Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Плей-офф Единой лиги ВТБ — 2025/2026: список всех участников и кто претендует на чемпионство, за кого болеть и за кем следить

Фаворит ЦСКА или непредсказуемые «Локо» и «Зенит». За кого будете болеть в плей-офф ЕЛ?
Никита Бирюков
Рейтинг: за кого будете болеть в плей-офф ЕЛ?
Комментарии
Скоро начинается самое интересное.

Завтра, 26 апреля, матчем «Зенита» и «Уралмаша» в 13:00 мск начнётся плей-офф Единой лиги ВТБ 2026 года. Не успеем глазом моргнуть, как определится чемпион турнира. Мы хотим узнать, за кого наши любимые читатели будут болеть в постсезоне.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одну команду, так и за все.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: за кого будете болеть в плей-офф Единой лиги?
Террелл Картер
Фото: Единая лига ВТБ
1 место

«Бетсити Парма»

О пермяках в этом сезоне не говорил только ленивый. «Парма» по-настоящему удивляла, причём делала это не один и даже не два раза, а практически на постоянной основе. Подопечные Евгения Пашутина дважды обыграли УНИКС и по разу — ЦСКА и «Локо» в Единой лиге. Это не говоря о Basket Cup, где клуб взял бронзу, совершив сенсацию в игре с «Зенитом». «Парма» — далеко не подарок для каждого, поэтому будет интересно, чем закончится их серия с краснодарцами.

Мело Тримбл
Фото: Единая лига ВТБ
2 место

ЦСКА

Действующий чемпион вступает в борьбу за третий трофей подряд. Команда под руководством Андреаса Пистиолиса досрочно выиграла регулярный чемпионат и готова проявлять себя в плей-офф. На очереди противостояние с «Енисеем» в 1/4 финала.

Егор Рыжов
Фото: Единая лига ВТБ
3 место

«Енисей»

Красноярцы начали сезон с шести поражений подряд, но затем очень заметно прибавили. В клубе раскрылись молодые звёзды, а опытные легионеры помогали им окрепнуть и вели за собой. Руководство было на Йовице Арсиче, который справился со своей задачей — вывел клуб в плей-офф. «Енисею» предстоит сыграть с ЦСКА. Скорее всего, интриги здесь никакой не будет, однако команда у Арсича очень симпатичная.

Гарретт Нэвелс
Фото: Единая лига ВТБ
4 место

«Уралмаш»

Клуб из Екатеринбурга под руководством Ростислава Вергуна бодался на равных с грандами в двух прошлых розыгрышах плей-офф, однако дальше всё равно прошли «Зенит» и «Локо». Тренер в этом году поменялся — теперь у руля Антон Юдин, а «Уралмаш» снова готов удивлять в плей-офф. В соперниках — «Зенит», который уральцы побеждали дважды в этом сезоне с учётом Basket Cup.

Маркус Бингэм
Фото: Единая лига ВТБ
5 место

УНИКС

Казанцы до марта проиграли всего три матча в регулярке, а затем у клуба наступил небольшой спад, связанный в том числе и с множеством травм лидеров. Если УНИКСу удастся подойти к решающим играм сезона в полной боевой готовности, то команда Велимира Перасовича будет являться одним из главных претендентов на титул. Но сначала необходимо одолеть МБА-МАИ в четвертьфинале.

Винс Хантер
Фото: Единая лига ВТБ
6 место

«Локомотив-Кубань»

У кубанцев были те же самые проблемы, что и у «Зенита», — травмы игроков, смена тренера посреди сезона и разборки с Елатонцевым. После назначения Томислава Томовича «Локо» обрёл свою идентичность: стал больше полагаться на быстрое нападение и свои сильные стороны. Краснодарцев ждёт в четвертьфинале плей-офф очень серьёзный противник — «Парма».

Павел Савков
Фото: Единая лига ВТБ
7 место

МБА-МАИ

Москвичи просто великолепно начали эту регулярку. У МБА-МАИ шикарно получалось играть с середняками, но с грандами возникали большие трудности в большинстве своём. Тем не менее команда Василия Карасёва играет в умный современный баскетбол, чем может удивить каждого. Правда, в соперниках по четвертьфиналу УНИКС — будет очень трудно.

Владислав Емченко
Фото: Единая лига ВТБ
8 место

«Зенит»

Сине-бело-голубые сильно поменялись не только в межсезонье, но и по ходу этой регулярки. Причём это касается и игроков, и тренеров. При Александре Секуличе «Зенит» плохо играл с клубами «большой четвёрки», при Деяне Радоньиче ситуация стала намного лучше. Теперь посмотрим за питерцами в плей-офф, где им предстоит сразиться с «Уралмашем».

