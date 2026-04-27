«Лейкерс» могли закрыть серию, но вместо этого были разгромлены. Что произошло?

Четвёртый матч серии быстро пошёл под диктовку «Хьюстона». «Рокетс» играли цельно и дисциплинированно, а «Лейкерс» — лишь урывками. Разница в собранности бросилась в глаза с самого начала и к концу встречи стала просто огромной. Счёт 115:96 отражает полное превосходство одной команды по части командных взаимодействий. Что именно случилось и почему «Лейкерс» так крупно уступили? Разбираемся.

Хозяева выбрали максимально понятную тактику: быстрый пас, проходы под кольцо и постоянное движение. Амен Томпсон воспользовался этим лучше всех и набрал 23 очка, когда защита не успевала за ним. Тари Исон стабильно находил слабости соперников в быстрых атаках и тоже был очень полезен — 20 очков. Важную роль сыграло и то, что каждый игрок стартовой пятёрки набрал не меньше 16 очков. Алперен Шенгюн своей игрой заставлял соперников смещаться внутрь, появлялись возможности для дальних бросков. Несколько раз ими воспользовался Рид Шеппард, а Джабари Смит-младший не только совершал подборы, но и хорошо играл в защите.

Победа без Кевина Дюранта особенно ценна, потому что многое в таких матчах решает тренер. Име Удока сработал чётко. Команда стала жёстче действовать в защите по периметру и перекрыла доступ к лёгким броскам. В первых играх серии «Лейкерс» попадали с каким-то бешеным процентом, который почти невозможно удержать на дистанции, и в четвёртом матче всё закономерно вернулось к обычным цифрам. Проблемы гостей не сводились к одному игроку, хотя Леброн Джеймс провёл плохой матч, набрав 10 очков с кучей потерь и плохой реализацией. Нападение в целом потеряло рисунок, слишком часто скатываясь к сложным броскам в изоляции, а трёхочковые просто исчезли. Маркус Смарт и Люк Кеннард не попали ни одной «трёшки», а защита «Хьюстона» спокойно закрыла «краску».

Третья четверть началась с мощного рывка «Рокетс», которые оформили двузначное преимущество и перевели игру в спокойное русло. Скорость снизилась, ошибок стало меньше, и хозяева без спешки довели матч до победы. Уже при 90:65 всё стало понятно, концовка превратилась в формальность. Дополнительно «Лейкерс» подвёл Деандре Эйтон — его удалили за грубость против Шенгюна, и команда осталась без важного игрока в тот момент, когда нужно было бороться за щит. После этого у гостей не осталось козырей, чтобы изменить ход встречи.

Отдельно стоит сказать о настрое, с которым команды подошли к игре. «Хьюстон» в предыдущей встрече упустил победу за полминуты до конца, наделав глупых ошибок и получив очень обидный урок. Этот опыт пошёл на пользу, и в четвёртом матче «Рокетс» сыграли заметно собраннее. «Лейкерс» же, наоборот, вышли расслабленными после трёх побед подряд, и градус борьбы сразу упал. В концовке при отставании в 20+ очков тренер гостей Джей Джей Редик просто выпустил запасных, по сути, сдав игру задолго до финального свистка. «Хьюстон» спокойно довёл матч до победы, никуда не торопясь и не придумывая себе приключений. Пятая игра серии пройдёт в ночь на 30 апреля.