30 секунд, которые перевернули всё. Этот отрезок «Лейкерс» запомнят надолго!

Исход третьего матча плей-офф между «Лейкерс» и «Хьюстоном» решила вспышка на последних секундах. Произошедшее походило на чудо. Этот невозможный камбэк зафиксировал на табло редчайшее статистическое явление для игр на вылет.

За полминуты до сирены «Хьюстон» был впереди на шесть очков и контролировал мяч. При таком раскладе победа почти гарантирована. За 29 лет в плей-офф НБА лидеры с отрывом в шесть и более очков за 30 секунд до конца выиграли 1713 раз и уступили лишь однажды. Теперь стало 1713 побед и два поражения . Второй командой, упустившей такой перевес, оказался «Рокетс» и попал в компанию к «Нью-Йорку» образца 2024 года.

В ключевой момент «Хьюстон» ошибся на задней линии. Маркус Смарт отдал этот пас, заработал фол на трёхочковой дуге и забил с линии трижды. Разница стала минимальной. Тут же последовала ещё одна потеря «Хьюстона», подарившая сопернику быстрый шанс. В игру вступил Леброн Джеймс. Он агрессивно встретил Рида Шеппарда, спровоцировал потерю и тут же попал издали. Так команды сравняли счёт, а растерянный «Хьюстон» просто не успел что-то создать до сирены.

В овертайме всё перевернулось. «Лейкерс» стали играть терпеливее, перестали ошибаться и в итоге забрали матч 112:108, поведя в серии 3-0. Больше всех тащил Джеймс. За 45 минут он собрал 29 очков, 13 подборов, шесть передач и три перехвата, и практически все атаки шли через него. Смарт закрывал периметр и разгонял нападение, в итоге у него 21 очко, 10 передач, пять перехватов и два блок-шота, и такую плотную игру он выдаёт уже в трёх встречах подряд. Отдельно стоит отметить Руи Хатимуру с его 22 очками. Он набрал их именно тогда, когда «Хьюстон» ещё контролировал ход встречи и вёл в счёте.

С кадрами до сих пор неясно, и это влияет на серию. Остина Ривза внесли в список под вопросом перед третьим матчем, но он так и не сыграл. Вернуться он может в ближайших встречах, однако сроки восстановления остались прежними. Появление Луки Дончича в первом раунде в планы не входило. Хороший старт позволил не спешить с его подготовкой, и всё остаётся по графику. Четвёртая игра пройдёт в ночь на 27 апреля.