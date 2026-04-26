УНИКС мощно начал в плей-офф. МБА-МАИ оказалась не готова к такой защите

Серия между УНИКСом и МБА-МАИ в плей-офф Единой лиги ВТБ стартовала сегодня, 26 апреля, в Казани. Подробный разбор первой игры казанцев и москвичей в самой важной стадии сезона.

С первых минут игры стало понятно, что просто в этом противостоянии не будет никому, потому что баскетболисты обеих команд отчаянно боролись за каждый подбор, не жалея себя и соперника. МБА-МАИ больше полагалась на трёхочковые броски, УНИКС — на проходы в «краску». В определённый момент оппоненты взвинтили темп, после чего была целая россыпь удачных действий. В составе хозяев ярко себя проявляли Михаил Беленицкий и Джален Рейнольдс, у гостей — Александр Платунов и Вячеслав Зайцев. Отрезок — за казанцами со счётом 23:22. Вторая десятиминутка долгое время проходила в равной борьбе, но затем УНИКС оформил рывок 16:0, в котором великолепно себя проявили Беленицкий, Рейнольдс и Маркус Бингэм. Нападение МБА-МАИ встало. Москвичи отдали вторую четверть с результатом 11:25.

После перерыва особо ничего не изменилось: УНИКС феноменально выкладывался в обороне, а в атаке действовал очень разнообразно. Включился капитан Дмитрий Кулагин, набравший шесть очков. У МБА-МАИ не получалось доставить проблем на постоянной основе цепкой защите казанцев. 21:13 — четверть за хозяевами. В концовке уже всё было понятно с исходом матча, поэтому подопечные Велимира Перасовича спокойно довели дело до победы со счётом 87:62.

X-фактор

УНИКС был феноменален на подборах — разница заставляет устрашиться из-за того, насколько одна команда была лучше другой (43 подбора против 27). Беленицкий и Бингэм буквально царили как на своём, так и на чужом щите, собирая отскоки. Казанцы при этом очень часто вынуждали фолить на себе. Хозяева поселились на штрафной линии, набирая лёгкие очки. X-фактором, конечно же, была самоотдача хозяев паркета — подопечные Перасовича лишь в первой четверти позволили МБА-МАИ вольно чувствовать себя в нападении, а уже затем включили свою привычную плотную опеку.

Лучшие и худшие

Конечно, самыми полезными в составе УНИКСа были Беленицкий и Бингэм. Михаил оформил первый дабл-дабл в карьере – 15 очков и 12 подборов, а Маркус набрал 13 очков, восемь подборов и два перехвата. Рейнольдс был больше задействован в атаке, направив свой взор на набор очков. На счету Джалена 24 очка, три подбора, четыре передачи и два перехвата. Во многом благодаря этой троице казанцы одержали победу. Беленицкий был неудержим на подборе, выгрызая отскоки один за одним.

В составе МБА-МАИ двузначное количество очков набрали лишь Барашков — 13 очков, два подбора и два перехвата — и Платунов — 11 очков, три подбора и две передачи. Эту пару можно выделить со знаком «плюс». И к ним можно отнести Владислава Трушкина. Да, у форварда не пошёл бросок, но он выкладывался на обеих сторонах паркета похлеще многих.

У УНИКСа провалил первый матч в этом плей-офф Денис Захаров. Защитник не реализовал ни одного броска из восьми за 22 минуты на паркете. Прицел сбился у россиянина. В стане МБА-МАИ очень неудачно сыграл Андрей Зубков. Лидер клуба набрал всего два очка за 24 минуты и был не так активен в атаке, как все от него ждали. У качественного снайпера Павла Савкова тоже не пошёл бросок — реализовал лишь один из шести за 17 минут.

Итоги

Старт для МБА-МАИ был обнадёживающим, но затем УНИКС стремительно забрал инициативу и больше не позволил москвичам хотя бы на секунду подумать о победе. Скорее всего, Перасович доволен своими подопечными, потому что казанцы шикарно отработали в защите. Самоотдача от каждого была на высочайшем уровне. Да, у кого-то не летело с различных дистанций, однако хозяева при этом не переставали постоянно находить моменты для взятия кольца. Москвичи таким похвастаться не могли и набирали очки с переменным успехом. Слишком вольно команда Карасёва позволила действовать УНИКСу на своём щите.

Первая игра позади, пища для размышлений есть и у одних, и у других. Ждём изменения от тренеров на вторую встречу, а они определённо будут, потому что не реагировать на свои ошибки — не путь профессиональных команд, тем более в плей-офф.