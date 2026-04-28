Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2025/2026, Финикс — Оклахома: обзор матча от 28 апреля, Тандер закрыли серию с Санз со счётом 4-0

Чемпионы НБА катком прошли первый раунд. Результат серии говорит сам за себя — 4-0
Артемий Берстенев
Комментарии
«Оклахома» ждёт победителя пары «Лейкерс» — «Хьюстон».

В плей-офф главное — как команда управляет игрой все 48 минут. И по этому показателю «Оклахома» явно переиграла «Финикс». Победа со счётом 131:122 на выезде выглядела вполне закономерной. Игра шла ровно, хозяевам не удавалось надолго перехватывать инициативу. Весь секрет успеха гостей — в нападении: в первой половине они реализовали больше 60% бросков и 12 трёхочковых. При такой меткости у защиты не было шансов навязать свои условия, поскольку «Оклахома» спокойно контролировала темп, не давая сопернику возможности изменить ход матча.

Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
«Оклахома» вышла во второй раунд, «Орландо» готов совершить сенсацию. Плей-офф НБА — LIVE
Шей Гилджес-Александер, как обычно, был очень рационален, он набрал 31 очко благодаря аккуратным броскам и уверенной работе со средней. Не пытался тянуть одеяло на себя, а просто забивал, когда команда в нём нуждалась. После прошлой результативной игры он снова был стабилен и не пытался выдать что-то сверхъестественное. У гостей также хорошо сыграли «большие»: Чет Холмгрен хорошо действовал в «краске», добыл дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов, своевременно открывался. Айзея Хартенштайн активно боролся на подборе, набрал 18 очков и помог команде оставаться под кольцом соперника.

Ролевики отлично поддержали команду. У Аджая Митчелла 22 очка, 12 из них — результат дальних бросков. Алекс Карузо с первых минут добавил энергии и помог уйти вперёд за счёт трёхочковых. В самом конце Кейсон Уоллес попал важный бросок из угла, счёт стал комфортным, и это погасило попытки хозяев вернуться. У «Финикса» самый удачный кусок игры был в третьей четверти, когда Девин Букер набрал 12 очков и сократил разрыв до восьми очков, а Диллон Брукс, Джейлен Грин и Коллин Гиллеспи не дали сбавить темп в атаке. Однако вся интрига сбивалась быстрыми ответами гостей, и существенных перемен не случилось.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У обеих команд не было важных игроков. «Оклахома» выступала без Джейлена Уильямса, травмированного уже вторую встречу. У «Финикса» пропускали матч Марк Уильямс и Джордан Гудвин. Тем не менее благодаря скамейке запасных у гостей игра не распалась, все остались на своих позициях. Судьбу матча определила не одна удачная атака, а сразу несколько моментов: попадания с игры, борьба за подбор и строгая защита. Дальше соперником «Оклахомы» станет победитель серии между «Лейкерс» и «Хьюстоном», пока преимущество у «озёрников» – 3-1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 131
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Букер - 24, Брукс - 23, Грин - 23, Гиллеспи - 20, Аллен - 12, О'Нил - 8, Игодаро - 8, Малуач - 2, Буей - 2, Данн, Коффи, Хайсмит, Флеминг
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Холмгрен - 24, Митчелл - 22, Хартенштайн - 18, Карузо - 14, Уоллес - 10, Джо - 6, Уильямс - 3, Уиггинс - 2, Дорт - 1, Маккейн, Уильямс, Топич
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android