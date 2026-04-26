Вот это эмоции! Йокич после поражения в матче плей-офф наехал на соперника

«Миннесота» и «Денвер» в четвёртом матче прошли мимо привычного сценария, где всё решают главные звёзды. Уже во второй четверти выяснилось, что основной вклад в игру внесут резервисты. «Тимбервулвз» уверенно обыграли соперника 112:96 и приблизились к выходу во второй раунд, а главными темами стали кадровые проблемы и неожиданное выступление одного из резервистов.

Всё внимание было приковано к Айо Досунму. Его 43 очка — выдающийся результат даже для запасного в плей-офф. Главное отличие в его игре — правильные, спокойные решения, отсутствие излишних потерь и высокий процент реализованных бросков. Он не спешил, атаковал, только когда было действительно выгодно, и всё это дало свои плоды. Пять трёхочковых после пяти попыток — это следствие отличной работы команды, благодаря чему у Досунму были хорошие, свободные варианты для атаки. Донте Дивинченцо сыграл совсем немного — травма в начале встречи вывела его из строя уже после первого неудачного рывка. Практически тут же Энтони Эдвардс получил травму колена после приземления. Оба сразу отправились на замену и больше не появлялись на паркете. Такие потери для команд оказались ощутимыми: Эдвардс всё-таки суперзвезда, а Дивинченцо всегда опасен на дуге.

В первой половине встречи «Денвер» действовал спокойнее соперника, грамотно использовал возможности Николы Йокича и создавал моменты для Джамала Мюррэя. За гостями был и темп игры, а разрыв в счёте оставался незначительным. После перерыва многое поменялось: «Миннесота» стала гораздо настойчивее, особенно в защите, и начала чаще перехватывать мячи. Это позволило хозяевам сокращать счёт и быстро переходить в атаку, что мешало привычной игре «Денвера» и вывело матч из-под их контроля. Самый важный момент — концовка третьей четверти, когда Джулиус Рэндл перехватил мяч и оформил эффектный данк. После этого «Миннесота» впервые за долгое время вышла вперёд. Хозяева не сбавили темп и в четвёртой четверти, быстро завершали свои атаки и хорошо оборонялись против дальних бросков.

«Денвер» сильно подвела реализация трёхочковых — всего 6 из 28, и поэтому команде не удавалось растянуть оборону соперника. Без них игра свелась к одиночным прорывам. Главной надеждой оставался Мюррэй, набравший 30 очков, а Йокич был на грани трипл-дабла — 24 очка, 15 подборов и девять передач. Но в целом нападение получилось не очень, потому что с периметра мяч почти не летел в кольцо. В концовке, когда всё уже было понятно, Джейден Макдэниелс сделал проход, после чего Йокич не сдержал эмоции, произошёл конфликт, который быстро погасили судьи — обоих участников удалили.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Миннесота» одержала третью победу подряд и теперь может закончить серию уже в следующей встрече, которая пройдёт на чужой площадке. Всё в этой серии теперь зависит от того, что покажут медики по Эдвардсу. У Дивинченцо между тем сезон точно завершён — он получил разрыв ахилла. Пятый матч запланирован в ночь на 28 апреля.