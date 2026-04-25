Россиян в НБА в этом году не ждали — зря. Молодой Ищенко заявился на драфт

21-летний Всеволод Ищенко провёл очень сильную регулярку в Единой лиге ВТБ за «Локомотив-Кубань». Талантливый баскетболист является одним из главных кандидатов на награду лучшему молодому игроку чемпионата, а теперь и вовсе появились новости от Джонатана Гивони (известный журналист и аналитик), что Ищенко выставил свою кандидатуру на драфт НБА. Поговорим о шансах нашего таланта и обо всех деталях.

Во-первых, хочется напомнить, что за Ищенко уже следили из НБА. Помощник генерального менеджера «Портленда» Майк Шмитц прилетал в Россию, чтобы лично посмотреть за игрой Всеволода в матче с ЦСКА. Во-вторых, защитник с такими габаритами всегда привлекает к себе внимание в нынешних реалиях. В 21 год рост игрока составляет 203 см. Это как у Егора Дёмина, для понимания. Но Ищенко на 7 кг больше весит, что даёт ему преимущество в ситуациях, где необходим физический контакт, будь то проход или борьба под кольцом.

Издание DraftExpress писало про Ищенко следующее: «Перспективный игрок с размахом рук 2,13 м и интригующей универсальностью на двух сторонах площадки». С этим высказыванием невозможно не согласиться, так как Сева в свой второй профессиональный сезон продемонстрировал качественный скачок по всем метрикам и прежде всего по игре. В среднем по ходу регулярки-2025/2026 Ищенко набирал 8,5 очка, 4,7 подбора, 2,2 передачи и 1,2 перехвата.

Ищенко получал время на уровне лучших игроков клуба (22,45 минуты), и совершенно не зря, потому что его влияние на обеих сторонах велико. У него второй лучший «плюс-минус» в команде, что прекрасно подтверждает слова выше («+6,1»). Причём его реализация находится на невероятном уровне: 55,4% с двухочковой дистанции и (!) 48,1% — с трёхочковой. Да, Всеволод не берёт на себя так много попыток, как большинство других лидеров, но потенциал и качественная база заметны сразу.

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

Ещё комплементарно про Ищенко высказывалось скаутское агентство PDtmedia: «Всеволод вызывает большой интерес благодаря сочетанию владения мячом, плеймейкинга и атлетизма, он обладает отличными габаритами для своей позиции. У него огромный потенциал, его игра нравится, и вокруг неё должно быть больше шума».

Так какие шансы у Ищенко быть выбранным на драфте НБА 2026 года? Скорее всего, в первом раунде Всеволода мы точно не увидим. Потому что в этом году будет много хороших талантов из NCAA, которые проявили себя в «Мартовском безумии», а руководители клубов НБА любят брать проверенных игроков, побывавших на виду в США. Есть шанс, что Ищенко может уйти во втором раунде, а там уже разброс велик, и всё зависит от того, какая команда захочет рискнуть, взяв таланта из Европы. Но найдутся ли они, это большой вопрос. Например, у того же «Портленда», который присматривался к Севе, нет драфт-пиков вовсе в этом году.

Может быть, «Бруклин» снова поверит в российского игрока с огромным потенциалом. Дёмин же не подвёл и продолжает прогрессировать. У «Нетс» есть 33-й и 43-й пики, чем чёрт не шутит? Ещё «Майами» любит удивлять своими экстравагантными выборами во втором раунде. Радует, что мы в этом году не ждали наших в НБА, за исключением Ивана Харченкова, у которого гражданство Германии и России, а тут новость про Ищенко пришла как гром среди ясного неба.

Шансы у Ищенко точно есть! Он уже хорошо себя показал на профессиональном уровне, а его потенциал с огромными габаритами, которыми он великолепно пользуется, могут заставить некоторые команды задуматься. К тому же Всеволод может стать первым баскетболистом в истории, который пропустит преддрафтовые просмотры для клубов НБА, потому что будет участвовать в плей-офф Единой лиги. Конечно, многое зависит от того, как высоко прыгнет «Локо». Да и возможен вариант с тем, что клуб отпустит игрока в Европу (в Тревизо), чтобы он прошёл лагерь, если не удастся выйти в финал, допустим. Он всё же маловероятен, но не исключён.

К тому же котировки Ищенко могут вырасти, если он хорошо себя проявит в плей-офф Единой лиги. Правда, остаётся непонятным вопрос с контрактом с «Локо». Однако более чем уверены, что клуб не будет препятствовать своему воспитаннику в том, чтобы исполнить свою мечту и попробовать свои силы в НБА. А если уж не получится за океаном, всегда есть возможность вернуться в Краснодар. Удачи нашему молодому таланту, и главное — не сбавлять обороты!