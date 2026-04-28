Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Почему Бостон всегда побеждает Джоэла Эмбиида: история противостояния Селтикс и Сиксерс в плей-офф НБА

«Они всегда надирают нам задницы»: почему слова Эмбиида о «Бостоне» стали реальностью
Виталий Весёлый
Джоэл Эмбиид
Комментарии
Признание Джоэла восьмилетней давности рискует оказаться пророчеством и звучит для «Филадельфии» как приговор.

Ещё в 2018 году молодой и дерзкий Джоэл Эмбиид, отвечая на вопрос о противостоянии с «Бостон Селтикс», бросил фразу, которая стала пророческой: «Это не соперничество. Они всегда надирают нам задницы». Тогда «Филадельфия» уступила «кельтам» в матче регулярного чемпионата, но в памяти ещё было свежо поражение в серии второго раунда плей-офф (1-4) прошлого сезона. Спустя восемь лет те слова Эмбиида уже не кажутся забавной шуткой. За это время команды ещё дважды пересекались в постсезоне, и оба раза сильнее оказывался «Бостон». Сейчас, в 2026 году, «Филадельфия» вновь сошлась в плей-офф со своим самым неудобным оппонентом, и личная статистика Джоэла в этих противостояниях рискует превратиться в 0-4.

Противостояние «Селтикс» и «Сиксерс» действительно самое частое в истории лиги. С момента переезда франшизы в Филадельфию в 1963 году команды встречались в плей-офф 15 раз, и в 11 случаях победу праздновали игроки из Массачусетса. Последний раз клуб из Пенсильвании проходил неудобных оппонентов ещё в 1982 году — с тех пор «Бостон» забрал шесть серий подряд.

Если рассматривать завершившуюся регулярку как репетицию, то можно заметить, что «Филадельфия» нашла своё противоядие в элитной защите. Команда стала лучшей в НБА по оборонительному рейтингу в клатче (98,6). План на серию в таком случае очевиден: затянуть фаворита в тягучий баскетбол последних минут. В регулярном чемпионате это приносило плоды — две победы в матчах с «Бостоном» были добыты с разницей всего в одно и два очка. Если игра превращается в позиционную борьбу, шансы «Сиксерс» растут. Проблема в том, что «Селтикс» стараются решать исход гораздо раньше.

Джоэл Эмбиид, плей-офф НБА — 2026

Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Ключом к успеху для «Бостона» остаётся движение мяча. Когда Джейсон Тейтум и Джейлен Браун избегают лишних изоляций, преимущество может быстро стать двузначным, что позволяет команде избегать нервных концовок. Глубина состава «кельтов» также играет роль. Если «Филадельфия» сильно зависит от формы Эмбиида, то у «Бостона» икс-фактором может оказаться любой — как, например, Пэйтон Притчард в четвёртой встрече серии, где он стал самым результативным игроком в составе обеих команд (32 очка, 6 из 12 — из-за дуги).

Сам Эмбиид героически вернулся на паркет после недавней операции по удалению аппендицита, но едва ли можно было ожидать, что центровой будет готов на все сто. Несмотря на солидные статистические показатели бигмена в четвёртом матче серии (26 очков и 10 подборов), «Филадельфия» проиграла, из-за чего её положение стало по-настоящему критическим. Ещё один проигрыш, и команда закончит борьбу в плей-офф. Возможно, именно сейчас Эмбииду стоит вспомнить свои же слова о соперничестве с «Селтикс» образца 2018 года. Вместо того чтобы смириться, лидеру «Сиксерс» необходимо найти способ переломить тенденцию, пока старое признание не стало для этой серии окончательным приговором.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
