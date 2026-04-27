Самые любопытные итоги нашей рубрики. Кто отличился среди команд и игроков в Единой лиге?

Рубрика с героями регулярного чемпионата в Единой лиге, где мы выбирали для читателей пять лучших игроков каждой недели, подошла к концу. Но мы не подводили общие итоги. Если вы хотели узнать больше подробностей о том, кто чаще попадал в наш рейтинг, какая команда получила больше всего номинаций — мы собрали для вас всё.

Победитель среди игроков

Мело Тримбл Фото: Единая лига ВТБ

Чаще всего в наш рейтинг среди игроков попадал Мело Тримбл — девять раз. При этом лидер ЦСКА становился героем недели три раза. По две победы в рейтинге у Павла Савкова и Андрея Зубкова (оба — МБА-МАИ) и Самсона Руженцева (ЦСКА). Примечательно, что вторым после Тримбла по количеству номинаций является Маркус Бингэм (8), но при этом звезде УНИКСа ни разу не удалось стать героем недели. Чаще всего он был вторым или третьим в голосовании.

По разу побеждали Гарретт Нэвелс («Уралмаш»), Джален Рейнольдс, Дишон Пьерр, Дмитрий Кулагин и Руслан Абдулбасиров (все — УНИКС), Брендан Адамс, Глеб Фирсов, Террелл Картер и Иван Егоров (все — «Бетсити Парма»), Максим Барашков, Евгений Воронов и Александр Платунов (все — МБА-МАИ), Доминик Артис и Глеб Фирсов (оба — «Енисей»), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), Кирилл Попов («Пари Нижний Новгород») и Джонни Джузэнг («Зенит»).

Победитель среди команд — УНИКС

БК УНИКС Фото: Единая лига ВТБ

Чаще всего в наш рейтинг попадали игроки УНИКСа — 21 раз. Чаще всего в голосованиях фигурировали Бингэм (8) и Рейнольдс (6). Однако Пьерр, Кулагин, Абдулбасиров, Пэрис Ли и Андрей Лопатин тоже оказывались в героях недели.

ЦСКА

ПБК ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

Как уже говорилось выше, у армейцев чаще остальных в рейтинг попадал Тримбл (9), а всего игроки московского клуба 20 раз оказывались на ведущих позициях. Мело претендует на звание MVP в этом сезоне, поэтому немудрено, что он так часто мелькал в списках лучших. Правда, ЦСКА настолько глубокая команда, что практически каждую неделю один из её игроков залетал в топ-5. Три раза в номинацию попадал Каспер Уэйр, по два раза — Антон Астапкович, Самсон Руженцев и Антониус Кливленд, по одному разу — Иван Ухов и Ливио Жан-Шарль.

«Локомотив-Кубань» и «Бетсити Парма»

Террелл Картер и Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

У обеих команд по 17 номинаций. От краснодарцев чаще всего в рейтинге оказывался Патрик Миллер (6), следом идут Джеремайя Мартин и Всеволод Ищенко с четырьмя попаданиями каждый, по разу в топ-5 были Винс Хантер, Ален Хаджбигович и Антон Квитковских.

У «Пармы» лидером является Картер, на счету которого шесть номинаций и одна победа в рейтинге. Брендан Адамс трижды был в еженедельном топ-5, Джален Адамс и Глеб Фирсов — по два раза, Иван Егоров, Микаэль Хопкинс, Виктор Сандерс и Лев Свинин — по одному.

«Зенит» и МБА-МАИ

«Зенит» — МБА-МАИ Фото: Единая лига ВТБ

У «Зенита» три раза в топ-5 попал Андрей Мартюк, по два раза — Трент Фрейзер, Лука Шаманич и Ксавьер Мун, по одному — Андре Роберсон, Ливай Рэндольф, Владислав Емченко, Алекс Пойтресс и Джонни Джузэнг. Итого — 14 номинаций.

МБА-МАИ удивляла на старте сезона, поэтому большинство номинаций пришлись на первую часть сезона. Чаще всего от москвичей оказывались в рейтинге Павел Савков (4), а также Андрей Зубков и Вячеслав Зайцев с тремя попаданиями в топ-5. По разу там оказывались Александр Платунов, Максим Барашков и Евгений Воронов. 13 номинаций от москвичей.

«Уралмаш» и «Енисей»

«Уралмаш» — «Енисей» Фото: Единая лига ВТБ

В составе «Уралмаша» чаще всего в рейтинг заглядывал Октавиус Эллис (4), недалеко ушёл и Гарретт Нэвелс (3). По разу в топ-5 оказывались Хэйден Далтон и Антон Карданахишвили. Итого — девять номинаций от уральцев.

У «Енисея» же лидер по количеству попаданий в топ-5 — Данило Тасич (4). Дважды там оказывались Егор Рыжов и Доминик Артис и один раз — Мэтт Коулмэн. Восемь номинаций от красноярского клуба.

«Пари НН», «Самара» и «Автодор»

БК «Пари Нижний Новгород» Фото: Единая лига ВТБ

«Пари Нижний Новгород» чаще всего в еженедельном рейтинге представлял Кирилл Попов — два раза. По одной номинации у Айзеи Вашингтона, Даниила Ключенкова и Ильи Платонова.

«Самару» на протяжении почти всего сезона вёл за собой Никита Михайловский, который дважды попадал в наш рейтинг. Ещё один раз удостоился этого нынешний капитан волжан Евгений Минченко.

Наименьшее количество номинаций в топ-5 среди всех команд собрал «Автодор». Когда ещё за саратовцев выступал Ален Хаджибегович, центровой дважды попадал в рейтинг. На этом, к сожалению, всё.