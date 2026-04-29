Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2026, Нью-Йорк — Атланта: обзор матча от 28 апреля, Никс повели в серии со счётом 3-2

«Нью-Йорк» сделал шаг к новому раунду. Но серию с «Атлантой» лучше не затягивать
Артемий Берстенев
«Нью-Йорк» сделал шаг к новому раунду
Комментарии
«Никс» одержали важную победу и ведут в противостоянии — 3-2.

Уже с начала матча было ощущение, что команды вышли на паркет с разными целями — «Никс» рвались взять игру под собственный контроль с помощью жёсткой защиты, а «Атланта» просто реагировала на чужие действия и сама почти ничем не удивляла в атаке.

Джейлен Брансон с 39 очками стал ключевой фигурой этой встречи. Он мудро распоряжался мячом, искал слабые стороны в обороне соперника и помогал товарищам по команде находить лучшие варианты для атаки. Самое важное случилось в концовке матча, когда серия его точных действий окончательно закрепила успех хозяев. В это время О Джи Ануноби отлично боролся за мячи под кольцом и уверенно действовал в защите, не позволяя сопернику быстро переходить в нападение. Его вклад — 17 очков и 10 подборов. Карл-Энтони Таунс уверенно играл в передней линии, помогая команде чередовать розыгрыши и завершения, а также набрал 16 очков, сделал 14 подборов и отдал шесть результативных передач.

«Никс» сразу же начали преимущественно вести игру, реализовывали свои броски и уже после первой четверти опережали соперника. Затем их преимущество только укрепилось — команда мало ошибалась и хорошо контролировала мяч. В результате процент удачных бросков к перерыву был почти максимальный, а сама схема нападения приносила стабильные очки. У «Атланты» не получилось выстроить свою игру долгое время, удачные эпизоды и оставались лишь эпизодами. Джален Джонсон показал лучшие качества, набирал очки и отдавал передачи, но команду это на новый уровень не вытащило. Дайсон Дэниэлс же набирал очки чаще за счёт индивидуальных действий. Си Джей Макколлум был вынужден играть скромнее обычного, так как ему не давали свободно распоряжаться мячом.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В концовке ничего не изменилось — «Нью-Йорк» довёл дело до уверенной победы 126:97, и теперь в серии 3-2. «Атланта» должна срочно улучшить нападение и снизить потери, иначе дальше пройти будет трудно. «Никс» пора максимально настроиться на следующий матч, чтобы спокойно выйти во второй раунд и избежать лишнего давления.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 97
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Ануноби - 17, Таунс - 16, Альварадо - 12, Сохан - 10, Кларксон - 9, Харт - 9, Робинсон - 7, Бриджес - 7, Макбрайд, Дадье, Колек, Шамет, Диавара, Хукпорти
Атланта Хоукс: Джонсон - 18, Дэниэлс - 17, Александер-Уолкер - 16, Оконгву - 16, Куминга - 13, Макколлум - 6, Винсент - 6, Хилд - 5, Уоллес, Рисашер, Брэдли, Ньюэлл, Гуйе, Кисперт
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
