«Бостон» дал слабину в ключевой момент. Джоэл Эмбиид оставил пятый матч за «Филадельфией»

Всё время с начала серии эмоции в играх менялись, но в пятом матче «Бостона» и «Филадельфии» всё было по-другому. Команды не бросались из крайности в крайность, а больше думали о тактике. Одна сторона медленно теряла уверенность, второй коллектив постепенно использовал открывающиеся возможности. Победу здесь определяла чёткая и спокойная работа на длинной дистанции.

«Селтикс» начали привычно, через Джейсона Тейтума, боролись за подборы и не суетились в атаке. В первой четверти хозяева двигались быстро, решения принимались без затяжек, а атаки смотрелись гармонично. Пока Джейлен Браун находил свободные места, остальные игроки помогали держать темп. Дальше «кельты» сбавили, атаковали дольше, а мячи мимо летели именно в простой ситуации. «Филадельфия» в этот момент прибавила в защите, стала играть аккуратнее и стремительно сократила счёт, из-за чего игра стала более трудной и вязкой.

Джоэл Эмбиид сыграл решающую роль, потому что не торопился и много атаковал с игры в посту. Так он собирал на себе оборону, а его партнёры получали открытые броски. Он не делал феноменальных серий, но играл стабильно и с пользой для команды. Благодаря этому «Филадельфия» не проседала в нападении даже при низком темпе игры. Тайриз Макси ускорял темп на быстром переходе и этим напрягал защиту «Бостона». Пол Джордж поддерживал команду подбором и был ещё одним вариантом для розыгрыша, минимизируя зависимость от Эмбиида.

Главный момент случился в начале четвёртой четверти, когда «Филадельфия» впервые за долгое время вышла вперёд благодаря точному трёхочковому Джорджа. До этого команды шли на равных, но именно этот бросок переломил ход матча. Затем фол на Квентине Граймсе во время броска из-за дуги дал гостям шанс укрепить своё преимущество и задавал тон концовке. В оставшееся время «Бостон» смог создать хорошие моменты, но броски совсем не шли — лишь три попадания за четверть. Причём до этого процент реализации у команды был неплохой.

Матч закончился победой «Филадельфии» со счётом 113:97. Команда стала играть уверенней во второй половине встречи, что и помогло победить. Эмбиид набрал 33 очка, Макси — 25 и сделал 10 подборов. У «Бостона» самым заметным был Тейтум: у него 24 очка и 16 подборов. Следующая игра пройдёт в Филадельфии, и теперь многое решит форма нападения «Бостона».