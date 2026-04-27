ФИБА слегка смягчила позицию по России. В Европе этот шаг сразу осудили

Россиянам и белорусам разрешили играть на юношеском турнире ФИБА 3х3. Тема детская, и реакция некоторых стран — аналогичная. Так, президент Федерации баскетбола Латвии Раймондс Вейонис демонстративно вышел из профильной комиссии ФИБА. Он сослался на несоблюдение процедуры и нарушение старой практики согласования.

Раймондс Вейонис президент Федерации баскетбола Латвии «Благодаря слаженным действиям Латвии, других стран Балтии, Северной Европы и наших партнёров представители стран-агрессоров уже пятый год отстранены от участия в европейских баскетбольных турнирах».

Допуск случился в рамках летней молодёжной серии 3х3 Nations League. Именно на этом турнире сборная России U21 впервые с 2022 года выступит под международной эгидой, прервав череду продлений отстранения. Национальная команда до этого момента не участвовала в официальных стартах. Вопрос по статусу по-прежнему нельзя считать решённым окончательно. Внутри федерации следующее обсуждение запланировали на сентябрь 2026 года. Исполком должен будет оценить итоги сделанного сейчас шага и проработать условия для участия россиян в будущих турнирах.

Биография Раймондса Вейониса многое объясняет. Бывший президент Латвии родился в 1966 году в деревне Никоново, это Псковская область. Мать у него русская, отец служил в латвийской армии. Вейонис прекрасно говорит по-русски и в разное время работал на государственных должностях, связанных с международными контактами. Сейчас он руководит национальной федерацией баскетбола и защищает её интересы в ФИБА. У латвийского баскетбола с Россией есть и чисто спортивная история. Мужская сборная Латвии по баскетболу 3х3 стала первым в истории олимпийским чемпионом в этой дисциплине. На Играх в Токио в 2021 году латвийцы взяли золото, переиграв в финале команду Олимпийского комитета России со счётом 21:18.

Александр Зуев и Кирилл Писклов, Олимпиада в Токио Фото: Dimitris Isevidis/Anadolu Agency via Getty Images

Новость из ФИБА нашла отклик и в других странах региона. Литовская федерация баскетбола распространила заявление, где описала произошедшее как упадок ценностей. Бумага вышла вскоре после объявления решения центрального совета, и среди комментариев национальных федераций стала одной из самых жёстких по тону.

«Мы твёрдо выступаем против возвращения государств-агрессоров в международное спортивное сообщество. Несмотря на то что решение о проведении соревнований в азиатском регионе формально не затрагивает европейские турниры, наша ассоциация воспринимает это как проявление серьёзного ценностного кризиса. Есть вероятность, что эти страны смогут пройти квалификацию через азиатские соревнования и затем принять участие в финальных этапах мировых туров 3х3 в Европе. Это создаст массу юридических и моральных противоречий для большинства европейских стран. Мы намерены поднять этот вопрос на ассамблее ФИБА-Европа, которая состоится через несколько недель в Исландии. Наше мнение чётко: пока продолжается военная агрессия против Украины, ни российские, ни белорусские баскетболисты не должны участвовать в официальных соревнованиях».

При этом Nations League остаётся важным инструментом развития игроков в баскетболе 3х3. Турнир был создан в 2017 году. Это регулярная серия коротких соревнований, в рамках которой молодёжные сборные за сезон проводят несколько этапов. По итогам каждого турнира команды получают рейтинговые очки, формирующие положение национальной федерации в общей классификации.

Баллы, которые зарабатывают команды, напрямую учитываются при распределении мест на топ-турниры. Проще говоря, это влияет на то, сможет ли сборная поехать на молодёжный чемпионат мира до 23 лет. Поэтому для федераций Nations League стала обязательной ступенькой при переходе молодых ребят во взрослый календарь. Через эту систему прошли звёзды мирового баскетбола 3х3. Среди них серебряный олимпийский призёр Франк Сегела из Франции, американская баскетболистка Хейли ван Лит и лидер сборной Монголии Ананд Ариунболд.

И можно сказать проще: у федераций и союзов решения не бывают окончательными, они могут меняться относительно быстро, даже если сначала изменения незначительны. Сейчас мы видим это на примере допуска U21 из России, а ещё впереди корректировка всего расписания и другие реформы, которые будут утверждаться на заседании ФИБА осенью.