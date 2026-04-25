Леброн, ты космос. «Лейкерс» почти пали, но Джеймс взял и вытащил всё!

Зрителей вряд ли скоро отпустят эмоции после третьей игры «Хьюстона» и «Лейкерс». За 30 секунд до конца хозяева были впереди, но не удержали преимущество. «Лейкерс» быстро восстановили равновесие и уже в овертайме добились своего. Такой поворот сделал матч одним из самых запоминающихся в серии. И в целом в плей-офф.

Обе команды с первых минут играли активно и не давали друг другу преимущества, делая ставку на дальние броски. Со временем «Лейкерс» оказались лучше организованы в атаке, а Руи Хатимура выдавал отличную игру, регулярно набирая очки со средней дистанции. К концу первой четверти у него уже было 16 очков — лучший результат в его карьере для одного игрового отрезка. «Хьюстон» не отставал за счёт борьбы под своим и чужим кольцом, а также быстрых атак. Во второй четверти «Лос-Анджелес» немного оторвался, в этом помогли игроки скамейки, а Джексон Хэйс добавил плотности в обороне. Разница выросла до 15 очков, но видно было, что у «Рокетс» ещё есть шансы, ведь они продолжали выигрывать борьбу и действовать агрессивно.

С возвращением из раздевалки «Хьюстон» заметно оживился: команда быстро бежала вперёд, чётко защищалась и тем самым сбила темп соперника. Амен Томпсон завёл команду несколькими перехватами и важными атаками, а у гостей нападение стало сбоить — броски шли не под лучшими углами, а большинство владений шло насмарку. Матч стал осторожнее, команды меньше рисковали и дольше разыгрывали мяч. За счёт точных бросков Джабари Смита и активности Алперена Шенгюна хозяева вырвались вперёд и удержали разницу до самого конца встречи.

Матч решила концовка, в которой одной команде не повезло: сначала — потеря, Смарт реализовал три штрафных, после чего Леброн Джеймс сравнял счёт точным броском с дальней дистанции за 13 секунд до финальной сирены. Оставшаяся часть основного времени прошла без точных бросков, поэтому начался овертайм.

В нём «Лейкерс» играли спокойнее, больше забивали с линии и экономили свои силы. Игроки «Хьюстона» пытались догнать, однако с каждым разом их броски становились неточными. Финальные ошибки и несколько промахов с трёхочковой дистанции помогли «Лейкерс» вырваться вперёд. Немаловажным оказалось и то, сколько очков принесла скамейка: у «Лейкерс» запасные получили 24 очка, а соперник — всего три, что компенсировало даже подборы «Хьюстона» в атаке.

«Лейкерс» взяли непростой матч 112:108. Теперь они ведут 3-0 и могут быть спокойны: такие серии в плей-офф не проигрываются — 159-0 за всё время. Ведущая роль у Леброна — он по понятным причинам определяет ход встречи и принимает решения в критические моменты. Четвёртый матч будет в ночь на 27 апреля. Для «Лейкерс» важно закончить серию быстро, тем более что Остин Ривз может вернуться в состав и поддержать команду.