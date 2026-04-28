Лучший старт со времён Джордана. Флэгг в борьбе вырвал приз «Новичок года» у Кона Книппела

Награда «Новичок года» всегда привлекает к себе пристальное внимание. Особенно если интрига сохраняется до самого конца. В этом сезоне всё так и было. В одной из самых обсуждаемых и плотных гонок последних лет победу одержал форвард «Далласа» Купер Флэгг. Несмотря на то что «Маверикс» пережили непростой сезон с большим количеством поражений, индивидуальный перформанс 19-летнего игрока стал событием, поставившим его в один ряд с величайшими дебютантами в истории лиги.

Как всё было

Кон Книппел и Купер Флэгг, сезон-2025/2026 Фото: Sam Hodde/Getty Images

Гонка за титул в этот раз превратилась в противостояние индивидуального доминирования и командного успеха. Главным конкурентом Флэгга стал его бывший партнёр по университету Дьюка Кон Книппел, ныне выступающий за «Шарлотт Хорнетс». Судьбу приза решали 100 представителей международных СМИ, а итоговый разрыв составил всего 26 баллов: Купер получил 55 голосов за первое место, лишь немного опередив Кона. К слову, 26 очков — второй самый минимальный разрыв с момента введения нынешнего формата голосования в сезоне-2002/2003. Плотнее борьба была лишь четыре года назад, когда Скотти Барнс («Торонто Рэпторс») опередил Эвана Мобли («Кливленд Кавальерс») с разницей всего в 15 баллов.

Пути обоих претендентов по ходу сезона заметно отличались. Если Книппел стал важным элементом качественного скачка «Хорнетс» и внёс весомый вклад в выход команды в плей-ин, то Флэгг оказался в ситуации, где ему пришлось стать настоящим лидером «Далласа». И это при том, что 19 лет ему исполнилось только по ходу сезона. После того как Энтони Дэвис и Кайри Ирвинг выбыли из строя, форвард фактически в одиночку тащил команду на себе, приняв колоссальную нагрузку. Примечательно и то, что Флэгг и Книппел заняли первое и второе места среди новичков по результативности — впервые с сезона-2004/2005, когда это сделали другие бывшие партнёры по студенческой команде (университет Коннектикута) Эмека Окафор и Бен Гордон.

Цифры и рекорды

Купер Флэгг, сезон-2025/2026 Фото: Stacy Revere/Getty Images

Статистика Купера выглядят действительно чуть ли не запредельно для дебютанта. В среднем он набирал 21,0 очка, 6,7 подбора, 4,5 передачи и 1,2 перехвата, став первым новичком со времён легендарного Майкла Джордана (сезон-1984/1985), который лидировал в своей команде по этим четырём статистическим показателям одновременно. К этому стоит добавить и игровое время: проводя на паркете в среднем по 33 минуты и 29 секунд, молодой форвард также превзошёл всех партнёров по «Далласу».

Особняком стоит апрельский матч c «Орландо», в котором Флэгг набрал 51 очко. Купер не просто установил невероятную планку для тинейджеров, а стал самым молодым баскетболистом в истории НБА, кому покорилась отметка в 50+ очков за игру. Его результативность в концовке регулярного чемпионата была и вовсе феноменальной: всего за два игровых дня он суммарно записал на свой счёт 96 очков. В итоге Флэгг пополнил элитный список: за последние 45 лет лишь ему, Джордану и Луке Дончичу удавалось завершить дебютный сезон со статистической линейкой не менее чем 20 очков, шесть подборов и четырёх передач.

Повод насторожиться фанатам «Далласа»

Купер Флэгг, сезон-2025/2026 Фото: Tyler Kaufman/Getty Images

Флэгг стал третьим игроком «Маверикс» после Джейсона Кидда и Дончича, признанным лучшим новичком. Однако Кидд был обменян через два с половиной сезона, а Дончич покинул Техас через шесть с половиной лет. Как тут не задаваться вопросом, сможет ли руководство «Далласа» удержать игрока, способного со временем принести франшизе второе чемпионство. Просто интересное историческое наблюдение, ни на что не намекаем.

Тем не менее способность Флэгга доминировать на обоих концах площадки в столь юном возрасте делает его одним из главных претендентов на статус нового лица лиги. Сам Купер, комментируя соперничество с Книппелом, отмечал, что следит за успехами друга, но спортивный азарт заставляет его выкладываться на максимум. Многие считали, что награду «Лучшему новичку» в этом сезоне было бы правильнее разделить. Тем ценнее приз, который в упорной борьбе достался в итоге игроку «Далласа». Одако Книппелу точно не стоит вешать нос, и своё слово он наверняка ещё скажет. Что же до Флэгга, то есть ощущение, что эта награда — лишь первая из многих для молодого форварда, который уверенно движется к статусу суперзвезды.