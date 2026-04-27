ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Баскетбол Статьи

Чемпион НБА Тристан Томпсон оказался в эпицентре стрельбы на ужине Дональда Трампа в Вашингтоне

Селфи, девушки и Белый дом. Чемпион НБА побывал на ужине со стрельбой у Дональда Трампа
Виталий Весёлый
Чемпион НБА побывал на ужине со стрельбой
Тристан Томпсон фотографировался с фанатками, а через 30 минут его могло не стать.

Публика давно привыкла к громким и неожиданным новостям, коих в последнее время огромное количество. Одна из них пришла 25 апреля из Вашингтона. Мужчина, вооружённый дробовиком, пистолетом и ножами, ворвался на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в отеле Washington Hilton. В ходе инцидента был ранен федеральный сотрудник, что вынудило президента США Дональда Трампа и членов его кабинета экстренно покинуть зал, где проводился ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Среди приглашённых гостей на мероприятии, которое в итоге было решено перенести, присутствовал и бывший игрок НБА Тристан Томпсон, который в последнее время в Вашингтоне появляется регулярно.

Тристан Томпсон

Экс-чемпион лиги в составе «Кливленд Кавальерс» был замечен в кулуарах отеля в приподнятом настроении. Всего за полчаса до того, как в здании раздались выстрелы, заставившие гостей искать укрытие, Томпсон, одетый в эффектный, украшенный стразами пиджак, охотно общался с публикой и не отказывал поклонницам в селфи. Примечательно, что во время самого ужина баскетболист располагался в зале неподалёку от министра обороны США Пита Хегсета.

Визит в Вашингтон не стал для Тристана первым за последнее время. В конце марта он уже посещал Белый дом, где выступал в зале для брифингов имени Джеймса Брейди. Речь тогда шла о защите прав студентов-атлетов и их финансовом будущем в рамках системы NIL (право на получение дохода от использования своего имени, изображения и образа — система позволяет молодым спортсменам зарабатывать на рекламных контрактах и маркетинге ещё до перехода в профессиональные лиги). Несмотря на конструктивную повестку, поездка вызвала неоднозначную реакцию в Сети. Пользователи иронизировали над возможным переходом канадца в политику, а его совместное фото с вице-президентом Джей Ди Вэнсом спровоцировало волну критики со стороны аудитории, скептически оценивающей его медийную активность. Некоторые даже колко шутили, что Томпсон опасается депортации на родину в Канаду на фоне ужесточения миграционной политики Дональда Трампа.

Тристан Томпсон в четвёртом матче финала НБА 2016 года с «Голден Стэйт Уорриорз»

Фото: Jason Miller/Getty Images

Параллельно с официальными визитами Томпсон отмечался резкими высказываниями по резонансным темам, которые годами вызывают эмоциональную реакцию у американского общества. В частности, чемпион НБА публично подверг сомнению официальную версию смерти финансиста Джеффри Эпштейна: «Нет, он не совершал самоубийство. Думаю, его убили». Игрок прямо поддержал сомнения в результатах расследования событий 2019 года, предположив, что вся правда о случившемся в нью-йоркской тюрьме может так и не стать достоянием общественности.

В НБА Томпсон отыграл 13 сезонов. В пик карьеры он почти не выпадал из ротации и был ключевой частью «Кливленда» времён Леброна Джеймса. Вместе с ним команда совершила легендарный камбэк в финале 2016 года, когда отыгралась со счёта 1-3 в серии с «Голден Стэйт Уорриорз». Баскетболист официально не объявлял о завершении карьеры, но не выступает с 2025 года. Да, порой могло казаться, что подробности личной жизни Тристана обсуждались громче, чем его успехи в игре, но сейчас он явно открывает для себя новый этап, совершенно не тушуясь из-за критики в соцсетях за возможную близость к окружению Дональда Трампа.

