Безумный эпизод в плей-офф НБА! Мощно вколотили через центрового — тот рухнул на паркет

В четвёртом матче между «Орландо» и «Детройтом» игра шла медленно, почти без ярких моментов, зато с большим количеством борьбы. Обычно такой стиль нравится только тренерам. Пространства было мало, нападение команд старалось не рисковать.

«Орландо» забил очень мало — это был один из их худших матчей в атаке за этот плей-офф. Из игры они попали всего треть бросков, всё время теряли темп и часто ошибались в позиционной атаке. Паоло Банкеро набрал 18 очков, но точность оставляла желать лучшего — только четыре попадания из 18 попыток. Примерно то же самое случилось и с Джейленом Саггсом, у которого даже открытые броски не шли, и он забил лишь однажды за весь матч.

Хозяева выиграли во многом из-за того, что аккуратно обращались с мячом: мало ошибались и не теряли его просто так. По потерям они заметно превосходили соперника — у них было всего 12, а у гостей — 20. За счёт этого команда Джамала Мозли получала больше возможностей атаковать и не так страдала от промахов, потому что бросков было больше. Когда игра идёт очко в очко, каждое владение очень важно, и именно поэтому «Мэджик» старались использовать шансы. Десмонд Бейн лидировал и спокойно набрал 22 очка. Франц Вагнер держался также стабильно, забил 19, но получил травму и ушёл с площадки, поэтому тренерам пришлось что-то менять во время матча.

Джамал Кэйн не задержался на паркете, но за короткое время успел сделать очень многое. В начале четвёртой четверти он рванул к кольцу, обошёл защитника и эффектно забросил сверху через центрового Джейлена Дюрена — момент мгновенно всколыхнул всю арену.

Затем Кэйн забил ещё два очка с подбора и вернул «Орландо» маленькое преимущество. Лучший у «Детройта» — Кейд Каннингем, который набрал 25 очков и часто начинал атаки самостоятельно. Очень хорошо помогал Тобиас Харрис, который забил 20 очков со средней. Ближе к концовке Осар Томпсон сделал проход, после чего счёт стал равным. Команды начали действовать без риска, и игра стала тягучей.

За 76 секунд до финала Бэйн забил трудный трёхочковый после передачи на периметре, после чего разрыв стал недосягаем. В концовке «Детройт» не придумал, как сократить счёт, и проиграл 88:94. Теперь серия возвращается к «Пистонс» при счёте 1-3, следующая игра — в ночь на 30 апреля.