Вембаньяма переписал историю плей-офф. Легендарный О'Нил не сдержался и вынес вердикт

Виктор Вембаньяма вывел Сан-Антонио во второй раунд плей-офф НБА и получил признание от Шакила О'Нила

Виталий Весёлый
Виктор Вембаньяма и Шакил О’Нил
Идеальный бигмен: Виктор уничтожил «Портленд» и делает «Сан-Антонио» снова великим.

Перед стартом нынешнего сезона фанаты «Сан-Антонио» испытывали оптимизм, рассчитывая, что их лидер Виктор Вембаньяма сможет, выражаясь известным лозунгом, сделать команду снова великой. Ожидания оправдались в полной мере: одержав убедительную победу в пятом матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (114:95), подопечные Митча Джонсона закрыли серию со счётом 4-1. Для «шпор» этот успех стал первым выходом во второй раунд плей-офф с 2017 года, когда за команду ещё выступал Кавай Леонард.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
114 : 95
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 21, Шампани - 19, Вембаньяма - 17, Харпер - 17, Касл - 15, Васселл - 10, Джонсон - 7, Корнет - 5, Барнс - 3, Маклафлин, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 22, Грант - 12, Уильямс - 11, Сиссоко - 11, Клингэн - 10, Холидэй - 8, Камара - 7, Хендерсон - 5, Шарп - 5, Тибулл - 2, Крейчи - 2, Уэсли, Ян, Мюррэй

Доминирование на обоих концах площадки

Виктор Вембаньяма

Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Французский центровой начал свой путь в постсезоне с исторического перформанса. В первой встрече серии Вембаньяма набрал 35 очков, установив новый рекорд франшизы для дебютантов плей-офф и превзойдя достижение легендарного Тима Данкана (32). Примечательно, что Виктор стал первым игроком в истории НБА, которому в своём дебютном матче постсезона удалось набрать 35 очков, реализовав при этом как минимум пять трёхочковых бросков.

Серия с «Портлендом» наглядно продемонстрировала, насколько фундаментальным является влияние молодого француза на игру техасцев. Единственное поражение в этом противостоянии «Спёрс» потерпели во второй встрече, когда Виктор получил сотрясение мозга. Несмотря на вынужденный пропуск третьей встречи, центровой триумфально вернулся в строй. В пятом матче, который оказался решающим, Вембаньяма продемонстрировал запредельную эффективность. Набрав 17 очков, он совершил всего семь бросков с игры, реализовав пять из них. При этом его оборонительный вклад был не менее впечатляющим: 14 подборов (все — на своём щите) и шесть блок-шотов.

Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь

Не менее впечатляющим получился и четвёртый матч серии сразу после сотрясения. В результате статистика Виктора в двух последних играх позволила ему вписать своё имя в историю — француз стал первым игроком со времён Хакима Оладжьювона, которому удалось собрать линейку из 10+ подборов и 6+ блок-шотов в двух матчах плей-офф подряд.

Признание легенд и командный ресурс

Виктор Вембаньяма

Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Уникальность французского центрового отметил даже прославленный Шакил О'Нил. Несмотря на свою требовательность к игрокам передней линии, Дизель не поскупился на похвалу в адрес молодого француза. В эфире Inside the NBA именитый бигмен назвал Виктора «первым идеальным большим», подчеркнув его способность одинаково эффективно защищаться, бросать штрафные и играть на команду.

Шакил О'Нил
четырёхкратный чемпион НБА

«Думаю, Вемби — первый идеальный бигмен. Он может забивать, попадать штрафные, играть в защите и нападении, и при этом он отличный командный игрок. Я рад за него. Лично для меня он тот, за кем уже долгое время по-настоящему приятно наблюдать».

Низкий объём бросков Вембаньямы в пятой игре действительно позволил активнее включиться партнёрам: сразу шесть игроков «Спёрс» набрали двузначное количество очков, а ДеАарон Фокс взял на себя роль лидера в четвёртой четверти и завершил матч с линейкой в 21 очко и девять передач.

Подводя итоги серии, исполняющий обязанности главного тренера «Блэйзерс» Тьяго Сплиттер (который, к слову, сам выигрывал чемпионство со «Спёрс») признал, что защитные навыки Вембаньямы ставят перед оппонентами практически неразрешимые задачи. По словам специалиста, обороняться против Виктора чрезвычайно сложно, так как он способен одновременно контролировать и периметр, и пространство под кольцом. «Портленду» приходилось идти на множество хитростей и сложных тактических схем, чтобы нейтрализовать француза. Не помогло. Виктор обещает стать огромной проблемой для всей лиги на долгие годы вперёд. А пока он ждёт следующих оппонентов по второму раунду плей-офф — это будет «Денвер» или «Миннесота».

