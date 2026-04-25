«Портленд» усвоил горький урок. «Сан-Антонио» оказался сильнее и без Вембаньямы

Третий матч выглядел отличным шансом для «Портленда» переломить ход серии. «Сан-Антонио» остался без Виктора Вембаньямы, одного из главных претендентов на MVP и ключевой фигуры в защите. Но уже во второй половине стало ясно, что отсутствие лидера не сломало командный механизм. «Спёрс» сохранили спокойствие и контроль над игрой, уверенно забрали встречу 120:108 и повели в серии 2-1.

До большого перерыва «Трэйл Блэйзерс» контролировали ход матча. За счёт скорости они создавали открытые броски и давили на переднюю линию соперника. Рывок 15:2 дал небольшой отрыв, а трёхочковый Джереми Гранта почти под сирену закрепил счёт 65:59. В этом отрезке у «Портленда» работала система, защита успевала, а атака не зацикливалась на одном человеке. Однако после паузы всё сломалось. При 82:67 хозяева потеряли ритм в позиционном нападении и стали дарить мячи. «Сан-Антонио» ничего специально не изобретал, лишь прибавил в агрессии. Давление на мяч усилилось, темп вырос, нападение стало примитивнее, но эффективнее. Отрезок 21:5 изменил расклад сил, и на заключительный перерыв гости ушли с преимуществом — 88:87.

В концовке всё решило внимание к мелочам. «Спёрс» дорожили мячом и не допускали глупых ошибок, а «Портленд» засуетился и начал бросать наобум. Всё сломалось в середине четвёртой четверти, когда Стефон Касл реализовал тяжелейший бросок с отклонением, а следом хладнокровно добил соперника с линии штрафных, сделав счёт для своей команды «+10». После этого игра хозяев просто развалилась — спешка в нападении и постоянные опоздания в защите.

Стефон Касл набрал 33 очка и стал главным героем концовки, при этом действовал спокойно и уверенно, выбирал моменты для атак очень грамотно. Дилан Харпер добавил стабильности в команде за счёт своих 27 очков и 10 подборов. В этой серии Касл больше других демонстрирует универсальность: он спокоен в сложных ситуациях и редко ошибается при принятии решений. За счёт него, а также Харпера, здорового Виктора Вембаньямы и Картера Брайанта у «Сан-Антонио» очень крепкий молодёжный состав.

Стоит отметить игру «больших». Из-за отсутствия Вембаньямы у «Портленда» была возможность доминировать под кольцом, но ей не удалось воспользоваться. Люк Корнет вышел в старте и сыграл ровно: был полезен на подборах, набрал 14 очков, занимал правильные места, хотя и не смотрелся физически сильнее конкурентов. Зато стабильно ограничивал возможности соперника на втором темпе. У «Портленда» с этим были проблемы: Донован Клингэн мало себя проявил, хотя от него наверняка ждали бóльшего давления в трёхсекундной. Вместо этого команда часто проигрывала борьбу за позицию, и соперник беспрепятственно действовал под кольцом. Клингэну не хватает скорости, чтобы навязывать борьбу в плей-офф, а Роберту Уильямсу сложно в одиночку закрывать всю «краску» из-за размеров.

«Сан-Антонио» сумел переломить ход встречи, даже несмотря на неудачные отрезки. Команда Митча Джонсонв собралась и снова начала контролировать игру. У «Портленда», наоборот, всё развалилось — хотя у них было удобное преимущество, коллектив не удержал темпа ни в атаке, ни в защите. Четвёртая игра пройдёт вечером 26 апреля.