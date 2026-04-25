Плей-офф НБА — 2025/2026, Филадельфия — Бостон: обзор матча от 25 апреля, Селтикс повели в серии со счётом 2-1, Тейтум и Браун

В нужную минуту Джейсон Тейтум зажёгся — за четвёртую четверть у него 11 очков!
Артемий Берстенев
«Бостон» ведёт в серии с «Филадельфией» со счётом 2-1.

В третьем матче серии между «Селтикс» и «Сиксерс» команды долго не уступали друг другу, а судьба встречи определилась только в концовке. Именно несколько результативных эпизодов в конце и стали решающими. По классике плей-офф, встреча прошла на равных.

Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!

У хозяев снова не играл Эмбиид, который после операции пока разминается только на тренировках. В такой ситуации Тайриз Макси взял на себя игру — и по количеству очков, и по скорости. Помогал ему Пол Джордж, но центровые ощутимой надёжности под щитом не добавили.

Игра проходила в спокойном ритме, ни одна из команд не пыталась резко ускориться. Всё разбивалось на короткие эпизоды, где преимущество переходило то к одной стороне, то к другой. У «Филадельфии» был порядок в нападении, они не спешили и благодаря этому удерживали лидерство в последней четверти. Макси забил издалека, добавив команде уверенности. Дальше всё решали лидеры «Бостона»: сначала отличился Джейлен Браун, потом инициативу перехватил Джейсон Тейтум, который в концовке набрал 11 очков, в том числе реализовав важные трёхочковые.

Решающим моментом стала борьба Деррика Уайта за отскок в нападении, после чего Тейтум забросил трёхочковый. Пэйтон Притчард тоже отличился, реализовав непростой дальний бросок, когда у него почти не было свободного пространства.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вообще, у «Бостона» шли трёхочковые: команда реализовала 20 бросков из 47 попыток, тогда как «Филадельфия» забросила только 12 из 35. «Селтикс» чаще растягивали защиту соперника и разыгрывали дополнительные передачи, а «Сиксерс» в конце уже были вынуждены бросать из-под плотного давления.

Инициатива в матче переходила от одной команды к другой — «Филадельфия» могла всё решить в четвёртой четверти, однако несколько необязательных потерь и удачные действия соперника изменили всё. «Бостон» выиграл 108:100 и теперь ведёт 2-1. Пока что преимущество у них, но в такой серии это ещё ни о чём не говорит. Следующая встреча пройдёт в ночь на 27 апреля.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
100 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Джордж - 18, Убре - 17, Драммонд - 12, Бона - 10, Эджкомб - 10, Граймс - 2, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Уокер
Бостон Селтикс: Тейтум - 25, Браун - 25, Притчард - 15, Вучевич - 11, Уайт - 11, Хозер - 6, Шейерман - 6, Кета - 6, Гарза - 3, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Бэнтон, Уильямс
