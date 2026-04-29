Тревожный прогноз. «Лейкерс» почти прошли «Хьюстон», но о Дончиче, кажется, можно забыть

Ещё до старта первого раунда плей-офф многие эксперты отдавали предпочтение «Хьюстону», сомневаясь в устойчивости калифорнийского коллектива. Когда же подтвердилось, что лидеры «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич и Остин Ривз пропустят первые матчи серии, скепсис усилился даже в среде преданных фанатов. Однако Леброн Джеймс приложил максимум усилий, чтобы команда не сбавляла обороты и обеспечила задел перед возвращением травмированных партнёров. Но если по Ривзу новости обнадёживают, то ситуация со словенцем остаётся тревожной.

После трёх матчей счёт в серии стал 3-0 в пользу «Лос-Анджелеса». Для команды Джей Джей Редика это колоссальное психологическое преимущество: в истории НБА ещё никому не удавалось совершить камбэк после такого отставания. И хотя «Рокетс» сумели забрать четвёртую игру, запас прочности у «озёрников» по-прежнему велик. Пожалуй, единственным фактором, омрачающим настроения в стане калифорнийского клуба, остаётся статус Луки. 27-летний лидер команды, получивший растяжение левого подколенного сухожилия второй степени в конце регулярного чемпионата, восстанавливается медленнее, чем ожидалось. По информации инсайдера Шэмса Чарании, словенец, скорее всего, полностью пропустит и следующий раунд плей-офф, если «Лейкерс» удастся закрыть текущую серию.

Шэмс Чарания инсайдер НБА «Путь Луки к восстановлению оказывается долгим. Ожидается, что, если «Лейкерс» смогут обыграть «Хьюстон» и пройти дальше, Дончич пропустит следующую серию. На данный момент конкретных сроков его возвращения всё ещё нет. Как на днях сказал Джей Джей Редик, Лука начинает больше двигаться на паркете, но он ещё не достиг той стадии, когда тренировки переходят в формат «один на один» или подразумевают действительно интенсивные игровые перемещения».

На сегодняшний день Дончич приступил лишь к лёгким индивидуальным упражнениям на паркете. По словам Редика, прогресс есть, однако баскетболист ещё далёк от полноценных игровых нагрузок. Опыт подобных травм (можно вспомнить случай Кевина Дюранта в 2019 году, когда после повреждения икроножной мышцы в пятом матче финала с «Торонто» он получил разрыв ахиллова сухожилия и пропустил весь следующий сезон) диктует медицинскому штабу осторожный подход: форсирование возвращения игрока с повреждением задней поверхности бедра чревато рецидивом, который может выбить его из строя на гораздо более долгий срок.

Лука Дончич и игроки «Лейкерс» Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

К счастью для «Лейкерс», возвращение Ривза более чем вероятно, что для «Лос-Анджелеса» может стать ключевым фактором стабилизации. Защитник пропустил почти месяц из-за травмы косой мышцы живота, но уже начал тренироваться в общей группе. Его выход на площадку в пятом матче серии должен существенно разгрузить Леброна. Сам Ривз отмечает, что чувствует себя готовым и рассчитывает на участие в ближайшей встрече с «Хьюстоном» на домашней арене.

В то же время положение «Хьюстона» перед пятой игрой выглядит критическим не только из-за счёта в серии. «Рокетс» уже подтвердили, что Дюрант в ближайшем матче не сыграет. Звёздный форвард, для которого этот сезон стал первым в Техасе, не поможет команде из-за растяжения голеностопа и болезненного ушиба кости. Главный тренер Име Удока подчеркнул, что именно ушиб ограничивает подвижность 37-летнего ветерана.

«Лейкерс» находятся в шаге от первого с 2023 года выхода во второй раунд плей-офф. В случае успеха в битве за путёвку в финал Западной конференции подопечные Редика поборются с «Тандер». Конечно, без Дончича задача пройти чемпионов кажется максимально тяжёлой. В какой-то степени затяжное противостояние могло бы дать словенцу больше времени на восстановление. Однако едва ли этим будет руководствоваться Редик. Сейчас «озёрникам» важно закрыть серию здесь и сейчас. Лишние дни отдыха перед энергозатратным противостоянием с молодой и бегущей «Оклахомой» — именно то, что нужно команде, которая старается побеждать вопреки обстоятельствам и кадровым потерям.