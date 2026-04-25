Фаворит ЦСКА или непредсказуемые «Локо» и «Зенит». За кого будете болеть в плей-офф ЕЛ?

Завтра, 26 апреля, матчем «Зенита» и «Уралмаша» в 13:00 мск начнётся плей-офф Единой лиги ВТБ 2026 года. Не успеем глазом моргнуть, как определится чемпион турнира. Мы хотим узнать, за кого наши любимые читатели будут болеть в постсезоне.
«Бетсити Парма»
О пермяках в этом сезоне не говорил только ленивый. «Парма» по-настоящему удивляла, причём делала это не один и даже не два раза, а практически на постоянной основе. Подопечные Евгения Пашутина дважды обыграли УНИКС и по разу — ЦСКА и «Локо» в Единой лиге. Это не говоря о Basket Cup, где клуб взял бронзу, совершив сенсацию в игре с «Зенитом». «Парма» — далеко не подарок для каждого, поэтому будет интересно, чем закончится их серия с краснодарцами.
ЦСКА
Действующий чемпион вступает в борьбу за третий трофей подряд. Команда под руководством Андреаса Пистиолиса досрочно выиграла регулярный чемпионат и готова проявлять себя в плей-офф. На очереди противостояние с «Енисеем» в 1/4 финала.
«Енисей»
Красноярцы начали сезон с шести поражений подряд, но затем очень заметно прибавили. В клубе раскрылись молодые звёзды, а опытные легионеры помогали им окрепнуть и вели за собой. Руководство было на Йовице Арсиче, который справился со своей задачей — вывел клуб в плей-офф. «Енисею» предстоит сыграть с ЦСКА. Скорее всего, интриги здесь никакой не будет, однако команда у Арсича очень симпатичная.
«Уралмаш»
Клуб из Екатеринбурга под руководством Ростислава Вергуна бодался на равных с грандами в двух прошлых розыгрышах плей-офф, однако дальше всё равно прошли «Зенит» и «Локо». Тренер в этом году поменялся — теперь у руля Антон Юдин, а «Уралмаш» снова готов удивлять в плей-офф. В соперниках — «Зенит», который уральцы побеждали дважды в этом сезоне с учётом Basket Cup.
УНИКС
Казанцы до марта проиграли всего три матча в регулярке, а затем у клуба наступил небольшой спад, связанный в том числе и с множеством травм лидеров. Если УНИКСу удастся подойти к решающим играм сезона в полной боевой готовности, то команда Велимира Перасовича будет являться одним из главных претендентов на титул. Но сначала необходимо одолеть МБА-МАИ в четвертьфинале.
«Локомотив-Кубань»
У кубанцев были те же самые проблемы, что и у «Зенита», — травмы игроков, смена тренера посреди сезона и разборки с Елатонцевым. После назначения Томислава Томовича «Локо» обрёл свою идентичность: стал больше полагаться на быстрое нападение и свои сильные стороны. Краснодарцев ждёт в четвертьфинале плей-офф очень серьёзный противник — «Парма».
МБА-МАИ
Москвичи просто великолепно начали эту регулярку. У МБА-МАИ шикарно получалось играть с середняками, но с грандами возникали большие трудности в большинстве своём. Тем не менее команда Василия Карасёва играет в умный современный баскетбол, чем может удивить каждого. Правда, в соперниках по четвертьфиналу УНИКС — будет очень трудно.
«Зенит»
Сине-бело-голубые сильно поменялись не только в межсезонье, но и по ходу этой регулярки. Причём это касается и игроков, и тренеров. При Александре Секуличе «Зенит» плохо играл с клубами «большой четвёрки», при Деяне Радоньиче ситуация стала намного лучше. Теперь посмотрим за питерцами в плей-офф, где им предстоит сразиться с «Уралмашем».