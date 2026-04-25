«Далёк от прайма — ещё его не показывал». Искренняя беседа с Андреем Мартюком

Накануне сезона-2025/2026 состав «Зенита» пополнили сразу несколько игроков, известных по выступлению за кубанский «Локомотив». Одним из них был Андрей Мартюк — дважды лучший молодой баскетболист Единой лиги, который провёл в системе железнодорожников целых шесть лет. Сейчас он проводит лучший сезон в своей карьере — и первый вне команды красно-зелёных. Накануне плей-офф «Чемпионат» пообщался с Андреем, чтобы обсудить, как он освоился на новом месте.

— Ты очень много времени провёл в системе «Локомотива». Если оглядываться на первую пору после перехода в «Зенит», насколько сложной она для тебя получилась?

— В начале, когда перешёл в «Зенит», тренерский штаб был знаком по периоду в «Локомотиве». Но новая организация, новые люди — всё это было довольно-таки волнительно и интересно, захватывающе. И это действительно первый мой такой переход в большую команду. Я надеюсь… Я чувствую, что справился с этим.

Сам переезд дался легко. С семьёй мы здесь ещё раньше жили пару месяцев летом. Быт немного перестроился: сын родился, и всё стало чуть по-другому. В плане «Зенита» как организации надо было вначале действительно чуть попривыкать. Другой цвет, другая команда, другое всё. И сейчас уже я чувствую, как будто в «Зените» не первый сезон.

— По-твоему, насколько велики различия между системами «Локомотива» и «Зенита»? Было что-то, к чему пришлось заново привыкать?

— Каждый день ты должен быть максимально готов сражаться, тренироваться. Тут на тебя смотрят как на состоявшегося игрока, и ты должен быть готов действительно каждый день.

— «Зениту» в этом сезоне приходилось непросто в матчах с соперниками по топ-4. Как считаешь, с чем это связано?

— Да, конечно, во время регулярного сезона хочется побеждать больших соперников, принципиальных соперников, но всё самое важное и главное впереди в плей-офф. Одну игру можно выиграть, а вот несколько подряд — это уже другой вызов.

— Особенно обидным получился исход «Финала четырёх» в Basket Cup. По-твоему, что пошло не так — в частности, в матче с «Пармой» за третье место?

— С ЦСКА, мне кажется, упустили контроль игры. Мы более-менее владели инициативой, а потом в четвёртой четверти потеряли фокус и отпустили… Отпустили какой-то контроль собственной игры, и соперник нас за это наказал. А с «Пармой» всё было по плану, мы хорошо играли, но потом они поймали кураж: забросили несколько трёхочковых, даже через руки получилось. Мы этот кураж, к сожалению, не смогли остановить. И соперник также на кураже и завершил этот матч. Надо как раз этот кураж и подавлять, можно так сказать, не движениями, а моментами. Одним, двумя — не знаю. Но это всё опыт, полезный опыт.

— Не переживаешь, что поражения от соперников по топ-4 в регулярке и Basket Cup могут отразиться на уверенности, настрое команды в плей-офф?

— В плей-офф всё начинается с чистого листа. В сезоне можно 4-0 обыграть или 0-4 проиграть, а в плей-офф уже может и до семи игр дойти, и седьмая игра — как нулевая. Так что тут всё зависит от того, как подойдём к этому. Но мы готовы.

Андрей Мартюк Фото: Единая лига ВТБ

— В первом раунде «Зениту» предстоит сыграть с «Уралмашем». Какая была реакция, когда узнали соперника по первому раунду?

— Мы, в принципе, предполагали, что будем играть либо с МБА-МАИ, либо с «Уралмашем». И тут самое важное — это настроиться на себя. Опять же, как мы себя позиционировать будем, как мы будем играть как команда. Вот это самое важное.

— Как в целом оцениваешь выступление «Уралмаша» в этом сезоне? Можно сказать, что это неудобный соперник для «Зенита»?

— Неудобный соперник — это мы для себя же. Главное, чтобы мы были сконцентрированы и сфокусированы. В первую очередь на себе, на собственной игре, а не на игре соперника.

