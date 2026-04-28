Чемпионы НБА катком прошли первый раунд. Результат серии говорит сам за себя — 4-0

В плей-офф главное — как команда управляет игрой все 48 минут. И по этому показателю «Оклахома» явно переиграла «Финикс». Победа со счётом 131:122 на выезде выглядела вполне закономерной. Игра шла ровно, хозяевам не удавалось надолго перехватывать инициативу. Весь секрет успеха гостей — в нападении: в первой половине они реализовали больше 60% бросков и 12 трёхочковых. При такой меткости у защиты не было шансов навязать свои условия, поскольку «Оклахома» спокойно контролировала темп, не давая сопернику возможности изменить ход матча.

Шей Гилджес-Александер, как обычно, был очень рационален, он набрал 31 очко благодаря аккуратным броскам и уверенной работе со средней. Не пытался тянуть одеяло на себя, а просто забивал, когда команда в нём нуждалась. После прошлой результативной игры он снова был стабилен и не пытался выдать что-то сверхъестественное. У гостей также хорошо сыграли «большие»: Чет Холмгрен хорошо действовал в «краске», добыл дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов, своевременно открывался. Айзея Хартенштайн активно боролся на подборе, набрал 18 очков и помог команде оставаться под кольцом соперника.

Ролевики отлично поддержали команду. У Аджая Митчелла 22 очка, 12 из них — результат дальних бросков. Алекс Карузо с первых минут добавил энергии и помог уйти вперёд за счёт трёхочковых. В самом конце Кейсон Уоллес попал важный бросок из угла, счёт стал комфортным, и это погасило попытки хозяев вернуться. У «Финикса» самый удачный кусок игры был в третьей четверти, когда Девин Букер набрал 12 очков и сократил разрыв до восьми очков, а Диллон Брукс, Джейлен Грин и Коллин Гиллеспи не дали сбавить темп в атаке. Однако вся интрига сбивалась быстрыми ответами гостей, и существенных перемен не случилось.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У обеих команд не было важных игроков. «Оклахома» выступала без Джейлена Уильямса, травмированного уже вторую встречу. У «Финикса» пропускали матч Марк Уильямс и Джордан Гудвин. Тем не менее благодаря скамейке запасных у гостей игра не распалась, все остались на своих позициях. Судьбу матча определила не одна удачная атака, а сразу несколько моментов: попадания с игры, борьба за подбор и строгая защита. Дальше соперником «Оклахомы» станет победитель серии между «Лейкерс» и «Хьюстоном», пока преимущество у «озёрников» – 3-1.