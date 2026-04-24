Шаг в сторону России. Чем так значим турнир, куда допустили нашу молодёжку 3х3

Российский баскетбол уже несколько лет живёт вне международных турниров под эгидой ФИБА, но теперь эта тенденция, как видится, начала постепенно сходить на нет. 23 апреля Международная федерация баскетбола допустила мужскую и женскую сборные России U21 до участия в молодёжной Лиге наций (Nations League) 3х3. Решение, принятое на заседании Центрального бюро организации при участии президента РФБ Андрея Кириленко, стало первым с 2022 года случаем возвращения отечественных команд в систему официальных соревнований ФИБА. О том, насколько значим этот турнир для наших спортсменов и что за ним стоит, — в материале ниже.

Допуск молодёжных команд стал возможен благодаря рекомендациям МОК — ранее организация призывала международные федерации снять ограничения с юных российских и белорусских атлетов и позволять им выступать с национальным флагом и гимном. ФИБА прислушалась, но применила избирательный подход. На текущий момент разрешение носит характер «исключительного» и касается только дисциплины 3х3. Для классического баскетбола 5х5 статус-кво сохраняется: российские сборные по-прежнему отстранены от всех турниров, включая молодёжный Евробаскет-2026.

Летние этапы молодёжной Лиги наций пройдут в Китае и Малайзии. В рамках программы команды сыграют серию турниров, по итогам которых будут зарабатывать рейтинговые очки и бороться за попадание в решающую стадию соревнований. Финальные этапы состязаний для команд, прошедших отбор, традиционно проходят в середине сентября. Таким образом, для российских сборных участие в Nations League станет возможностью не только получить международную практику, но и улучшить позиции в рейтинге ФИБА, что в дальнейшем может повысить шансы на попадание на крупнейшие турниры, включая чемпионат мира U23.

Сборная России по баскетболу 3х3 Фото: РФБ

Стоит отметить, что Лига наций, запущенная в 2017 году, традиционно считается главным трамплином для молодых талантов. Программа создавалась как площадка для подготовки игроков к переходу во «взрослый» баскетбол, и через этот путь уже прошли многие звёзды мировой величины. Среди них — серебряный призёр Олимпийских игр из Франции Франк Сегела, американская суперзвезда Хейли ван Лит и лидер сборной Монголии Ананд Ариунболд. Для наших баскетболистов это не только борьба за очки, но и шанс заявить о себе на том же уровне, где начинали лучшие мастера современного формата 3х3.

Реакция спортивного руководства на это решение оказалась сдержанной, но оптимистичной. Министр спорта России Михаил Дегтярёв назвал тенденцию позитивной, хотя и отметил «половинчатость» решения, которое пока не затронуло юниорские старты в формате 5х5. В свою очередь, глава РФБ Кириленко подчеркнул, что для дисциплины 3х3, где у России есть две олимпийские медали, это начало нового большого пути.

Следующее заседание исполнительного комитета запланировано на сентябрь 2026 года. Именно тогда статус сборных России и Беларуси на остальных турнирах может быть пересмотрен — не исключено, что и другие дисциплины получат «зелёный свет». Ждать осталось не так долго, а кейс с баскетболом 3х3 уже сейчас внушает не только осторожный оптимизм, но и создаёт важный прецедент. Успешное проведение летних этапов с участием наших команд может стать весомым аргументом, который позволит ФИБА расширить зону допуска и на классический формат 5х5.