— Так получилось, что в этом месяце «Уралмаш» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге, и на том же отрезке екатеринбуржцы подряд побеждали соперников из топ-4. Это настораживает? Или ты не считаешь тот матч показательным?

— Было неприятно, зато некоторые моменты показали, что как раз для становления команды это очень было полезно.

— Если говорить об индивидуальной статистике, ты проводишь свой лучший карьерный сезон. Доволен личными результатами по итогам первой регулярки вне «Локо»?

— Цифры приятные. Действительно, сезон был очень долгий, нелёгкий. Каждый сезон в карьере интересен по-своему, и этот можно занести в копилку. Я очень благодарен партнёрам по команде, что эта регулярка вышла у меня лучше по статистике. Но впереди плей-офф, результаты показывать надо там.

— Узнал ли ты о себе что-то новое как об игроке — может, в «Зените» помогли раскрыть какие-то навыки, качества?

— Много всего в плане видения, понимания. Когда ты чуть помоложе, играешь на каком-то кураже. И когда игра не идёт, ты начинаешь расстраиваться, затаптывать себя. А когда взрослеешь, понимаешь, что ты либо делаешь, либо ты не играешь. Ты выбираешь — «делать». Это уже не про кураж, а понимание чёткой задачи: что от тебя хотят, кто ты есть, что ты есть и как ты себя позиционируешь на площадке.

Андрей Мартюк Фото: Единая лига ВТБ

— Какие перемены ты заметил внутри команды с приходом на пост главного тренера Деяна Радоньича?

— Команда немного изменилась, в том числе и в составе. Чувствуется чуть больше понимания друг друга, сплочённость и общение в команде.

— Буквально в прошлом году «Локомотив» проиграл «Зениту» в седьмом матче полуфинала. Насколько нынешняя команда «Зенита» отличается от той, против которой ты играл год назад? В том числе в плане перспективности.

— Тот «Зенит», наверное, был более опасен за счёт индивидуальных действий игроков, которые очень сильно влияли. А сейчас мы стараемся больше играть на команду. И когда мы играем, делимся мячом друг с другом, общаемся, взаимодействуем — у нас получается даже лучше и прекраснее.

— По твоим ощущениям, «Зенит» уже приблизился к своим пиковым кондициям? Или в плей-офф ещё предстоит вкатиться, чтобы показать свой лучший баскетбол?

— Я думаю, что ещё нет. Нет пиковых кондиций, потому что есть, опять же, над чем работать. Игры в плей-офф всё покажут. Ход только набирается. Это было заметно в игре с УНИКСом, когда у нас почти все были на площадке.

— А что насчёт тебя лично? Чувствуешь, что готов на 100%, или пока не совсем?

— Я далёк от своего прайма. Я это чувствую и понимаю. Потому что я ещё свой прайм и не показывал.

Андрей Мартюк Фото: Единая лига ВТБ

— Как изменилась твоя жизнь вне площадки после перехода в «Зенит»?

— Сын родился как раз во время перехода. Да, летом мы приехали в Питер, и с того момента я отец. И действительно очень сильно многое изменилось в бытовом плане, вообще в жизни. Это же понимание: ты отец — это уже не про тот кураж, о котором я говорил. Ты понимаешь, что должен делать в новой роли. Вначале это даётся тяжело, но ты понимаешь, для чего это. И со временем осознаёшь, что это помогает тебе как человеку, как спортсмену, как личности.

— Хоть на секунду сомневался насчёт перехода в связи с появлением ребёнка?

— Этот момент был очень сложный. Благодарю супругу свою, потому что она молодец: выдержала, поддержала в этот момент и меня, и сына. Переезд — это в любом случае стресс. Когда приезжаешь на новое место, тебе надо то, то, то… Очень сильно благодарен своей супруге за то, что она справилась с этим.

— Поначалу не было ощущения, что разрываешься между семьёй и работой? Всё-таки новые этапы в жизни — наверняка хотелось и с семьёй побыть, и на площадке особенно усердно выкладываться.

