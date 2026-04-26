30 секунд, которые перевернули всё. Этот отрезок «Лейкерс» запомнят надолго!

УНИКС — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Плей-офф НБА — 2025/2026, невероятный 30-секундный отрезок Лейкерс в третьем матче серии с Хьюстоном: историческая статистика

Артемий Берстенев
Леброн Джеймс и Маркус Смарт — главные герои.

Исход третьего матча плей-офф между «Лейкерс» и «Хьюстоном» решила вспышка на последних секундах. Произошедшее походило на чудо. Этот невозможный камбэк зафиксировал на табло редчайшее статистическое явление для игр на вылет.

За полминуты до сирены «Хьюстон» был впереди на шесть очков и контролировал мяч. При таком раскладе победа почти гарантирована. За 29 лет в плей-офф НБА лидеры с отрывом в шесть и более очков за 30 секунд до конца выиграли 1713 раз и уступили лишь однажды. Теперь стало 1713 побед и два поражения. Второй командой, упустившей такой перевес, оказался «Рокетс» и попал в компанию к «Нью-Йорку» образца 2024 года.

В ключевой момент «Хьюстон» ошибся на задней линии. Маркус Смарт отдал этот пас, заработал фол на трёхочковой дуге и забил с линии трижды. Разница стала минимальной. Тут же последовала ещё одна потеря «Хьюстона», подарившая сопернику быстрый шанс. В игру вступил Леброн Джеймс. Он агрессивно встретил Рида Шеппарда, спровоцировал потерю и тут же попал издали. Так команды сравняли счёт, а растерянный «Хьюстон» просто не успел что-то создать до сирены.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В овертайме всё перевернулось. «Лейкерс» стали играть терпеливее, перестали ошибаться и в итоге забрали матч 112:108, поведя в серии 3-0. Больше всех тащил Джеймс. За 45 минут он собрал 29 очков, 13 подборов, шесть передач и три перехвата, и практически все атаки шли через него. Смарт закрывал периметр и разгонял нападение, в итоге у него 21 очко, 10 передач, пять перехватов и два блок-шота, и такую плотную игру он выдаёт уже в трёх встречах подряд. Отдельно стоит отметить Руи Хатимуру с его 22 очками. Он набрал их именно тогда, когда «Хьюстон» ещё контролировал ход встречи и вёл в счёте.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
108 : 112
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 33, Томпсон - 26, Смит II - 24, Шеппард - 17, Исон - 5, Капела - 2, Тэйт - 1, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Окоги, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 22, Смарт - 21, Кеннард - 14, Хэйс - 12, Вандербилт - 5, Джеймс - 5, Эйтон - 2, Ларэвиа - 2, Тьеро, Кнехт, Клебер, Ривз, Смит

С кадрами до сих пор неясно, и это влияет на серию. Остина Ривза внесли в список под вопросом перед третьим матчем, но он так и не сыграл. Вернуться он может в ближайших встречах, однако сроки восстановления остались прежними. Появление Луки Дончича в первом раунде в планы не входило. Хороший старт позволил не спешить с его подготовкой, и всё остаётся по графику. Четвёртая игра пройдёт в ночь на 27 апреля.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
