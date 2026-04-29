Локомотив-Кубань — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2026, Сан-Антонио — Портленд: обзор матча от 29 апреля, Спёрс выиграли серию со счётом 4-1 и вышли во второй раунд

Вембаньяма выдал шедевр и продвинул «Сан-Антонио» дальше. Отец Виктора сиял от гордости!
Артемий Берстенев
Виктор Вембаньяма продвинул «Сан-Антонио» дальше
«Спёрс» выиграли серию у «Портленда» и ждут победителя пары «Денвер» — «Миннесота».

После стартового свистка хозяева быстро навязали сопернику свой темп, и так продолжалось почти весь матч. «Спёрс» отлично защищались и молниеносно переходили в нападение, не давая «Портленду» медленно разыгрывать мяч. В итоге гости постоянно догоняли и пытались отвечать на действия соперника, а не сами диктовали ход игры.

Главным стал Виктор Вембаньяма. Вроде бы 17 очков, 14 подборов и шесть блоков — и этим он тоже помог, но главное, что Виктор полностью перекрыл соперникам подходы к кольцу. «Блэйзерс» пришлось чаще бросать издали, однако у них совсем не пошло. «Сан-Антонио» быстро двигал мяч, не задерживал нападение на одном человеке, и каждый получал свой шанс. ДеАарон Фокс набрал 21 очко, используя скорость и проходы, Джулиан Шампани попадал из-за дуги, а Дилан Харпер действовал спокойно и уверенно — на счету новичка 17 очков со скамейки запасных.

После двух неудачных матчей, в которых соперник быстро забивал, тренеры потребовали от игроков энергичного начала. «Спёрс» первыми набрали много очков, а Шампани дважды удачно бросил издали, при этом защита не позволяла гостям развернуться. Тактика оправдала себя. Несмотря на несколько попыток «Портленда» изменить ход встречи, в том числе и рывок до разницы в девять очков в заключительной четверти, хозяева не позволили сопернику подобраться ближе благодаря хорошей атаке и защите. Один из самых эффектных моментов — блок-шот Девина Васселла и последующие очки с фолом.

Под конец игры Вембаньяма здорово накрыл бросок Дени Авдии и выбил мяч за площадку в волейбольном стиле. В этот момент камеры поймали его отца, который эмоционально отреагировал и прокричал нечто вроде «вау!». По крайней мере, так определили комментаторы трансляции.

В итоге «Сан-Антонио» уверенно победил — 114:95, взял третью игру подряд и впервые за девять лет выиграл серию плей-офф, пробивший во второй раунд — полуфинал конференции.

Следующего соперника техасцы узнают после завершения серии между «Денвером» и «Миннесотой», где сейчас «Тимбервулвз» пока лидируют со счётом 3-2, однако настрой на следующий раунд у «Спёрс» уже есть, что после игры подтвердил Стефон Касл: «Нас часто называют молодыми и неопытными, но это нас не беспокоит. Мы хорошо изучили соперников по регулярному сезону и знаем, чего от них ожидать. В нашей команде царит взаимное доверие, и сейчас все мысли только о предстоящем матче».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
114 : 95
Портленд Трэйл Блэйзерс
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 21, Шампани - 19, Вембаньяма - 17, Харпер - 17, Касл - 15, Васселл - 10, Джонсон - 7, Корнет - 5, Барнс - 3, Маклафлин, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 22, Грант - 12, Уильямс - 11, Сиссоко - 11, Клингэн - 10, Холидэй - 8, Камара - 7, Хендерсон - 5, Шарп - 5, Тибулл - 2, Крейчи - 2, Уэсли, Ян, Мюррэй
