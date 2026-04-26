РФБ наказала экс-менеджера «Уралмаша». В деле всплыл неформальный контакт с судьями

Российская федерация баскетбола (РФБ) отстранила от работы бывшего менеджера «Уралмаша» Алексея Гагарина. Дисквалификация до 2029 года связана с договорным матчем в любительском турнире ИПБЛ. В ходе этого разбирательства вскрылась куда более серьёзная деталь. Гагарин признался, что пытался связаться с судьями перед играми «Уралмаша» с «Зенитом» в плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Теперь этот контакт с арбитрами проверяют отдельно уже на уровне профессиональной лиги.

Основание для дисквалификации и то, что муссируется в публичном поле — разные вещи. Гагарина отстранили до конца февраля 2029-го, но не за то, что он якобы хотел подкупить кого-то в профи-лиге. Комиссия РФБ по противодействию договорным матчам разобрала его эпизод и установила: он участвовал в сговоре в рамках любительского чемпионата ИПБЛ. Там Алексей раньше выходил на паркет и занимался организацией игр. Формулировка сухая — наказан за действия ради влияния на исход встречи, включая сговор и передачу наличных.

Бывший менеджер помогал следствию, и это напрямую повлияло на итоговый срок. Процедура включала полиграф и дачу дополнительных показаний, вскрывших неприятный эпизод с судьями уже на уровне Единой лиги. Эпизод отрабатывается отдельно, лига начала собственное расследование. Полиграф в таких делах уже мало кого удивляет. Взять хотя бы футбол, где проверки на детекторе при подозрениях в договорняках практикуют с середины 2010-х, а сейчас это стандартная строчка в материалах дела. То, что ту же методику применили в баскетболе, просто говорит о желании федерации собрать у себя такую же жёсткую и отлаженную систему.

Та серия плей-офф из материалов дела была исторической для «Уралмаша». Команда впервые пробилась в постсезон после выхода в элиту. Екатеринбуржцы финишировали седьмыми в регулярке и попали на «Зенит». Соперники дошли до пяти встреч, победа со счётом 3-2 осталась за Петербургом. Тогда тот исход приняли спокойно, признав равную борьбу и не жалуясь на арбитров. Сейчас на эту историю можно взглянуть иначе, ведь ситуация повторяется практически один в один. «Уралмаш» — шестой, и в первом раунде его опять ждёт «Зенит». Из-за такого совпадения внимание к старой серии подогрето, хотя расследование касается событий двухлетней давности.

В материалах проверки фигурируют арбитры Антон Круглов и Ярослав Орешин, которые не скрывают, что общались с бывшим менеджером, но уверяют, что от всех предложений отказались и денег не брали. Федерация же отстранила их с 21 апреля по 1 мая за формальное нарушение регламента. Судьи банально не уведомили начальство вовремя о том, что кто-то пытался наладить с ними неформальный контакт. Любопытно, что оба в сентябре 2025-го работали на Суперкубке Единой лиги в Белграде. Тот турнир стал относительно знаковым, ведь на одной площадке впервые за три года сошлись судьи Евролиги и национальной федерации.

В «Уралмаше» абстрагировались от скандала. Виктор Ганиенко ясно сказал, что его должность не позволяет судить о поступках бывшего члена коллектива, а за ответами стоит идти напрямую к фигуранту. В другой же беседе перед играми с «Зенитом» Ганиенко сделал акцент на полной концентрации команды на сопернике. Тем временем Единая лига сейчас пытается выяснить подоплёку. Главная цель расследования — понять, был ли там некий кукловод и откуда взялись деньги на подкуп. До официального вердикта детали имеют лишь статус гипотезы.