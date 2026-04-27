Йокич больше не лучший баскетболист? У него последний шанс остаться на троне

Плей-офф НБА набирает обороты, с каждым днём всё больше не только интриги, но и фундаментальных сдвигов, которые могут повлиять на будущее всей лиги. И одна из важнейших тем этого постсезона — «Денвер Наггетс», и в частности их лидер Никола Йокич.

Перед стартом плей-офф многие считали «Денвер» одним из фаворитов гонки за титул, наравне с действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер». Но если последние уверенно стремятся к свипу «Финикса», то у команды из Колорадо далеко не всё так однозначно. Да, стоит отметить, что уровень соперников очень разнится: «Финикс» неожиданно для всех оказался в верхней части турнирной таблицы и через плей-ин попал на «Оклахому». «Миннесота» же, с которой играет «Денвер», два года подряд выходила в финал конференции, попутно проходя самих «Наггетс», и они явно были не намерены выступить хуже в этом сезоне. Сошлись действительно две мощные организации с топовыми дуэлями: как тренерской, так и между звёздами — Николой Йокичем и Энтони Эдвардсом.

При этом Эдвардс заходил в постсезон явно не в самом лучшем физическом состоянии. Он пропустил почти месяц в конце регулярки и даже не смог преодолеть отметку в 65 матчей и претендовать на индивидуальные награды и символические сборные. Но всё это не помешало «Миннесоте» завладеть инициативой в серии и прямо сейчас находиться в шаге от сенсационного прохода «Денвера» и выхода во второй раунд.

Четыре встречи этого противостояния проходили по-разному, но несколько общих тезисов можно выделить:

Йокич далёк от своей лучшей игры, у него плохой процент реализации бросков и не самое лучшее принятие решений (в том числе из-за слабой игры партнёров);

Руди Гобер сверхмотивирован и в большинстве матчапов переигрывает Йокича в обороне;

Джамал Мюррэй и другие важные ролевики «Денвер» нестабильны;

«Миннесота» более целостна, запасные играют на уровне стартовых игроков.

Это лишь малая часть, но самая показательная. И это всё на фоне того, что многие стали всё чаще говорить, что Никола перестаёт быть лучшим игроком на планете, а это звание плавно переходит к лидеру «Оклахомы» Шею Гилджес-Александеру. Но прямо сейчас у Йокича есть шанс всё исправить. Даже несмотря на счёт 1-3 в серии с «Миннесотой». К сожалению, в баскетбол вмешались травмы. В четвёртом матче серии сразу два игрока стартового состава «Миннесоты» получили серьёзные повреждения. У Донте Дивинченцо диагностировали разрыв ахиллова сухожилия — для него сезон закончен, он выбыл минимум на девять месяцев. Также травму получил главный лидер «Тимбервулвз» — Энтони Эдвардс. В моменте даже могло показаться, что у него разрыв крестоообразных связок или мениска, но обошлось: ушиб и гиперэкстензия левого колена. Однако он пропустит несколько недель и точно не сыграет в серии с «Денвером».

Никола Йокич, плей-офф НБА — 2026 Фото: AAron Ontiveroz/The Denver Post

На фоне этого прямо сейчас Никола Йокич обязан, именно обязан забирать серию с «Миннесотой» (то есть выиграть три матча подряд). Без каких-либо отговорок и прочего. Если болельщики (или Никола) действительно хотят говорить о Йокиче в контексте всё ещё лучшего игрока на планете, то он должен забирать серию против соперника без главной звезды и ещё одного игрока старта, и плюс на фоне своей достаточно провальной игры в этом плей-офф. Да, окружение всегда важно, и оно у Николы явно не лучшее, но конкретно в сложившейся ситуации Йокич должен сделать то, что должен. Лично.

В противном случае статус лучшего игрока мира не только де-факто, но уже и де-юре перейдёт к Шею Гилджес-Александеру.

Это может произойти и в случае, если Йокич заберёт серию у «Миннесоты», но проиграет «Сан-Антонио». Статус Николы нельзя будет «понизить», только если он проиграет «Оклахоме» в финале конференции. Но при этом Гилджес-Александер всё равно добавит себе очков в «карму легендарности» и будет ближе к статусу лучшего прямо здесь и сейчас, но не так явно.

Джамал Мюррэй и Никола Йокич, сезон-2025/2026 Фото: AAron Ontiveroz/The Denver PostAAron Ontiveroz/The Denver Post

Но если Йокич оступится уже в первом раунде — он обязан уступить трон.

Безусловно, Никола заложник не самого хорошего фронт-офиса, в котором всё ещё не поняли, что Джамал Мюррэй — сомнительная вторая звезда и на него нельзя положиться. Да, вышел провал с обменом Майкла Портера. Не конкретно с расставанием, а с заменой. Хотя, справедливости ради, летом казалось, что это хороший размен с Кэмом Джонсоном. Но парень просто не смог выдержать уровень: трудно перестроиться на нормальный баскетбол, когда ты несколько лет сознательно танкуешь.

Если «Денвер» не дойдёт минимум до финала конференции, но всё ещё намерен бороться за титул с Николой, то менеджмент просто обязан обменивать Джамала Мюррэя. Иначе это так и будет продолжаться из года в год, пока Йокич не решит всё это прекратить. И, если честно, на месте фронт-офиса «Денвера» можно всерьёз задуматься о размене звезды (например, Яннис Адетокунбо?) на прогрессирующих Пейтона Уотсона и/или Кристиана Брауна, пока они дорого стоят. Важно: это уместно, если ты очень сильно хочешь выиграть титул. Если просто хочешь выходить в плей-офф, а там как пойдёт, вдруг повезёт — тогда можно оставлять всё как есть.

Йокич как никогда близок к падению, но всё ещё может удержаться на вершине. Больше проигрывать нельзя, в том числе и сегодня ночью.