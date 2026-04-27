Сперва было волнительно. Затем ЦСКА показал класс «Енисею» в плей-офф

Позади первый день плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором «Уралмаш» и УНИКС выиграли свои противостояния. Настало время ЦСКА и «Енисея» вступать в решающую серию сезона. Как проходила стартовая встреча этой пары — в материале «Чемпионата».

ЦСКА начал по-чемпионски: с трёх подряд точных трёхочковых бросков Каспера Уэйра и очень плотной защиты. Армейцы повели со счётом 16:7, но «Енисей» усилиями Доминика Артиса и Егора Ванина не просто достал соперника, а даже выиграл четверть — 22:21. Андреас Пистиолис моментально внёс корректировки, и на второй отрезок москвичи вышли с другим настроем. Мело Тримбл включился на полную, набирая очки как с дальней, так и ближней дистанции. Данило Тасич старался держать красноярцев на плаву, но получалось находить моменты с переменным успехом. ЦСКА полностью перехватил инициативу, забрав десятиминутку с результатом 27:13.

Перерыв пошёл на пользу армейцам, так как после выхода на паркет у москвичей залетало в цель буквально всё. Ливио Жан-Шарль разбирался со всеми в «краске», Антон Астапкович забросил две «трёшки», а Тримбл — три. Уэйр тоже не отставал, набирая очки с различных дистанций. При этом «Енисей» отлично действовал в атаке. Артис, Ванин и Даниил Касаткин огорчали соперника, но при этом в обороне у гостей не получалось ничего. 34:22 — ЦСКА выиграл третью четверть. В последнем отрезке армейцы «задушили» оппонента в защите, позволив набрать очень малое количество очков. Москвичи добились солидного преимущества и спокойно завершили матч победой со счётом 104:66.

X-фактор

Конечно, игра Уэйра и Тримбла была на невероятном уровне. Задняя линия армейцев буквально уничтожала соперника своими дальними бросками и молниеносными проходами. При этом взаимопонимание и движение мяча у ЦСКА было запредельным. Москвичи совершили 25 передач против всего лишь восьми у красноярцев. К тому же хозяева выиграли подбор — 39 против 29. Нельзя не вспомнить и о феноменальной реализации: с игры — 50,8%, из-за дуги — 50%. Это элитные показатели для плей-офф. Но больше всего поражает 21 точный штрафной бросок. ЦСКА ни разу не промахнулся с линии!

Лучшие и худшие

Выделялись Тримбл — 23 очка, шесть подборов, четыре передачи и три перехвата — и Уэйр — 21 очко и шесть передач. Ко всему прочему Пистиолис не мучил долго своих лидеров: такую статистику Мело набрал за 21 минуту, а Каспер — за 18. Жан-Шарль был очень полезен на обеих половинах, набрав 15 очков, восемь подборов, две передачи и столько же блок-шотов. Ливио оказался самым эффективным игроком у армейцев (26 баллов). В целом вообще нельзя сказать, что кто-то из состава ЦСКА провёл плохую встречу. Каждый был полезен и сделал свой вклад в общий успех.

В составе «Енисея» лучшую игру в карьере провёл Ванин. Несмотря на своё первое выступление в плей-офф, Егор был очень хладнокровен. Он собрал дабл-дабл: 18 очков и 10 подборов. При этом центровой смазал всего две попытки с игры из девяти. Ванин стал самым эффективным игроком матча (28 баллов). Очень сильная игра от молодого таланта! Также стоит отметить Артиса, который записал на свой счёт 14 очков, два подбора и один блок-шот. Доминик прилично бросал и практически не ошибался. Нельзя не отметить и Тасича. Данило набрал 13 очков, сделал три подбора, одну передачу и один блок-шот. Центровой не был так полезен на отскоках, как мы привыкли видеть, но всё равно его выступление было точно неплохим.

Провалил встречу у «Енисея» Егор Рыжов. Центровой за 14 минут на паркете не набрал ни одного очка, смазав все три свои попытки с игры. На счету одного из лидеров клуба по сезону лишь четыре подбора и один перехват. К тому же Рыжов очень много фолил, из-за чего провёл так мало времени на площадке. Сергей Долинин много терял мяч (четыре потери) и набрал всего три очка за 15 минут. То же самое можно сказать и о Дмитрии Сонько с тремя очками и двумя потерями.

Итоги

ЦСКА наглухо закрыл соперника после первой четверти. Настырные действия Тримбла, Уэйра и Антониуса Кливленда в защите не дают передней линии «Енисея» спокойно начинать атаки. Эта троица армейцев разрушала комбинации ещё до их начала, потому что практически всегда действовала плотно и старалась выгрызть мяч. Очень сложно пытаться тактически переиграть москвичей, готовых в обороне практически к любому развитию событий. А про нападение можно и вовсе не говорить, так как ЦСКА не оставлял шансов сопернику на любом участке паркета. Армейцы первыми преодолели рубеж 100 очков в плей-офф. Первая игра за москвичами, посмотрим, что будет во второй.