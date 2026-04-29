Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Плей-офф НБА — 2026, Бостон — Филадельфия: обзор матча от 29 апреля, Сиксерс сократили отставание в серии до 2-3

«Бостон» дал слабину в ключевой момент. Джоэл Эмбиид оставил пятый матч за «Филадельфией»
Артемий Берстенев
«Сиксерс» сократили отставание в серии — 2-3.

Всё время с начала серии эмоции в играх менялись, но в пятом матче «Бостона» и «Филадельфии» всё было по-другому. Команды не бросались из крайности в крайность, а больше думали о тактике. Одна сторона медленно теряла уверенность, второй коллектив постепенно использовал открывающиеся возможности. Победу здесь определяла чёткая и спокойная работа на длинной дистанции.

«Селтикс» начали привычно, через Джейсона Тейтума, боролись за подборы и не суетились в атаке. В первой четверти хозяева двигались быстро, решения принимались без затяжек, а атаки смотрелись гармонично. Пока Джейлен Браун находил свободные места, остальные игроки помогали держать темп. Дальше «кельты» сбавили, атаковали дольше, а мячи мимо летели именно в простой ситуации. «Филадельфия» в этот момент прибавила в защите, стала играть аккуратнее и стремительно сократила счёт, из-за чего игра стала более трудной и вязкой.

Джоэл Эмбиид сыграл решающую роль, потому что не торопился и много атаковал с игры в посту. Так он собирал на себе оборону, а его партнёры получали открытые броски. Он не делал феноменальных серий, но играл стабильно и с пользой для команды. Благодаря этому «Филадельфия» не проседала в нападении даже при низком темпе игры. Тайриз Макси ускорял темп на быстром переходе и этим напрягал защиту «Бостона». Пол Джордж поддерживал команду подбором и был ещё одним вариантом для розыгрыша, минимизируя зависимость от Эмбиида.

Главный момент случился в начале четвёртой четверти, когда «Филадельфия» впервые за долгое время вышла вперёд благодаря точному трёхочковому Джорджа. До этого команды шли на равных, но именно этот бросок переломил ход матча. Затем фол на Квентине Граймсе во время броска из-за дуги дал гостям шанс укрепить своё преимущество и задавал тон концовке. В оставшееся время «Бостон» смог создать хорошие моменты, но броски совсем не шли — лишь три попадания за четверть. Причём до этого процент реализации у команды был неплохой.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч закончился победой «Филадельфии» со счётом 113:97. Команда стала играть уверенней во второй половине встречи, что и помогло победить. Эмбиид набрал 33 очка, Макси — 25 и сделал 10 подборов. У «Бостона» самым заметным был Тейтум: у него 24 очка и 16 подборов. Следующая игра пройдёт в Филадельфии, и теперь многое решит форма нападения «Бостона».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
97 : 113
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Браун - 22, Притчард - 12, Вучевич - 8, Хозер - 8, Кета - 8, Уайт - 6, Гарза - 4, Шейерман - 3, Уолш - 1, Уильямс - 1, Харпер Мл., Гонсалес, Шульга, Бэнтон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Макси - 25, Граймс - 18, Джордж - 16, Эджкомб - 10, Драммонд - 5, Убре - 4, Барлоу - 2, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Бона, Уокер
