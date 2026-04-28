«Денвер» ещё жив. Йокич всё ближе к камбэку в серии с «Миннесотой»

В пятом матче серии «Денвер» сразу показал, что больше не может позволять себе эксперименты. Ребята Дэвида Адельмана были максимально собранны, а Никола Йокич наконец-то сумел полноценно управлять игрой — он оформил трипл-дабл из 27 очков, 16 передач и 12 подборов. За счёт грамотной игры серба партнёрам в атаке удавалось оставаться без опеки, «Миннесота» не успевала закрывать свободные места. «Денвер» получил несколько лёгких бросков и к большому перерыву занял прочное положение в счёте, продолжив играть аккуратно.

Спенсер Джонс раньше появлялся на паркете только время от времени, а в этот раз получил шанс из-за нехватки игроков — и не подвёл. Он набрал 20 очков, причём оказался на своих позициях и вовремя реагировал на передачи. В третьей четверти он трижды подряд забросил из-за дуги. У «Миннесоты» не было двух важных игроков — Энтони Эдвардса и Донте Дивинченцо, поэтому в команде резко стало меньше вариантов на задней линии. Это мешало и атаке, и защите, а в дебюте встречи у «Тимбервулвз» случилось целых девять потерь, после которых соперники часто забивали лёгкие мячи.

Фронткорт частично помог «Миннесоте» компенсировать кадровые потери. Джулиус Рэндл собрал 27 очков и стал центром большинства атак, правда, из-за этого защита соперников быстро привыкла к его действиям. Руди Гобер, который обычно хорошо закрывает зону, в этот раз не выдержал натиска после частых пик-н-роллов и не показал привычного качества защиты. Он смог забить лишь раз — и то под конец, когда команда уже здорово отставала. Ещё в третьей четверти Наз Рид получил травму голеностопа, покинул игру на несколько минут, а по возвращении стал действовать осторожнее, что ограничило «Тимбервулвз» в защите и борьбе за отскоки.

Под конец игры гости смогли сократить отставание до 10 очков значимыми усилиями в защите и быстрым темпом. «Денвер» не начал ошибаться и просто работал над тем, чтобы контролировать игру, растягивал владения и не давал сопернику его догнать. Встреча закончилась со счётом 125:115. «Миннесота» по-прежнему лидирует в серии — 3-2. Для «Наггетс» этот результат важен, он сохраняет турнирные шансы, а вот «Тимбервулвз» нужно будет скорректировать свои действия с учётом изменений в составе перед шестой игрой в Миннеаполисе.