — и явно не прогадали, так как закончили регулярку пятыми, опередив «Уралмаш», которому пророчили это место, на три очка.

У «Пармы» отличная реализация с дальней дистанции (35,6%). Клуб шикарно действует на подборах (38,3), занимая третье место в лиге по этому показателю (лучше только ЦСКА и УНИКС). При этом недалеко ушёл от «Локо» по передачам (19,2). Ко всему прочему пермяки лучше блокируют соперников (3,3 блок-шота против 2,8 у краснодарцев). Основное ядро клуба Террелл Картер — Брендан Адамс — Джален Адамс — Виктор Сандерс по-настоящему впечатляет. Каждый из них дополняет друг друга, они сыгрались и наслаждаются процессом, сделав возможным кучу камбэков и невероятных исходов по ходу сезона. Ещё, конечно, стоит отметить становление Глеба Фирсова. Парень стал железобетонным основным игроком, принося огромную пользу в защите и атаке, хотя в прошлом чемпионате был на вторых или даже третьих ролях в клубе.

Что же до минусов, то у «Пармы» были большие проблемы с травмами в последнее время. В Basket Cup из-за этого не выступали Александр Шашков, Джален Адамс и Глеб Фирсов. Скорее всего, каждый из них уже залечил свои болячки, но всё равно немного тревожно в связи с тем, чтобы травмы не вышли на первый план в серии. Потому что регулярка не плей-офф — уровень сопротивления и самоотдачи совершенно разный. Если брать игру, то сейчас пермяки немного более сбалансированная команда, нежели «Локо».

Итоги

Кирилл Темиров и Станислав Ильницкий Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В этом сезоне клубы встречались совокупно шесть раз в Единой лиге и Basket Cup. Большинство матчей были близкими по счёту, а между командами ничья в противостоянии — 3-3. На данный момент это самая непредсказуемая пара в плей-офф. Совсем не удивимся, если здесь будет сыграны все пять матчей. Потому что домашний паркет что для «Пармы», что для «Локо» имеет огромное значение. Фаворитом является краснодарский клуб из-за более громкого имени, топовых игроков и статуса гранда, однако пермяков в этом году точно нельзя сбрасывать со счетов.

Если делать прогнозы, то автор поставил бы больше на то, что «Локо» пройдёт дальше. Всё из-за преимущества домашнего паркета и более сильных имён в составе, особенно если обе команды будут выступать в оптимальных составах. Но у «Пармы» очень неплохие шансы совершить сенсацию. Оценили бы их в 30-40%. В любом случае будет невероятно интересно. Их серия в плей-офф стартует 27 апреля в 20:00 мск.