— Стараешься вне рабочего времени, вне паркета, вне площадки, когда ты не на тренировках, играх или выездах, находиться как можно чаще, ближе со своими родными. У меня это хорошо получается, слава богу. Вначале было сложновато, потому что ты думаешь, как это всё совместить. А сейчас уже всё лучше и лучше. Тем более ещё сын растёт, он уже и понимает что-то. Маленький, но что-то понимает. И наблюдать за ним каждое утро, каждый вечер, каждый день — это большое благословение.

Андрей Мартюк Фото: Единая лига ВТБ

— Хотел бы, чтобы в будущем сын пошёл по твоим стопам? В баскетбол или в другой спорт.

— Не хочу, чтобы он шёл по моим стопам. Пусть он идёт по своим стопам, строит свою дорогу, свой путь. Потому что каждый человек индивидуален. И я желаю ему самую лучшую жизнь, как любой родитель своему ребёнку.

— Не будет такого: «ты обязательно идешь в баскетбол»?

— Ну, сын играется сейчас баскетбольным мячом. Вот как раз нашим, который в Лиге ВТБ. Прям ему нравится, особенно когда я стучу, подбрасываю. И он сам тоже берёт, хватает и старается его бросить, но не получается.

— А ты сам следишь за какими-то другими видами спорта? И Петербург, и Краснодар славятся футболом, например.

— Не увлекался, но мне интересно было просто ходить на футбол, потому что в Краснодаре сумасшедшая поддержка. Ты это ощущаешь по пробкам и по машинам, которые ездят с эмблемой. Так же в Питер переехал — тут потрясающая арена, тоже сходили на матч с супругой и сыном. Просто полный стадион, полные трибуны, везде опять же люди на улице в шарфах, в шапках, в куртках, футболках, всякие эмблемы. «Зенит» везде, и это прекрасно. Мне нравится, как эти клубы, команды, организации делают культуру. Радует, что люди ходят на игры, смотрят.

— Как тебе в целом живётся в Санкт-Петербурге? Нравится город?

— Вообще прекрасный город. Я здесь несколько раз проводил лето, тренировался в межсезонье, и этот город уже мне более-менее знаком. Ещё в детстве, в пять лет, был с родителями. Я помню, ходили к крейсеру «Аврора». Как-то Питер мне не то что далёкий город был, а как родной. И я счастлив быть здесь.

— Есть уже какие-то любимые места?

— Очень много мест. Мы с супругой иногда выбираем, куда сходить, потому что очень много достопримечательностей. Допустим, погулять, сходить в парк, где много деревьев — это Крестовский, Таврический сад. Потом поехать за город куда-то — Охта-парк, Петергоф, Екатерининский дворец. Если архитектура, то просто по Невскому пройтись, по всему Центральному району города. Также по Петроградке погулять, по Ваське. Просто мест куча, уйма, и всё зависит от желания: куда, что мы хотим? Природу или архитектуру.

— А на Исакиевский собор поднимался?

— К сожалению, нет. Только вчера мы с супругой были там и говорили об этом.

Андрей Мартюк Фото: Единая лига ВТБ

— А чем вообще занимаешься в свободное от баскетбола время?

— Провожу время с семьёй, с сыном, с супругой. Стараемся опять же гулять и проводить досуг в прекрасным местах Санкт-Петербурга и Ленобласти. Хочется хобби некоторое иметь себе, но пока нет. Не знаю, раньше были компьютерные игры. Сейчас появились сын и семья, и как-то не хочется ничем заниматься, потому что все любимые дела рядом со мной.

— В будущем — может, по окончании контракта — ты был бы открыт к переходу в команду за пределами России?

— На данный момент я в «Зените». Я сфокусирован только на этом.

— Вне баскетбола — какие цели ты ставишь перед собой на ближайшие пару лет? Может, есть мечта, которую хочешь осуществить?

— Есть очень много мечтаний, много желаний, которые, честно, озвучивать не люблю, не хочу. С парашютом прыгнуть? Вот как раз у меня папа служил в ВДВ, и он прыгал с парашютом. И, честно, я у него недавно спрашивал. Я хочу сам прыгнуть — ну, без подстраховки, без второго человека, сам с парашютом. Вот такое желание есть, мечта. Хочу это сделать, но не знаю когда. Во время профессиональной карьеры нельзя, однако после, думаю, созрею на это. Но страшно. Страшно и интересно.