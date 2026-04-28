«Зенит» сделал работу над ошибками. «Уралмаш» был не похож на себя

«Уралмаш» уже удивил многих своей победой в первом матче серии с «Зенитом» в плей-офф Единой лиги ВТБ. Питерцы оказались не готовы к такому уральскому натиску, но настало время второй игры перед домашними трибунами. Какой она получилась — в материале «Чемпионата».

Первая половина оказалась равной, потому что «Зенит» лучше чувствовал себя в стартовой четверти, «Уралмаш» — во второй. Причём хозяева отменно действовали на дуге: много «трёшек» мы увидели от Джонни Джузэнга и Андре Роберсона. Гости больше играли командно, каждый вносил свой вклад, но выделялись Октавиус Эллис, Антон Карданахишвили и Кирилл Попов. На перерыв команды ушли со счётом 44:42 в пользу «Зенита».

Как вы понимаете, интрига витала в воздухе, правда, совсем недолго, потому что «Зенит» за 10 минут сделал игру. Третья четверть стала определяющей, именно в ней питерцы поймали кураж и реализовавали практически всё, что можно и нельзя. Андрей Мартюк феерил под кольцом, Роберсон набирал очки в проходах, а у Трента Фрейзера полетело издали. Качественно помогал со скамейки Ксавьер Мун. Нападение «Уралмаша» полностью встало. Гости отдали отрезок со счётом 7:21. Но на этом «Зенит» не остановился, а напротив — ещё прибавил ходу. Команда почувствовала то, что у соперника не получается почти ничего, значит, этим нужно пользоваться. Хозяева довели дело до уверенной победы — 92:64.

X-фактор

«Зенит» — «Уралмаш» Фото: Единая лига ВТБ

«Зенит» победил за счёт великолепной реализации и хорошей концентрации в защите прежде всего во второй половине. Нельзя выделить прямо одного игрока, благодаря которому была добыта победа, потому что целая россыпь баскетболистов сыграла великолепно. Но 53,1% с игры и 51,6% — из-за дуги в плей-офф — просто топовые показатели бросковой эффективности. И ещё можно точно сказать, что бело-голубым удалось закрыть Гарретта Нэвелса, который в первой игре был неостановим. «Уралмаш» показал практически идентичную «Зениту» статистику практически во всём, однако намного хуже бросал по кольцу. А если мяч не попадает в цель, победить практически невозможно.

Лучшие и худшие

Андре Роберсон Фото: Единая лига ВТБ

Роберсон на своём примере показал уровень влияния в плей-офф. Андре был заряжен от начала и до конца и невероятно полезен на обеих сторонах паркета. 16 очков, четыре подбора, две передачи, два перехвата и два блок-шота. Он был везде! Фрейзер тоже провёл шикарную игру: 16 очков, три подбора и шесть передач. Аналогично можно сказать и о Муне, на счету которого 16 очков и пять передач. Не стоит забывать и про Мартюка, так как Андрей оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов. Вот эта четвёрка игроков во многом сделала игру для «Зенита».

В составе «Уралмаша» выделялись Эллис — 12 очков, четыре подбора и две передачи — и Далтон — 13 очков, три подбора и одна передача. Остальные провели либо довольно среднюю игру, либо провалились.

Как раз если говорить о провалах, то Георгий Жбанов сегодня провёл далеко не лучшую игру. К обороне вопросов нет никогда, однако игрок смазал огромное количество попыток, реализовав лишь два броска из 10. У «Уралмаша» второй матч кряду не на своём уровне сыграл Герасимов. Тимофей закончил встречу с худшим «плюс-минусом» («-27»), много промахивался и не был так цепок в защите, как мы привыкли видеть. И, конечно, Нэвелс. Гарретт набрал всего пять очков за 24 минуты. Это не те цифры, которые ждёшь от одного из лидеров.

Итоги

Деян Радоньич Фото: Единая лига ВТБ

Сегодня мы увидели характер у «Зенита». У команды снова особо не получалось в первой половине, но после перерыва всё изменилось кардинально. Деян Радоньич шикарно использовал замены и давал играть тем, у кого всё получалось. Антон Юдин тоже пытался влиять на своих подопечных постоянными паузами, однако желания у «Уралмаша» сегодня было намного меньше, что совершенно несвойственно этой команде, которая обычно борется от начала и до конца… К тому же реализация сильно хромала. Серия переезжает в Екатеринбург, где уже уральцы будут чувствовать себя комфортно. Огненная серия нас ждёт, потому что мы увидим ещё как минимум две встречи — прекрасно!