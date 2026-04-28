Максимальное преображение. УНИКС проигрывал, но всё перевернул

УНИКС забрал первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ у МБА-МАИ. Во второй игре команды снова встретились в Казани — за кем осталась встреча?

Первая половина проходила под контролем МБА-МАИ. Москвичи ошеломили казанцев рывком 11:3. Эмоциональные тайм-ауты Велимира Перасовича немного помогли УНИКСу прийти в себя, но подопечные Василия Карасёва великолепно действовали на обеих половинах. Очень ярко смотрелся Александр Платунов, набравший девять очков. 20:16 гости забрали четверть. Во втором отрезке клубы играли во многом от защиты, не позволяя ничего создать друг другу. Хозяев тащили Джален Рейнольдс и Дишон Пьерр. Правда. МБА-МАИ всё равно не отставала далеко. 14:12 — десятиминутка ушла в актив хозяев.

После перерыва мы увидели совсем другой УНИКС. Хозяева выглядели по-спортивному злыми, настырными и хотели исправиться за неудовлетворительный результат первой половины. Так оно и получилось: Рейнольдс и Маркус Бингэм уничтожали соперника в «краске». Причём два лидера собирали огромное количество подборов на обеих сторонах паркета. Движение мяча вышло на иной уровень, потому что задействован в игре был каждый. МБА-МАИ словно впала в транс и не понимала, что происходит. Паузы от Карасёва не работали. 31:14 — УНИКС обыграл соперника. Заключительная четверть проходила спокойно для хозяев, так как они полностью контролировали ход матча, доведя дело до победы со счётом 83:63.

X-фактор

Джален Рейнольдс Фото: Единая лига ВТБ

Конечно, X-фактором были Рейнольдс и желание каждого в составе УНИКСа исправиться за ужасную первую половину. Джален в самый сложный момент для команды повёл её за собой и на своём примере показал, что недостижимых целей не существует. Казанцы собрали 51 (!) подбор. Чтобы вы понимали, в среднем по сезону подопечные Перасовича оформляли 38,8 отскока, а сегодня были невероятно хороши на щитах. Для наглядности МБА-МАИ в этой встрече собрала 29 подборов. Огромная разница! Ещё стоит выделить количество штрафных: хозяева совершили 22 попытки с линии, а гости — 11 — в два раза меньше.

Лучшие и худшие

Маркус Бингэм и Алесандр Платунов Фото: Единая лига ВТБ

Без сомнений, лучшим на паркете был Рейнольдс. Центровой собрал дабл-дабл: 26 очков, 10 подборов, добавив к этому четыре передачи, два перехвата и один блок-шот. С Джаленом на паркете у УНИКСа был невероятный плюс-минус» («+28»). Ещё в составе казанцев стоит выделить Бингэма, на счету которого 12 очков, восемь подборов и два блок-шота. Пьерр был полезен прежде всего в обороне, набрав девять очков и пять подборов.

У МБА-МАИ вёл за собой команду Платунов. С самого начала у Александра пошла игра, он оказался единственным, кто преодолел рубеж 10 очков у москвичей — 16 очков и две передачи. Если бы не пять потерь, то его выступление выглядело бы ещё лучше. Владислав Трушкин смазал много бросков, но был крайне полезен на щитах, собрав статистику из девяти очков, девяти подборов и трёх передач. Ещё можно выделить Данила Певнева, на счету которого девять очков и четыре подбора.

Не лучшую игру провёл Андрей Лопатин, смазавший много бросков и оказавшийся не так полезен, как он умеет. То же самое можно сказать и про Михаила Кулагина. Защитнику не удавалось попадать в кольцо, хотя он взял на себя целых восемь попыток, реализовав лишь две из них. В составе МБА-МАИ игра снова не пошла у Павла Савкова. У снайпера вторую игру подряд проблемы с тем, в чём он хорош, — с трёхочковыми. Ещё капитан Евгений Воронов брал на себя ненужные сложные попытки, когда можно было дальше продолжать движение мяча.

Итоги

УНИКС — МБА-МАИ Фото: Единая лига ВТБ

Многим в целом было понятно, что после первой половины УНИКС прибавит, но чтобы настолько… Казанцы буквально смяли соперника во второй половине, не оставив и шанса. Однако МБА-МАИ показала, что плотная защита с первых минут может поставить в ступор даже такого сильного соперника. Жалко, что москвичей хватает лишь на небольшие отрезки. И ещё обидно за Андрея Зубкова, который, похоже, получил повреждение в первом матче, так как не выступал сегодня. Серия переезжает в Москву, где может и закончиться, если УНИКС в третий раз победит. Будем следить за этим противостоянием.