Первый матч плей-офф Единой лиги — и сразу сенсация! «Зенит» не справился с «Уралмашем»

Плей-офф Единой лиги ВТБ стартовал! «Зенит» и «Уралмаш» открывали самую важную стадию сезона-2025/2026 своим ярким противостоянием. Какой получилась первая игра в Санкт-Петербурге — в материале «Чемпионата».

«Зенит» начал с места в карьер: команда оформила рывок 7:0, в котором ярко смотрелись Андре Роберсон, Георгий Жбанов и Андрей Мартюк. Антон Юдин не стал долго ждать и вмешался в игру своей паузой, так как у «Уралмаша» совсем не получалось остановить хозяев. И пауза от тренера дала свои плоды, потому что гости усилиями Гарретта Нэвелса, Джавонте Дагласа и Антона Карданахишвили сначала вернулись в матч — 17:17, а затем и вовсе вышли вперёд после нескольких точных «трёшек» (25:19). Уральцы реализовали пять трёхочковых из семи в четверти. Если бы не яркая игра от Ксавьера Муна в концовке, «Зенит» ещё сильнее отстал бы от соперника. Гости выиграли десятиминутку со счётом 25:22.

Начало второй четверти получилось как под копирку первой — «Зенит» великолепно защищался и находил моменты для взятия кольца. Исмаэль Бако отрабатывал на обеих сторонах паркета. Центровой набрал 10 очков, а Октавиус Эллис не мог остановить своего визави по позиции. Правда, сразу же после этого Эллис немного проснулся и оформил четыре очка. Тем временем питерцы наращивали преимущество: Мартюк, Жбанов и Владислав Емченко вместе с Бако действовали практически безошибочно, доведя счёт до 35:29 в пользу хозяев. «Уралмашу» удалось посадить соперника на фолы, чем гости прекрасно пользовались, набирая очки со штрафной линии. Однако «Зенит» держал ситуацию под контролем, забрав отрезок — 22:14.

После большого перерыва уже «Уралмаш» рванул вперёд — 7:1, но «трёшка» от Трента Фрейзера погасила рывок гостей. Игра полностью выравнялась, как и счёт, — 48:48. Однако сразу после этого взялся за дело Нэвелс, набравший 12 очков для уральцев в отрезке. «Зенит» плохо действовал как в атаке, так и в защите. У Джонни Джузэнга не шёл бросок, а тайм-ауты Деяна Радоньича не работали. «Уралмаш» выиграл четверть с подавляющим преимуществом — 27:10.

В заключительном отрезке «Зенит» с первых минут стал отыгрывать отставание. Фрейзер, Жбанов и Джузэнг реализовали по трёхочковому броску, а Бако царил под кольцом. Хозяева буквально душили своей защитой по всему паркету «Уралмаш». Гости в связи с этим совершали потери, а за три минуты до конца питерцы подобрались на расстояние пяти очков — 71:76. Но на этом «Зенит» не остановился, в проходе набрали очки Мартюк и Фрейзер, а Жбанов реализовал штрафной. Юдин взял тайм-аут при счёте 77:76 в пользу своей команды. «Уралмаш» провёл довольно сумбурную атаку, сумев вывести Далтона на свободное кольцо (79:76).

Теперь уже паузу взял Радоньич. «Зенит» совершал атаку, но Нэвелс перехватил мяч у Муна, убежав на свободное кольцо — ещё два очка для «Уралмаша». Мун отквитал два очка после своего точного броска, однако затем снова допустил потерю. Нэвелс снова забросил «двушку». Гости довели дело до победы со счётом 85:78.

Нэвелс был бесподобен сегодня: 27 очков, один подбор, одна передача и два перехвата. Причём Гарретт атаковал с космической реализацией с учётом уровня соперника в плей-офф (71%). Эллис тоже провёл шикарный матч, в котором набрал 16 очков, шесть подборов, две передачи, три перехвата и два блок-шота. Нельзя не сказать и о Далтоне, молчавшем долгое время, но вовремя включившемся. Хэйден оформил 14 очков, шесть подборов и две передачи. У «Зенита» лучше всех выглядел Бако. Исмаэль записал на свой счёт дабл-дабл: 17 очков и 10 подборов. Хорошую игру показали Жбанов — 13 очков, три подбора и Мартюк — 12 очков, четыре подбора.

Джузэнг, Мун, Фрейзер и Роберсон не лучшим образом бросали по кольцу — у каждого менее 40% реализации с игры. От лидеров, конечно, хочется большего. «Уралмаш» с первых минут надеялся на свои трёхочковые, которые не подвели команду до самого конца. Гости из Екатеринбурга реализовали 57,9% своих попыток с дальней дистанции — топовый показатель. Уральцы лучше пользовались своими возможностями, находя свободные броски как вблизи кольца, так и из-за дуги. «Зенит» не лучшим образом растягивал оборону, в связи с чем были проблемы с поиском моментов. При этом питерцы забрали целых 20 подборов в атаке! И даже этого не хватило, чтобы одержать победу, ведь реализация хромала.

Во второй встрече серии точно будет совсем другой баскетбол. Питерцам предстоит исправлять свои ошибки. Правда, есть проблемы: в одном из эпизодов Бако, видимо, получил повреждение, так как на протяжении всей атаки корчил гримасы боли и ковылял на скамейку после замены. Без такого полезного центрового будет сложно противостоять заряженным уральцам. Ждём вторую игру!