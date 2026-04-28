Лучший перформанс Единой лиги. Американец сделал то, чего в Европе не было с 2022 года

Регулярный сезон Единой лиги завершился совсем недавно, а плей-офф только стартовал. По традиции чемпионат начинает подводить итоги в вопросе распределения наград. Первым заветную статуэтку забрал бывший защитник «Пари Нижний Новгород» Айзея Вашингтон. Приз американец получил за лучший индивидуальный перформанс. Его ноябрьское выступление в матче с саратовским «Автодором» принесло ему не только достойную коллекцию статистических показателей (41 очко, 10 подборов и 11 передач), но и помогло команде добыть победу в напряжённом овертайме (106:103 ОТ).

Тот трипл-дабл стал всего лишь 11-м в истории турнира, но уникальность его в другом. Вашингтон оказался первым игроком в Европе с 2022 года, сумевшим оформить трипл-дабл с результативностью более 40 очков. Помимо этого, защитник установил рекорд Единой лиги по количеству бросков с игры (34) и обновил личный снайперский максимум в карьере.

В споре за звание автора лучшего перформанса Вашингтон обошёл двух серьёзных претендентов. Первым был Руслан Абдулбасиров из УНИКСа, выдавший образцовый матч с ЦСКА: 19 очков при идеальной реализации (7/7 с игры), 10 подборов, три передачи и два блок-шота. Вторым — бывший партнёр Айзеи по «Пари НН» Кирилл Попов, который в игре с «Самарой» набрал 35 очков. Однако масштаб достижений американца перевесил эффективность конкурентов.

Айзея Вашингтон Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Несмотря на выдающиеся личные показатели — в 19 встречах сезона Айзея набирал в среднем 15,1 очка, 5,9 передачи и 4,2 подбора — его история в Нижнем Новгороде закончилась внезапно. В январе стороны приняли решение о досрочном расторжении контракта. Официальная формулировка клуба была стандартной: благодарность за работу и пожелание успехов. Однако за кулисами ситуация выглядела сложнее. Ещё до официального пресс-релиза появился слух, согласно которому Вашингтон и другой легионер, Дин Хантер, собирались покинуть «Пари НН» из-за финансовых проблем клуба. Почётный президент нижегородцев Сергей Панов отреагировал тогда оперативно: «Проблем у нас нет. Похоже, враги наговаривают. Как говорится, не читайте до обеда советских газет. Всё у нас хорошо». Но оба спортсмена в итоге ушли.

В настоящий момент Вашингтон выступает за испанский клуб «Сарагоса». «Пари НН» закончил борьбу в нынешнем розыгрыше чемпионата и не отобрался в плей-офф. Несмотря на досрочный отъезд из России, Айзея успел оставить заметный след в истории лиги и нижегородской команды. За короткий отрезок в 19 матчей защитник сумел показать уровень, который может стать ориентиром для нынешних и будущих игроков чемпионата. Посмотрим, как скоро планку, которую он установил в той ноябрьской встрече с «Автодором», кто-то сумеет превзойти.