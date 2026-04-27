Когда есть такой капитан, ничего не страшно. «Локо» оказался сильнее «Пармы»

В борьбу за трофей Единой лиги ВТБ вступила последняя пара участников плей-офф — «Локомотив-Кубань» и «Бетсити Парма». В регулярном чемпионате команды показывали очень равную игру, а пермяки не один раз удивляли по ходу сезона. Удалось ли гостям в этот раз совершить чудо в Краснодаре?

Домашняя площадка придала сил «Локо», так как команда вышла на игру невероятно заряженной. У краснодарцев шикарно летело издали: по «трёшке» на свой счёт записали Патрик Миллер, Майкл Мур и Кирилл Темиров. Хозяева великолепно комбинировали, заставляли соперника много фолить и вообще не позволяли ничего создать «Парме» в атаке. Тайм-ауты Евгения Пашутина не работали, и случился тотальный разгром оппонента в первой четверти от «Локо» — 28:12. Во втором отрезке пермяки стали лучше действовать в переходных фазах и пользовались своими моментами. Начал хорошо орудовать под кольцом Глеб Фирсов, но хозяева во многом благодаря Миллеру всё время держали ситуацию под контролем, хоть и проиграли четверть со счётом 19:21.

«Парма» сделала заявку на камбэк после того, как выиграла третью четверть с результатом 27:21. У пермяков полностью включились Брендан Адамс и Террелл Картер, которые на двоих набрали 14 очков. «Локо» подпустил соперника на расстояние восьми очков — 68:60, но в то же время шикарно помогал со скамейки Джеремайя Мартин. Также Винса Хантера шикарно заигрывал Миллер. Заключительный отрезок начался с удачных действий от «Пармы»: благодаря Фирсову и Ильницкому клуб подобрался совсем близко — 67:70. Однако затем Миллер показал, кто является капитаном «Локо». Патрика было не остановить, потому что именно он разгонял любой быстрый отрыв, набирал очки и отдавал выверенные передачи партнёрам. Краснодарцы довели дело до победы со счётом 93:80.

X-фактор

Патрик Миллер Фото: Единая лига ВТБ

У команд была примерно равная статистика по подборам и передачам, но совершенно разная по двум другим важнейшим метрикам. «Локо» совершил 14 (!) перехватов, а «Парма» лишь три. Добавьте к этому 10 потерь у хозяев и 19 у гостей. Вот вам колоссальная разница. Ещё подопечные Томислава Томовича бросили целых 35 штрафных. Это вдвое больше, чем у «Пармы» (17). «Локо» делал ставку на борьбу в «краске», за счёт чего игру не смогли закончить из-за перебора фолов Джален Адамс и Картер. При этом Фирсов и Александр Захаров были очень близки к тому, чтобы не дотянуть до финальной сирены (по четыре фола у каждого). X-фактором противостояния были отменная игра Миллера на обеих половинах и давление на соперника под кольцом от «Локо».

Лучшие и худшие

Ален Хаджибегович и Глеб Фирсов Фото: Единая лига ВТБ

Миллер провёл образцовую игру: 23 очка, пять подборов, 11 передач и три перехвата. Патрик реализовал 60% бросков с игры, а со штрафной смазал лишь одну попытку из 11. Ко всему прочему капитан показал выдающуюся эффективность (40 баллов) — космический уровень влияния на игру. Шикарную встречу провёл Мур, на счету которого 16 очков, шесть подборов и две передачи. Дабл-дабл записал себе в актив Винс Хантер: 17 очков, 10 подборов и две передачи. Мартин много попыток смазал (реализовал лишь пять из 14 бросков), но свои дежурные 12 очков всё равно выдал.

У «Пармы» лучше всех смотрелся Фирсов, который оформил дабл-дабл: 14 очков и 10 подборов. К этому Глеб добавил ещё четыре (!) блок-шота. Центровой бился за каждый подбор и выгрызал мячи даже из невозможных ситуаций. Правда, реализация подкачала (36,3%), если бы она была чуть лучше, можно было бы считать игру эталонной. Брендан Адамс тоже не блеснул с точки зрения бросков (41,1%), однако всё равно оказался самым результативным в составе пермяков — 20 очков. К этому разыгрывающий добавил четыре подбора и шесть передач. Ещё можно выделить Виктора Сандерса, на счету которого девять очков, семь подборов и две передачи. Впрочем, статистика не отражает полный вклад в игру от защитника. Он был очень полезен в черновой работе, которую мы не видим в цифрах.

В составе «Локо» не лучший перформанс показали Темиров и Квитковских. Кирилл за 20 минут набрал пять очков и реализовал лишь 33,3% своих попыток. У Антона и того хуже — четыре очка и 20% с игры. Не сказать, что выступили они прямо ужасно, так как помогали на подборах и в розыгрыше, но и назвать их игру отличной тоже нельзя. Вот кто провалили встречу, так это Джален Адамс и Картер. Оба не доиграли матч до конца из-за перебора фолов. Первый из них провёл на паркете 22 минуты, второй и того меньше — 17. Причём у обоих неплохо шла игра до удалений.

Итоги

Болельщики поддерживают «Локомотив-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

«Локо» навязал то, что хотел, — быстрый темп и борьбу в «краске». «Парма» приняла вызов и проиграла в силовой манере. Что довольно неожиданно, учитывая очень приличную переднюю линию у пермяков. Пашутину и его подопечным не удалось найти управу на Миллера, который буквально в одного сделал игру для краснодарцев. Казалось, что капитан был везде и всюду. Он делал разницу на паркете и вёл за собой команду. У «Пармы» ответа на действия Патрика не нашлось. Ждём второй матч серии, который точно будет отличаться от первого.